Nuova Skoda Superb Wagon, pre-vendite al via. Quale motore scegliere

La commercializzazione vera e propria scatta nel mese di aprile 2024, tuttavia già da fine gennaio 2024 la nuova generazione di Skoda Superb Wagon (cioè l'unica carrozzeria ''sopravvissuta'' delle due: scompare dalla scena Skoda Suberb formato berlina) è preordinabile presso i concessionari. Della gamma al suo completo, in realtà solo alcune versioni sono inizialmente disponibili. Sia in tema di motori, sia di allestimenti. Ecco, intanto, quali possibili combinazioni generare (e a quale prezzo) tramite il car configurator.



Skoda Superb Wagon 2024

Al lancio, Superb di quarta generazione è in vendita per la prima volta in edizione 1.5 TSI m-HEV 150 cv, quindi equipaggiata di un 4 cilindri turbo benzina con tecnologia mild hybrid 48 volt (prezzi da 43.500 euro), oppure in veste 2.0 TDI 150 cv, cioè con 4 cilindri diesel non elettrificato (da 46.200 euro). In entrambi i casi, il cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti (con selettore delle marce al volante) è di serie: niente cambio manuale. Solo successivamente, si uniranno alla compagnia il nuovo 1.5 TSI PHEV (turbo benzina ibrido plug-in) e il 2.0 TDI 193 cv 4x4. Nel frattempo, quale scegliere?

Nuova Skoda Superb Wagon PHEV: in vendita successivamente

DILEMMA La potenza è identica, lo stile di guida ''automatico'', pure. Consumi medi? Omologato a 5,3-5,9 l/100 km il 1.5 TSI, di 5,0-5,4 l/100 km i valori ufficiali del 2.0 TDI. Il benzina ibrido leggero, tuttavia, esprime al meglio le sue doti di efficienza in un contesto prevalentemente urbano, ricco di frenate e ripartenze, mentre il diesel dà il meglio di sè sulle lunghe distanze autostradali (generalmente, il terreno d'elezione di una grande station wagon).

Al lancio, tre livello di equipaggiamento: Selection, Style, Laurin&Klement. Si aggiungeranno in futuro altre versioni.

SELECTION La entry level è già completa di numerosi accessori per la sicurezza, il comfort e la connettività, candidandosi quindi come opzione più che sufficiente sia per i privati, sia per i professionisti del volante: di serie Adaptive e Predictive Cruise control con follow to stop, Active Lane Departure Warning (Lane assist 2.0), Crew protect Assistant, Crossroad Assist, Front Assist con rinocoscimento pedoni, riconoscimento segnaletica stradale, Side Assist, Turn Assist, Parking Distance Control con telecamera posteriore e altri ADAS ancora. A bordo, clima trizona, Phone Box con ricarica Wireless e raffreddamento attivo, sedili anteriori riscaldabili ed elettrici, display di infotainment da 10,4 pollici con Gesture Control, WLAN, Radio DAB, Bluetooth, Voice control, tecnologia Ready4Navi e Wireless SmartLink (Apple CarPlay e Android Auto senza fili).

Gli interni

STYLE L'allestimento intermedio (+2.400 euro) aggiunge accessori come il pacchetto Assisted drive Plus (Area View con telecamere a 360°, Intelligent Park Assist e Trained Parking), il piano di carico variabile con anelli di ancoraggio e doppio fondo, l'allarme volumetrico, la cappelliera ad azionamento elettrico e accesso senza chiave con sensore su tutte le portiere.

Tre step di equipaggiamento

L&K Il top di gamma (+6.350 euro) è ovviamente ultracompleto e prevede in più Climate Pack (parabrezza anteriore riscaldabile, sedili riscaldabili anteriori e posteriori, ugelli lavacristalli riscaldabili, volante multifuzione riscaldabile), Adaptive Chassis Control, vetri insonorizzati anteriori e posteriori, fari LED anteriori con tecnologia Matrix, fari LED posteriori con indicatori di direzione dinamici, ruota di scorta da 18 pollici, infotainment da 13 pollici con Navigatore, Gesture Control, WLAN, Radio DAB, Bluetooth, Voice control e display cleaner, specchietti retrovisori esterni con funzione memory, sterzo progressivo. A ognuno, la sua scelta. Tra viaggiare molto comodi, più comodi, o ultracomodi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/01/2024