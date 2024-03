Arriva il nuovo SUV? Skoda allarga la famiglia EV, ecco le prime immagini

L’attesa per il debutto del nuovo SUV elettrico di Skoda, potrebbe essere quasi terminata, visto che la Casa ceca ha pubblicato sui suoi canali social un breve video teaser di un prossimo modello, che sarà svelato durante la conferenza stampa annuale del costruttore il 15 marzo. Anche se il nome del nuovo arrivato deve ancora essere rivelato, le informazioni più o meno ufficiali suggeriscono che potrebbe essere la nuova Skoda Elroq, la cui produzione dovrebbe iniziare a breve, al più tardi entro la fine del 2024. La casa automobilistica del Gruppo VW si è impegnata a fornire “un’anteprima esclusiva del suo concept per un futuro veicolo elettrico a batteria”, che dovrebbe essere prossimo allo stato di produzione. Il teaser si concentra sulla parte anteriore di questo BEV, mostrandoci una silhouette che ci fa intendere come lo stile della carrozzeria sia proprio quella caratteristica di uno sport utility. Ma vediamo la breve clip ripresa dal canale YouTube della filiale spagnola di Skoda per capire meglio di cosa si tratta

FRONTALE ESPRESSIVO E MODERNO Particolari degni di nota includono fari full LED con una barra luminosa a tutta larghezza che li collega e l'emblema Skoda illuminato, che decora il cofano scolpito. Si prevede che questo elemento di design diventerà una caratteristica di design comune a tutti i futuri modelli elettrici di Skoda, creando un aspetto familiare e subito riconoscibile. Sulla base delle informazioni ufficiali condivise lo scorso anno dal costruttore riguardo alla prossima gamma EV, il debutto di Elroq è previsto nel corso di quest’anno per affiancare con un modello elettrico la Karoq, che invece monta motori convenzionali. Descritta da Skoda come “un’auto familiare ideale”, il prossimo SUV sottolinea il comfort con interni spaziosi che privilegiano la praticità, con una carrozzeria che misura circa 4,5 metri di lunghezza. Pronta a competere con rivali come la Peugeot E-3008, la Elroq sfiderà anche i prossimi modelli completamente elettrici della Citroën C5 Aircross e della Opel Grandland, entrambi previsti per il lancio quest'anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/03/2024