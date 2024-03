Skoda Epiq, primo sguardo al nuovo city SUV elettrico (2025)

Si chiamerà Skoda Epiq, il futuro mini SUV elettrico col quale il marchio ceco, nel 2025, approderà in quello che potrebbe un giorno diventare il principale terreno di scontro dei grandi colossi auto. Epiq, per ora, solo un concept virtuale: il design definitivo sarà svelato il prossimo anno, mentre in occasione della conferenza annuale di bilancio, Skoda mostra giusto alcune bozze. Sufficienti per farsi un'idea di massima.

KEYWORDS Škoda Epiq sarà lunga 4,1 metri, con 490 litri di bagagliaio e un'autonomia fino a 400 km con una carica. Il prezzo? Circa 25.000 euro, annuncia il brand.

Skoda Epiq, primi sketch

ESTERNI SOLIDI Come mostra lo studio, la nuova vettura presenterà elementi del nuovo linguaggio di design Škoda ''Modern Solid''. Tipo il Tech-Deck Face, una reinterpretazione moderna della tradizionale griglia del radiatore Škoda: dietro la superficie nera lucida si nascondono importanti componenti elettrici, come la telecamera e il radar del controllo automatico della velocità adattivo. La griglia del radiatore è circondata dalle luci diurne a LED a forma di T, mentre sotto si trovano i fari principali con tecnologia Matrix LED e un design di ispirazione cubista. La carrozzeria dello studio di design è verniciata in bianco lunare metallizzato, con dettagli arancioni a contrasto come i mancorrenti sul tetto. Modern Solid è anche la caratteristica linea tornado sui lati dell'auto, a creare una netta separazione visiva tra la parte inferiore della carrozzeria e quella superiore vetrata.

Il posteriore

GLI INTERNI Modern Solid, infine, anche l'abitacolo. Il volante a due razze, il Virtual Cockpit da 5,3 pollici e il display principale di infotainment centrale da 13 pollici, tutto quanto collegato da linee semplici ed eleganti. Forte enfasi sulla proverbiale praticità Škoda: il vano portaoggetti aperto offre la ricarica wireless del cellulare, dalla funzione anche di chiave digitale. Nel bagagliaio i soliti, numerosi, equipaggiamenti Simply Clever.

Visto da dentro

SIMPLY GREEN Lo studio di design pone l’accento anche sulla sostenibilità, come dimostrano i materiali moderni, ecologici, riciclati e riciclabili utilizzati, sia all’interno dell’auto che altrove. Non ancora comunicate le specifiche tecniche, tranne l'autonomia di 400 chilometri e il supporto per la ricarica bidirezionale, con la batteria dell'auto che può quindi essere utilizzata per alimentare e caricare altri dispositivi esterni.

EV STRATEGY Škoda Epiq la punta di diamante di un'offensiva elettrica, quella condotta da Skoda, che vedrà l'introduzione di 6 nuovi modelli EV entro il 2026. Prima di lui, sarà il turno di Skoda Elroq, altro SUV compatto (ma un po' meno compatto). Ma questa, è un'altra storia...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/03/2024