Al volante della Skoda Scala 2024: la cugina della Golf dopo il facelift

Non sono rivali, perché il cliente Volkswagen difficilmente prenderà in considerazione una Skoda, ma se cercate un'alternativa smart alla solita Golf, la Skoda Scala 2024 è appena arrivata, fresca di facelift. E come la cugina di marchio tedesco, di cui è lontana parente, ha molte qualità. Le opinioni dopo la prova su strada.

Nuova Skoda Scala 2024, dettaglio del posteriore

Il nuovo frontale, ora più grintoso, non ne intacca l'equilibrio generale: Skoda Scala non è di quelle auto dalla bellezza impertinente, ma è di quelle capaci di non scontentare nessuno. Le proporzioni sono quelle giuste per una berlina compatta e la linea è filante, cesellata da una linea di cintura messa in evidenza da uno spigolo malandrino. Il lato che preferisco è il posteriore, con il vetro del portellone che disegna una bella curva per raccordarsi alla parte di lamiera sottostante, e fa risaltare il nome del costruttore tracciato con nuovi caratteri.

ARIA DI FAMIGLIA A bordo debutta la nuova plancia digitale, che offre di serie fin dal livello base una coppia di schermi da 8 pollici per strumentazione e infotainment. A richiesta, il display davanti al guidatore raggiunge i 10,25 pollici e diventa il Virtual Cockpit configurabile, mentre a centro plancia il pacchetto con il navigatore porta in dote un touchscreen da 9,2 pollici. Belli, questi schermi opzionali, va detto: nitidi e dai colori brillanti. Ho apprezzato di meno, invece, i comandi al volante dall'uso poco intuitivo. C'è di buono, però, che sono molto eleganti e ben fatti: come tutti i comandi di bordo contribuiscono a migliorare la qualità percepita, con consistenze e movimenti precisi che - non a caso - ricordano le auto a marchio Volkswagen. Altra nota positiva è che le regolazioni touch per il climatizzatore hanno lasciato il posto a pomelli fisici: per assecondare le richieste dei clienti che li trovano più comodi (e io con loro).

Nuova Skoda Scala Monte Carlo 2024, i comandi del climatizzatore

VIAGGIO NELL'IPERSPAZIO Peccato per plastiche quasi tutte rigide lasciate a nudo: il cuscinetto sui pannelli porta anteriori e la parte superiore della plancia non bastano a farle passare in secondo piano. La dote migliore della Scala, comunque, rimane lo spazio a bordo: frutto di un'ottimizzazione davvero ben riuscita. In 4,36 metri da paraurti a paraurti, Skoda ha ricavato posti a sedere davvero generosi tanto in lunghezza quanto in altezza, e un bagagliaio che dà 467 litri di capacità prima di rinunciare ai sedili per i passeggeri. Tra l'altro, se il quinto resta a casa, davanti al divanetto potete montare una comoda vaschetta svuota tasche, che fa parte delle trovate ''simply clever'' tipiche della Casa Boema.

A CIASCUNO I SUOI INTERNI L'auto che ho avuto in prova era in allestimento Monte Carlo, il top di gamma, caratterizzato da sedili sportivi comodi e molto contenitivi, volante sportivo e pedaliera in alluminio. Oltre a finiture a effetto carbonio per la plancia, i pannelli porta e la parte interna dei fianchetti delle sedute. Immancabili i tocchi rossi a vivacizzare l'abitacolo. Non male, ma personalmente punterei su uno degli altri rivestimenti, con una netta preferenza per la selleria mista in pelle e scamosciato. Questione di gusti. La chicca è la ricarica wireless per lo smartphone, di serie solo su alcuni allestimenti, che è dotata di raffreddamento per evitare il surriscaldamento della batteria. Mentre è decisamente un plus che la connettività con Apple CarPlay e Android Auto wireless sia di serie fin dal livello base.

Nuova Skoda Scala Monte Carlo 2024, i sedili

Per Scala la scelta dei motori è semplice: in gamma troviamo un tre cilindri turbo a benzina da un litro di cilindrata, proposto in versione da 95 o 115 CV, e un millecinque a quattro cilindri da 150 CV, sempre sovralimentato. Oggetto della prova è il 115 CV abbinato al cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti opzionale, che vale circa 1.600 euro. Con 200 Nm di coppia, dal motore mi aspettavo una ripresa più incisiva, ma uno sguardo ai dati tecnici fa sorgere il dubbio che siano state privilegiate marce lunghe a vantaggio dei consumi. Infatti la velocità massima di 202 km/h è notevole, mentre lo 0-100 km/h in 10,1 secondi restituisce la fotografia di un'auto tendenzialmente tranquilla. Il piacere di guida, comunque, non ne risente più di tanto, perché quando si viene colti da pruriti sportivi il cambio DSG è rapido e ubbidiente, adoperato in manuale/sequenziale con le palette dietro al volante.

