Jaecoo 7 SHS, il SUV plug-in hybrid alla prova nei viaggi lunghi: comfort e consumi reali

Prosegue il diario di viaggio al volante della nuova Jaecoo 7 SHS, il SUV plug-in hybrid che che fa concorrenza ai Diesel con la sua autononomia di 1.200 km.

La sfida per verificare autonomia e consumi reali si sposta in tangenziale e in autostrada, tallone d'Achille di molte ibride. Ecco com è andata la prova in una trasferta di lavoro che mi ha portato da San Donato Milanese all'aeroporto di Malpensa...

Al volante della Jaecoo 7 SHS plug-in hybrid

Per chi ha letto la prima puntata di questa prova di resistenza, volta a misurare efficienza, consumi e autonomia reale, l'innovativa tecnologia Super Hybrid System di Jaecoo 7 non dovrebbe essere una novità.

Si tratta di un sistema plug-in hybrid, quindi un ibrido ricaricabile anche dalla presa di corrente. Ha una batteria da 18,3 kWh che consente oltre 90 km di autonomia, ma anche un comparto propulsivo decisamente generoso.

Sotto al cofano della Jaecoo ibrida trovo infatti un motore 1.5 turbo da 143 CV che sfrutta il cosiddetto ciclo Miller, una strategia di gestione delle valvole che migliora il rendimento e perciò viene utilizzato da gran parte delle ibride attuali.

Di suo non è molto vantaggioso per le prestazioni, ma lo diventa se entra a far parte di un sistema ibrido, dove un generoso motore elettrico gli restituisce con gli interessi la vérve sacrificata sull'altare dell'efficienza.

Le prestazioni della Jaecoo 7 SHS

È proprio questo il caso della Jaecoo 7, che in totale riesce a esprimere 347 CV e 525 Nm di coppia: numeri da auto sportiva, ma che non ti espongono al superbollo perché i cavalli elettrici sono gratis agli occhi del fisco.

Il tutto si traduce in uno 0-100 km/h in 8,5 secondi e 180 km/h di velocità massima: niente male per un'auto che combina con le performance anche consumi assai ridotti.

Affondo il piede sull'acceleratore e il SUV ibrido cinese risponde con prontezza e generosità: la ripresa entusiasma e mi offre ampi margini di sicurezza quando si tratta di effettuare sorpassi alle velocità autostradali.

Chiaro però che, con l'obiettivo di verificare l'autonomia di 1.200 km, alle massime prestazioni devo rinunciare e puntare su una guida votata all'efficienza.

Lo stile di guida adottato per la prova di resistenza

Per capire se sto guidando bene i criteri sono due: usare poco i freni e poco il volante. Infatti, meno freno e meno energia devo spendere per riprendere velocità. Meno giro il volante e più la guida si fa scorrevole: leggi qui i consigli per una guida risparmiosa.

L'obiettivo è avere un'andatura il più possibile regolare, rispettando i limiti e guardando lontano: rallentare in anticipo nel tentativo di non doversi fermare del tutto e poi ripartire.

Jaecoo 7 SHS, 3/4 posteriore

Con questo stile di guida, mi godo il comfort della Jaeco 7 SHS: fatto di una marcia sempre fluida anche quando il cambio automatico dedicato a tre velocità passa da un rapporto all'altro.

In questo, il SUV plug-in dimostra una messa a punto molto raffinata, visto che è difficile accorgersi delle cambiate come anche di quando il motore termico si accende e si spegne: l'abitacolo è ben insonorizzato e anche i sussulti della meccanica sono quasi inavvertibili. Chapeau!

Apprezzo l'efficace climatizzatore bi-zona, di serie fin dall'allestimento base, che si combina con i sedili anteriori che, sul mio allestimento Exclusive top di gamma, sono pure ventilati (oltre che riscaldati, come i posteriori e il volante).

Del SUV cinese apprezzo alcuni accorgimenti comodi e originali, come i comandi per regolare il sedile del passeggero dal posto di guida.

Li trovo sul fianco del suo schienale e mi aiutano in varie situazioni: quando devo agevolare l'ingresso a una persona anziana, per esempio, oppure il cane, che trova un pavimento piatto e accogliente davanti al divanetto per dormire in viaggio.

