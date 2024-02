Nuova Skoda Fabia Young Edition: per i giovani. Il prezzo (e un mini video)

Quella dei neopatentati è una fascia particolare del mercato, che richiede auto con determinate caratteristiche sia di motore, sia di dotazioni. Una risposta alle necessità di questa platea arriva da Skoda che lancia sul mercato Fabia Young Edition. Disponibile unicamente con le motorizzazioni 1.0 MPI 80 CV - idonea per chi è fresco di patente - e 1.0 TSI 95 CV, offre un equipaggiamento di serie che strizza l'occhio ai più giovani e viene presentata con una campagna di comunicazione il cui claim è ''Perché ogni scusa è buona per fare un altro giro sulla tua prima Skoda''. Qui sotto, ecco lo spot tv.

TECNOLOGICA E CONNESSA Un aspetto importante per un'auto che si rivolge alle nuove generazioni è senz'altro quello legato alla tecnologia. Le dotazioni di serie pensate per chi vuole sempre essere connesso comprendono i protocolli di interfaccia smartphone wireless Apple Car Play e Android Auto, uno schermo da 8,25'' a centro plancia e due porte USB-C. Una e-Sim integrata garantisce la connettività nativa, permettendo di effettuare la chiamata di emergenza automatica in casa di sinistro. Per quanto riguarda le manovre in spazi angusti e i parcheggi, Skoda Fabia Young Edition è dotata di una serie di sensori anteriori e posteriori, completati dalla retrocamera con sistema di pulizia ad alta pressione. L'avviamento è keyless e permette di accendere e spegnere il motore tenendo le chiavi in tasca.

LOOK PERSONALIZZABILE Un altro aspetto su cui Skoda ha puntato per questo modello è l'estetica personalizzabile. Fabia Young Edition è fornita di serie di cerchi in lega da 15'' in colore nero, come nere sono anche le calotte degli specchietti retrovisori. La vernice metallizzata fa parte della dotazione standard, si può scegliere tra i colori Blu Race, Bianco Lunca, Grigio Grafite e Arancione Sunset, quest'ultimo offerto con un prezzo vantaggioso rispetto al listino.

DUE MOTORI Come detto, le motorizzazioni disponibili sono due: il 1.0 MPI 80 CV è pensato apposta per la guida dei neopatentati e permette consumi omologati in ciclo WLTP di 5,2 - 5,4 l/100 km, mentre sono di 5,0 - 5,2 l/100km per il 1.0 TSI da 95 CV. Entrambi i propulsori sono proposti con cambio manuale a 5 rapporti.

SICUREZZA GARANTITA Un aspetto molto importante riguarda la sicurezza, ovvero uno dei dettagli a cui prestano più attenzioni i genitori di un neopatentato. Skoda Fabia risulta essere una delle vetture più sicure del proprio segmento, con una valutazione di 5 stelle nei crash-test EuroNCAP e un rating complessivo dell'85% per quanto riguarda la protezione di passeggeri adulti. Ciò è ottenuto grazie alla struttura realizzata con acciai alto resistenziali, una serie di 6 airbag e sistemi ADAS come il Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Lane Assistant per il mantenimento della corsia di marcia, il riconoscimento della segnaletica stradale e il monitoraggio della stanchezza del conducente.

OFFERTA DI LANCIO In questa prima fase, Skoda ha pensato per la Fabia Young Edition a un'offerta commerciale ad hoc. Il modello 1.0 MPI 80 CV costa di listino 21.200 euro ma è in promozione a 18.916 euro. Viene proposto con formula di acquisto Clever Value con anticipo di 2.000 euro, TAN 1,99% TAEG 3,18% e rate mensili di 169 euro per 36 mesi. Il valore futuro garantito è pari a 12.243,63 euro.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/02/2024