Nuova Skoda Octavia: svelata nel video della world première

In video la presentazione delle nuove Skoda Octavia 2024 Wagon, berlina: come cambiano stile, tecnologie e motori

''Con questo nuovo look e nuove tecnologie, come i fari con tecnologia LED Matrix di seconda generazione, l'Octavia continuerà ad attrarre gli esploratori del quotidiano negli anni a venire''. Con queste parole Oliver Stefani, Capo del Design Skoda, introduce la nuova Skoda Octavia 2024 che debutta con carrozzeria Wagon e berlina. Qui sotto la presentazione trasmessa in video su YouTube, che si limita a una breve carrellata generale delle novità. Per i dettagli, proseguite la lettura.

'Rivitalizzare ed evolvere le caratteristiche del design delle icone del nostro brand è un compito impegnativo e affascinante'', dice Stefani, che a proposito delle nuove Octavia 2024 Wagon e berlina anticipa: ''Per l'ultimo aggiornamento di Octavia abbiamo reimmaginato il paraurti frontale e la griglia Skoda, allo stesso tempo abbiamo reso più affilato il contorno delle luci, dando alla nostra bestseller un aspetto ancora più d'impatto e sportivo''. Ora la griglia è più bassa e allargata; ai lati le luci l'abbracciano spingendosi verso il basso, conquistando effettivamente un look più aggressivo e una firma luminosa più riconoscibile che in passato. Lo stile Skoda, tuttavia, si sta evolvendo in una direzione che esalta gli spigoli e i tagli netti, aggiungendo complessità, anziché eliminarla, e a dirla tutta il risultato finale non centra in pieno l'obiettivo di rinfrescare il frontale. Mettendo la nuova Octavia accanto al modello che l'ha preceduta (foto sotto), confesso, sono indeciso su quale delle due mi trasmetta un maggior senso di modernità.

L'elettrificazione vera può attendere: per i motori Skoda fa una scelta legata alla tradizione, concedendosi due opzioni mild-hybrid accanto a unità a benzina e Diesel: una scelta quest'ultima che ben si accorda con il mercato delle flotte aziendali, che ad oggi assorbe più del 70% delle Octavia. Di seguito lo specchietto riassuntivo delle versioni a listino, con il quattro cilindri a benzina turbo da 1,5 litri proposto nelle varianti da 115 o 150 CV di potenza, sempre con trazione anteriore, con cambio manuale a 6 marce se privo di elettrificazione e invece dotato di tecnologia mild hybrid nelle versioni con cambio automatico a doppia frizione DCT a 7 rapporti. Solo cambio automatico DCT per le versioni a benzina da 2,0 litri, con la trazione integrale in arrivo nel 2025 sulla Octavia da 204 CV e la più potente RS da 265 CV dotata invece della sola trazione anteriore. Lato Diesel, due opzioni: il 115 CV con cambio manuale - che data la coppia di 300 Nm potrebbe essere comunque una delle unità più soddisfacenti da guidare - e il 150 CV con DCT.

Petrol engines Power Torque [Nm] Drive Transmission 1.5 TSI/85 kW (115 hp) 220 FWD 6-speed manual 1.5 TSI/85 kW (115 hp) mHEV 220 FWD 7-speed automatic 1.5 TSI/110 kW (150 hp) 250 FWD 6-speed manual 1.5 TSI/110 kW (150 hp) mHEV 250 FWD 7-speed automatic 2.0 TSI/150 kW (204 hp) (2025) 320 AWD 7-speed automatic 2.0 TSI/195 kW (265 hp) 370 FWD 7-speed automatic Diesel engines Power Torque [Nm] Drive Transmission 2.0 TDI/85 kW (115 hp) 300 FWD 6-speed manual 2.0 TDI/110 kW (150 hp) 360 FWD 7-speed automatic

Inutile dire che le tecnologie di bordo sono le prime a venire aggiornate nel momento in cui un modello viene rinnovato. Ed ecco che anche a bordo della nuova Skoda Octavia sale l'Intelligenza Artificiale ChatGPT (come già abbiamo visto fare sulle auto a marchio DS), ad ampliare le capacità dell'assistente virtuale Laura. Plancia digitale, naturalmente, con due display da 10 pollici e clima bizona di serie, mentre un touch-screen da 13 pollici è disponibile come optional per l'infotainment, che da parte sua ha menu tutti nuovi. Curiosa la scelta di prevedere, sotto allo schermo a centro plancia, una banda aptica sensibile al tocco che permette di regolare a sfioramento il volume dell'audio e lo zoom della mappa del navigatore: una scelta in controtendenza rispetto a quella del Gruppo Volkswagen, che sta tornando a comandi di tipo fisico su richiesta dei clienti. Una scelta, quella di limitare i comandi touch, attuata già per le nuove Skoda Kamiq (qui il video del test) e Skoda Scala (qui la prova). Migliorati, dicono, il monitoraggio dell'attenzione del guidatore e il sistema opzionale di parcheggio automatico, con funzione comando a distanza. Ma soprattutto migliorano le luci, ora disponibili con tecnologia LED Matrix di seconda generazione. Prezzi e arrivo sul mercato italiano non sono stati ancora comunicati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/02/2024