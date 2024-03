Nuova Skoda Kodiaq è in pre-vendita. Giochiamo con il configuratore

Diesel o benzina mild hybrid. A 5 o 7 posti. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche: forbice di prezzo di 12.000 euro

La prima generazione fu un'autentica scoperta, il ''sequel'' ha il gravoso compito di confermare le ottime impressioni generate dal modello che ora si gode il suo buen retiro. Da marzo 2024, nuova Skoda Kodiaq (clicca qui per un identikit completo) è ordinabile, prime consegne a partire da maggio 2024. Una volta sicuri dell'acquisto, resta tuttavia da individuare la versione giusta. Eh già, perché c'è l'imbarazzo della scelta. Dai motori al tipo di trazione, passando da allestimenti e numero di posti a bordo. Dipende in gran parte dalla cifra che si intende spendere, visto che si oscilla da 40.700 euro a 52.550 euro. Mini-guida al Kodiaq configurator.



Kodiaq 2024, ordini al via

Al lancio, nuova Skoda Kodiaq (in attesa che si unisca alla gamma la variante ibrida plug-in, non ancora a listino) è in vendita sia con motore turbo benzina 1.5 TSI da 150 CV con tecnologia mild hybrid 48 volt (una prima assoluta per il modello) e disattivazione dei cilindri, prezzi a partire da 40.700 euro, sia con un più classico turbodiesel 2.0 TDI da 150 CV e trazione anteriore 4x2 (da 44.900 euro) o da 194 CV e trazione integrale 4x4 (da 49.400 euro). Su ambedue le motorizzazioni, di serie il cambio automatico DSG doppia frizione a 7 rapporti (ma con modalità anche sequenziale Tiptronic, ovviamente). Versioni sportive RS? Al momento, non ancora pervenute. Ricapitolando: Kodiaq a benzina mini-ibrida più adatta a un uso misto urbano-extraurbano, Kodiaq diesel è invece la scelta preferenziale in caso di chilometraggi autostradali annui a cifre multiple. Le quattro ruote motrici, infine, sono necessarie solo in caso di residenza (o di frequenti viaggi) in località montuose (o particolarmente fredde). In tutti gli altri casi, l'anteriore basta e avanza.

Che gran pezzo di SUV!

Una buona notizia, anzi due: Kodiaq 2024 può essere ordinata con interni a 5 posti o anche a 7 posti. In ambedue i casi, il prezzo è identico: la terza fila di sedili è un optional gratuito. L'unico particolare da tenere a mente è che non esiste Kodiaq 7 posti in allestimento entry level. E arriviamo così agli allestimenti.

Terza fila di sedili ''omaggio''

SELECTION La versione base è già completa di una marea di accessori e servizi. Lato sicurezza: 7 airbag, Active Lane Departure Warning, Adaptive e Predictive Cruise Control con regolazione della velocità in base al percorso e alla segnaletica stradale, Crew Protect Assist, Crossroad Assist, Attention and Drowsiness Assist, Emergency Assist, Extended and proactive pedestrian protection, Front Assist con rinocoscimento pedoni, Side Assist 4.0, Turn Assist e chi più ne ha più ne metta. A bordo, strumentazione digitale da 10,4 pollici, infotainment con display da 10 pollici, clima automatico tri-zona, sedili anteriori riscaldabili, ricarica wireless per due smartphone, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera. What else?

Interni completi già dal primo allestimento

EXECUTIVE Il secondo livello (+600 euro) è specifico per aziende e professionisti ed è il primo a poter essere configurato anche a 7 posti. In più rispetto a Selection, essenzialmente, il display centrale da 13 pollici con navigazione inclusa e la vernice metallizzata.

STYLE La top di gamma (+2.550 euro rispetto a Executive) aggiunge infine fari anteriori Matrix LED, portellone elettrico, apertura senza chiave, regolazione elettrica sedile del conducente. Successivamente, verrà introdotto il vivace allestimento Sportline. A ognuno, la sua Kodiaq su misura.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/03/2024