BALZÀNO DA TRE, CAVALLO DA RE La stessa auto con cambio manuale limerebbe il crono di 6 decimi: da valutare, se avete il piede pesante. La guida sportiva, comunque, si addice solo fino a un certo punto a questa motorizzazione, visto che tirandole il collo fa sentire una voce non proprio da usignolo. Per fortuna il timbro ruvido del tre cilindri è ben nascosto nella guida normale, situazione in cui ho trovato molto gradevole la silenziosità di marcia. Insomma, con la Scala 115 CV viaggi bene, con consumi ragionevoli: in prova ho misurato 6.9 l/100 km a 130 km/h e circa 6 l/100 km in un percorso extraurbano. In un uso cittadino, potete aspettarvi valori tra 8 e 8,5 l/100 km, secondo il traffico e lo stile di guida. La 1.5 a quattro cilindri è da prendere in considerazione solo se meditate di fare tanti chilometri a pieno carico, magari in salita. Altrimenti il ''millino'' è una scelta equilibrata.

LA GUIDA AUTONOMA Un capitolo a parte lo merita la guida assistita di livello due consentita dall'accessorio Travel Assist. Provato in autostrada mi è piaciuto per la fluidità e la precisione fino a velocità di 100 km/h circa, ma è sempre necessario sorvegliarne il funzionamento con attenzione: non solo perché è ciò che prescrive la legge, ma anche perché nei curvoni affrontati a 130 km/h sotto una pioggia leggera ha allargato la traiettoria, avvicinandosi in modo preoccupante a un veicolo nella corsia accanto. Usato con prudenza, però, è comodo e alleggerisce la fatica nei lunghi viaggi.

Nuova Skoda Scala 2024, 3/4 anteriore

Skoda Scala è proposta in quattro allestimenti: Selection, Black Dots, Style e Montecarlo, con prezzi che vanno da 25.350 euro a 33.850 euro. L'allestimento base Selection offre già il clima bizona, Apple CarPlay e Android Auto wireless e una dotazione di aiuti alla guida soddisfacente, con frenata automatica, mantenimento di corsia, cruise control non adattivo e riconoscimento dei segnali stradali. La guida autonoma di secondo livello si paga a parte su qualunque allestimento: è l'accessorio chiamato Travel Assist. I sensori di parcheggio, però, la Selection li ha solo dietro; ha schermi da 8 pollici per strumentaizione e 8,25'' per l'infotainment e il sistema keyless che comanda il solo avviamento del motore, ma non l'apertura delle portiere.

SALENDO DI LIVELLO Il livello Black Dots aggiunge prese USB per i sedili posteriori e cerchi da 17'', oltre a un pacchetto estetico dedicato. Lo step successivo è la variante Style, che aggiunge la comoda retrocamera, sistema keyless anche per l'apertura delle porte e una connotazione estetica più elegnte. Top di gamma, la Monte Carlo, con fari Full Led Matrix, luci ambient e sedili, volante e pedaliera sportivi a connotare gli interni. Quale scegliere? La Selection con motore 115 CV e cambio DSG è la scelta più razionale, per una spesa di 28.300 euro, mentre una Style a 30.400 euro giustifica l'esborso con un pacchetto completo e ben vestito. A voi la scelta se arricchirla ulteriormente con il Travel Assist e il portello posteriore elettrico che si apre anche con un comando ''a piede'', tramite un sensore sotto al paraurti posteriore.

Motore 1,0 litri, 3 cilindri, turbo benzina 1,0 litri, 3 cilindri, turbo benzina 1,5 litri, 4 cilindri, turbo benzina Potenza massima 95 CV 115 CV 150 CV Coppia massima 175 Nm 200 Nm 250 Nm Velocità 192 km/h 202 km/h 221 (220) km/h 0-100 km/h 10,8 secondi 9,5 (10,1) secondi 8,2 secondi Consumo dichiarato 5,3 l/100 km 5,2 (5,4) l/100 km 5,7 l/100 km Cambio Manuale a 5 marce Maunale a 6 marce (DSG a 7 rapporti) Maunale a 6 marce (DSG a 7 rapporti) Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Dimensioni 4,36 x 1,79 x 1,47 m 4,36 x 1,79 x 1,47 m 4,36 x 1,79 x 1,47 m Bagagliaio da 467 a 1.410 litri da 467 a 1.410 litri da 467 a 1.410 litri Prezzo da 25.350 euro da 26.700 euro da 30.300 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/02/2024