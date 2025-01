Jaecoo 7 PHEV, tutto sul nuovo "Super Hybrid System SUV" cinese

Dalle anticipazioni, alle cifre precise. E quali cifre! Pare proprio che Jaecoo 7 PHEV non sia il solito SUV plug-in. Almeno, non lo è sulla carta.

Omoda&Jaecoo, il marchio bi-cefalo col quale Chery Automobile ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano nel 2024, ci spiega ora per filo e per segno come funziona il proprio altisonante Super Hybrid System (SHS), sigla che individua la piattaforma plug-in hybrid di ultima generazione del Gruppo cinese.

Primo modello a integrare l'SHS è dunque Jaecoo 7 PHEV: autonomia in modalità full electric fino a 90 km, ma anche tanto altro.

Per la precisione, Jaecoo 7 PHEV registra quattro record. Leggi oltre per scoprire quali (individuarli, sarà facile).



In arrivo nuovo Jaecoo 7 PHEV

Già in vendita in Italia in edizione termica 1.6 TGDI con motore turbo benzina da 147 CV (a 2 o 4 ruote motrici), il SUV di medie dimensioni dell'esotico brand orientale si declina dunque (come preannunciato) anche in salsa ibrida alla spina.

Ma è un genere di ibrido plug-in tutto particolare. Sin dall'unità a benzina...

Motore 1.5L TDGI di quinta generazione

Il motore a benzina da 1.5 litri TDGI (si scrive proprio così) eroga 143 CV e 215 Nm di coppia e sfrutta 6 tecnologie avanzate per ottimizzare prestazioni e consumi:

Ciclo Miller Profondo i-HEC (Combustione Interna Ottimizzata) i-HTM (Gestione Termica Intelligente) HTC (Turbo ad Alta Efficienza) i-LS (Lubrificazione Intelligente) HiDS (Alta Diluzione)



Jaecoo 7, un motore a benzina 6 volte speciale

Trasmissione Ibrida Avanzata

Al motore termico è poi associato a due motori elettrici, potenza totale di 150 kW e 310 Nm di coppia.

A scaricare alle ruote anteriori coppia e potenza è poi una sofisticata trasmissione automatica a 3 marce specifica per i sistemi ibridi, o Continous Variable DHT (Dedicated Hybrid Transmission) nel lessico Jaecoo.

Complessivamente, la trasmissione ibrida integra quattro tecnologie principali:

Controllo elettronico a doppio MCU quad-core

Raffreddamento a doppia faccia tramite IGBT

Motore elettrico ad alta efficienza

Sistema di raffreddamento idraulico separato



Tutte innovazioni che, secondo Jaecoo, garantiscono ''una guida fluida e un’efficienza superiore''.

Jaecoo 7, un sistema ibrido all'avanguardia

Batteria ad alta densità energetica

Il piatto forte è la batteria al litio-ferro-fosfato (LiFePO4) dalla capacità di 18,3 kWh che offre un’autonomia elettrica WLTP di 90 km (ecco il primo record, almeno per la categoria).

Durante un recente test in Cina, in realtà è stata raggiunta una percorrenza 100% elettrica di 125,2 km. Teniamo buoni, per ora, i valori di omologazione ufficiali.

Jaecoo 7 PHEV, fino a 90 km di autonomia in EV

La batteria accetta anche la ricarica veloce in corrente continua, passando dal 30% all'80% della carica in circa 20 minuti.

Progettata per la massima sicurezza, include una struttura a triplo strato per resistere agli urti.

Jaecoo 7 SHS, Il Super Hybrid System si ricarica come le plug-in

Prestazioni

Potenza complessiva: 255 kW (347 CV) secondo record

Coppia massima: 525 Nm

Accelerazione: 0-100 km/h in 8,5 secondi 0-50 km/h in 3,8 secondi



A ben guardare, sono cifre che esprimono performance che superano quelle di molti SUV a propulsione ibrida potenzialmente concorrenti.

Per Jaecoo 7 SHS, potenza di sistema di 347 CV

Autonomia combinata e consumi medi

Autonomia di 90 km in modalità EV, super autonomia in modalità ''combo''.

Esaurita la carica della batteria, grazia a un capiente serbatoio di benzina (60 litri), Jaecoo 7 PHEV viaggia come un comune SUV full hybrid, registrando una percorrenza combinata fino a 1.200 km (in condizioni WLTP). E con questo, siamo al terzo record.

Jaecoo 7, autonomia totale di 1.200 km

Non è finita qui. A batteria scarica, o in modalità di mantenimento della carica, il motore ibrido di Jaecoo 7 PHEV raggiunge un consumo minimo di carburante (Charge Sustaining fuel consumption) di 5,99 l/100 km WLTP (quarto record di categoria).

Durante il test di percorrenza recentemente condotto dai media internazionali in Cina, i consumi effettivi si sono attestati addirittura a soli 3,3 l/100 km.

In Italia, la commercializzazione è prevista entro marzo 2025.

Andrà ad aggiungersi a Jaecoo 7 1.6 TGDI, che parte da 33.210 euro.

Due allestimenti:

Jaecoo 7 PHEV Premium: da 38.900 euro ;

; Jaecoo 7 PHEV Exclusive: da 40.900 euro.



Jaecoo 7 è lungo 4 metri e 50

Sistema Super Hybrid (SHS), quale futuro

Omoda&Jaecoo hanno intenzione di integrare il sistema SHS anche su altri modelli nei prossimi mesi.

Possibile che al progetto partecipino anche la futura Jaecoo 5, ma anche Omoda 5, l'altro SUV del marchio che attualmente è in vendita in Italia. Stay tuned.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/01/2025