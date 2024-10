Nuovo Jaecoo 5: in arrivo il modello che allarga la famiglia dei SUV cinesi

Dopo Jaecoo 7, che è da poco arrivate anche nelle concessionarie italiane, il costruttore cinese che gravita nell’orbita del colosso Chery ci fa vedere il SUV più piccolo Jaecoo 5, di fatto il secondo modello del marchio asiatico che arriverà anche in Europa nel 2025. Jaecoo 5 è quasi un gemello in taglia ridotta della 7, visto che ha una lunghezza di 4,38 metri (12 cm meno), è largo 1,86 metri e alto 1,65 metri, con un passo di 2,62 metri.

Nuovo Jaecoo 5: il SUV cinese è quasi pronto al debutto europeo del 2025NOI CI CONOSCIAMO?Altri dettagli di stile che contraddistinguono il SUV più piccolo vengono dai paraurti meno appariscenti e dalle maniglie delle porte sporgenti anziché a filo con la carrozzeria e più aerodinamiche. I designer cinesi ci hanno abituato a linee ispirate a modelli europei e anche in questo caso, troviamo alcuni dettagli di stile che richiamano sport utility già visti. Per esempio, nella vista di profilo e in quella posteriore, troviamo delle linee ispirate alla Range Rover Evoque. Davanti, invece, la protagonista è una mascherina di generose dimensioni con ben quattordici listelli verticali cromati.

Nuovo Jaecoo 5: design ispirato al modello più grande Jaecoo 7INTERNI SPAZIOSI E BEN RIFINITI L’ampio abitacolo di Jaecoo 5 presenta una plancia dalle linee pulite e piacevoli. Di fronte al guidatore c’è un piccolo cruscotto digitale ricco di informazioni e configurabile. Più a destra trova posto un grande display di tipo “touch” a sviluppo verticale. Lato motori, le prime Jaecoo 5 ad arrivare in Italia monteranno un 1.6 turbo-benzina, quattro cilindri da 147 CV (la medesima unità di Jaecoo 7), ma per adesso non si parla di listini anche se è probabile un posizionamento intorno ai 30.000 euro. Più avanti dovrebbero arrivare la full-hybrid a benzina e la variante elettrica: quest’ultima avrà un motore da oltre 200 CV e un’autonomia dichiarata di 420 km. Anche in questo caso, niente prezzi, ma per entrambe, non dovremmo essere troppo lontano dai 35.000 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/10/2024