Nuova Skoda Octavia Wagon, ordini al via. Prezzi, motori, allestimenti

A poche settimane dalla world première, l’aggiornamento 2024 di Skoda Octavia e Skoda Octavia Wagon inizia la propria avventura commerciale. Da marzo 2024 prende il via la fase di prevendita. Motorizzazioni diesel e benzina, tre allestimenti, prime consegne previste nel mese di giugno 2024. Scendiamo nei dettagli.

Skoda Octavia Wagon MY24

MOTORI Al lancio, Skoda Octavia è disponibile con il nuovo 1.5 TSI con tecnologia di disattivazione selettiva dei cilindri ACT+, proposto nelle potenze di 115 CV e 150 CV, anche con tecnologia mild-hybrid 48 volt in abbinamento al cambio automatico DSG a 7 rapporti. L’offerta di propulsori è completata dal 2.0 TDI Evo, proposto anch’esso nei livelli di potenza 115 CV, con cambio manuale e 150 CV con cambio DSG a 7 rapporti.

Skoda Octavia berlina MY24

ALLESTIMENTI La nuova gamma Octavia e Octavia Wagon è proposta nelle versioni Selection, Executive e Style. Sin dal primo livello, di serie strumentazione digitale da 10 pollici, clima automatico bi-zona, avviamento senza chiave, gruppi ottici in tecnologia Full LED, schermo in plancia da 10 o 13 pollici con servizi di connettività estesa Škoda Connect e protocolli di interfaccia smartphone Wireless Apple CarPlay e Android Auto. Sul fronte della sicurezza Octavia ora è dotata di serie di 8 airbag, Front Assist con rilevamento di pedoni e ciclisti, Lane Assist per il mantenimento del veicolo in corsia, riconoscimento della segnaletica stradale e sistema di assistenza alle svolte Turn Assist. La gamma sarà ampliata nei prossimi mesi con l’inserimento a listino anche delle nuove versioni Sportline e della variante sportiva RS.

Tre allestimenti progressivi

PREZZI Nuova Skoda Octavia berlina è proposta a partire da 28.450 euro per la motorizzazione 1.5 TSI 115 CV. La versione 2.0 TDI 150 CV parte da 34.500 euro. Da par suo, Skoda Octavia Wagon con medesime motorizzazioni parte, rispettivamente, da 29.500 euro e 36.450 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/03/2024