Jaecoo 7 SHS, i sedili posteriori

I consumi reali della Jaecoo 7 su percorsi extraurbani e in autostrada

In tangenziale trovo un traffico scorrevole, ma lento, e i 90 km/h li raggiungo di rado. Qui l'efficienza del Super Hybrid System, che sfrutto in modalità di guida ibrida (l'autonomia elettrica l'avevo già messa alla prova nel casa-ufficio) mi permette consumi record.

I consumi reali della Jaecoo 7 plug-in in extraurbano sono tra 3,5 e 4,0 l/100 km “equivalenti”, ossia un dato che il computer di bordo calcola da solo, tenendo conto sia del carburante sia dell’energia elettrica utilizzata e recuperata.

Imbocco l'autostrada e il traffico si dirada. Qui il motore termico entra in scena più spesso, per ridare fiato alle batterie, e i consumi aumentano.

Stando al computer di bordo, alle andature autostradali la media si attesta tra i 5,5 e i 6,0 l/100 km, con quest'ultimo valore che coincide con il dato dichiarato dal costruttore nel ciclo WLTP combinato. (Leggi qui un approfondimento sulla guida della Jaecoo 7 SHS).

Jaecoo 7 SHS: il computer di bordo calcola i consumi di benzina e di corrente

Di rientro da Malpensa, dopo altri 140 percorsi dall'inizio della prova, l'autonomia residua stimata dal computer di bordo è appena inferiore ai 1.200 km promessi: il dato è calato. Il traguardo sembra ancora raggiungibile, con un po' di accortezza, ma per non rischiare preferisco fare qualche calcolo.

Se mantenessi a lungo i 130 km/h consentiti dal codice, all'autonomia promessa potrei avvicinarmi, ma non raggiungerla, in base ai consumi misurati e alla capacità del serbatoio.

Nella vita reale, però, anche la guida in autostrada ha un'andatura variabile, per effetto del traffico. E non c'è solo la velocità a minacciare l'autonomia, ma anche eventuali salite e discese.

Quello di cui ho scritto oggi è il resoconto di un test propedeutico a un viaggio ben più impegnativo, in cui la Jaecoo dovrà affrontare un vero viaggio: contando solo su ciò che resta nel serbatoio e nella batteria, dopo il primo rifornimento fatto prima della prova in città e dopo i chilometri che ho percorso fin qua.

Se vuoi scoprire come va a finire, non perderti la prossima puntata. Ti racconterò della prova del nove, ossia del viaggio che mi porterà dall'Italia alla Svizzera e poi, passando per l'Austria, ancora più a nord, fino in Germania: vicino al lago di Costanza. Allora sì che potremo tirare le somme!

Quanto costa Jaecoo 7 SHS

Jaecoo 7 SHS è proposta per ora con la sola trazione anteriore, con prezzi a partire da 38.900 euro: se ti serve la trazione integrale, leggi la prova della Jaecoo 7 AWD a benzina. E scopri di più su dotazioni e listino sul sito ufficiale.

Jaecoo 7 SHS, il bagagliaio

Qual è l’autonomia reale della Jaecoo 7 SHS?

La Jaecoo 7 SHS ha un'autonomia reale complessiva che può superare i 1.200 km, combinando l’energia elettrica e il serbatoio di carburante, se guidata in modo efficiente.

Quanto consuma la Jaecoo 7 SHS su tangenziale e autostrada?

In tangenziale i consumi reali si attestano tra 3,5 e 4,0 l/100 km equivalenti. In autostrada, a velocità di crociera, i consumi salgono a circa 5,5-6,0 l/100 km, in linea con il ciclo WLTP.

Che tipo di motore ha la Jaecoo 7 SHS?

La Jaecoo 7 SHS utilizza un sistema ibrido plug-in con motore benzina 1.5 turbo (143 CV) abbinato a un motore elettrico, per una potenza complessiva di 347 CV e 525 Nm di coppia.

La Jaecoo 7 SHS è adatta ai lunghi viaggi?

Sì, grazie alla sua autonomia elevata e al comfort a bordo, è ideale per trasferte e viaggi lunghi, come dimostra il test da San Donato Milanese a Malpensa.

Quanto costa la Jaecoo 7 SHS?

Il prezzo di partenza per la Jaecoo 7 SHS è di 38.900 euro, nella versione a trazione anteriore.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/04/2025