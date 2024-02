Nuova Skoda Octavia 2024, reveal più vicino. Un video mostra che...

Attraverso un breve video teaser, Skoda anticipa altri dettagli di Octavia restyling, la cui premiere è in programma per marzo 2024

Dopo la primissima immagine di Skoda Octavia 2024 pubblicata ormai un mese fa (ve l'abbiamo già mostrata qui), il marchio ceco torna a stuzzicare la curiosità dei fan condividendo ora sui propri canali social un breve video che anticipa le fattezze del restyling. Il debutto è atteso per l'inizio di marzo 2024, con le consegne programmate per l'ultima parte dell'anno. Octavia cambierà in modo piuttosto sensibile rispetto all'attuale (ma resterà disponibile sia berlina, sia station wagon):, analizziamo la nuova clip alla moviola, per capire cosa aggiunge alle anticipazioni già in nostro possesso.

NUOVA IDENTITÀ VISIVA La breve sequenza di immagini anticipa quelli che saranno gli elementi visivi distintivi del modello. La calandra anteriore è stata aggiornata sull'esempio di quanto già fatto con Kodiaq (qui tutti i dettagli), Superb ed Enyaq ed è quindi possibile che anche Octavia guadagni la possibilità di illuminare per intero la griglia, con un effetto molto scenografico. Un dettaglio che certamente non sfugge è il ''lettering'' Skoda applicato sul portellone, seguendo una tendenza che ormai sta spopolando un po' tra tutti i marchi e in tutti i segmenti. E gli interni? Non è stato mostrato ancora nulla di concreto, anche se non è da escludere che Octavia possa integrare nell'abitacolo il nuovo sistema di intrattenimento con tanto di Smart Dials per il controllo delle funzioni di bordo.

Nuova Skoda Octavia 2024: ecco il lettering al posteriore

ANCHE PLUG-IN DA 100 KM? Per quanto riguarda le motorizzazioni, nessuna conferma a riguardo ma resta quasi scontato che anche per il 2024 Octavia riproponga un'ampia scelta di propulsori. Diamo pure per certo che saranno riproposti tanto il 2.0 litri Diesel in tutte le sue configurazioni (magari anche la sportiva RS da 200 CV), quanto l'ampia scelta di motori benzina, dal 3 cilindri 1.0 litri, al 4 cilindri 1.5 litri, per finire col 4 cilindri da 2.0 litri, di solito a disposizione delle versioni a trazione integrale e RS. Quest'ultima attualmente eroga 245 CV ed è plausibile che con l'aggiornamento possa raggiungere i 250 CV complessivi. Infine, la plug-in. Sappiamo che il Gruppo Volkswagen - lo ha dimostrato con Tiguan (qui le info) e Passat - ha sviluppato una nuova unità di potenza capace di garantire fino a 100 km di autonomia a zero emissioni. Quest'architettura troverà applicazione sulle prossime Skoda Kodiaq e Superb e un suo utilizzo anche su Octavia, sebbene si tratti di un'integrazione molto complessa per un ''semplice'' restyling, non è totalmente da escludere. Ai prossimi teaser.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 01/02/2024