Jaecoo J7 Super Hybrid, ma cos'ha di "Super" l'ibrido plug-in cinese?

Quando l'ibrido non basta e dal cilindro estrai l'ibrido ''super''. Ne parlavamo giusto alcuni giorni fa: Omoda&Jaecoo solo l'ultimo marchio cinese in ordine di tempo (o meglio, due marchi sotto lo stesso ombrello, ovvero Chery Automobile) a ottenere l'autorizzazione all'atterraggio sul mercato Italia. Omoda&Jaecoo un doppio brand che intende tuttavia distinguersi per un approccio il più possibile concreto e allineato con i desideri del cliente locale. Cliente che all'elettrico, ad esempio, nel più dei casi oppone ancora resistenza. Quindi: si comincia con i motori a benzina e al full electric ci si arriva un gradino alla volta. Giunge la conferma da Omoda&Jaecoo Italia che, successivamente a Jaecoo J7 in edizione 1.6 TGDI (ordini da settembre 2024), l'offerta includerà la motorizzazione ibrida plug-in. Quell'aggettivo (''Super'') che si è auto-assegnato il Costruttore genera una certa curiosità. Ma è meritato o è aggiunto... a caso? Proviamo a capirlo dalle prime informazioni.

Jaecoo J7 Super Hybrid: l'ibrido supereroe?

DIAMO I NUMERI Omoda & Jaecoo sostiene che Jaecoo J7 PHEV Super Hybrid, basato su un'unità benzina 4 cilindri 1.5 TGDI (quindi, apparentemente, non la stessa unità di Jaecoo J7 endotermica) con ''trasmissione monomarcia specifica'', promette di definire ''nuovi standard nelle categorie delle ibride alla spina''. Il dato sull'autonomia in modalità 100% elettrica è a tutti gli effetti ''super'': percorrenza di 106 km a motore termico a riposo, non si conosce tuttavia la capacità e la tecnologia del pacco batteria. Si conosce invece il consumo medio di carburante, che è pari a 4,7 l/100 km. Sommando le proprietà della batteria con la capacità del serbatoio di benzina, si dovrebbe registrare un’autonomia complessiva di oltre 1.300 km. Altro che range anxiety.

Jaecoo J7 Plug-in: oltre 100 km di autonomia in EV

X-FACTOR Di altre cifre, la filiale italiana ancora non ne fa menzione. Ne possiamo semmai recuperare alcune rovistando a ritroso negli archivi delle news primaverili: della variante di Jaecoo J7 PHEV mostrata ad aprile al Salone di Pechino 2024 si scriveva fosse accreditata di una potenza di sistema di 347 CV e una coppia combinata di 525 Nm. Ma non è detto che il modello per l'Europa rispecchi valori identici. Specifiche tecniche a parte, a influenzare il possibile successo del SUV cinese ricaricabile sarà ovviamente il prezzo. Che dovrà rimanere inferiore a quello dei competitor diretti occidentali. Tipo? Beh, prendendo come paramentro le dimensioni esterne e un target generalista, competitor come Volkswagen Tiguan e-Hybrid, ma anche Hyundai Tucson Plug-in Hybrid (entrambe a partire da circa 50.000 euro), Ford Kuga PHEV (da circa 45.000 euro), Kia Sportage PHEV (da 48.000 euro). Senza dimenticare BYD Seal U DM-i, l'alternativa range extender della full electric BYD Seal U, che parte da circa 40.000 euro. Insomma, J7 Plug-in, per farsi strada, dovrà costare meno di 40.000 euro.

Jaecoo J7 PHEV al Salone di Pechino 2024

VOX POPULI L'ibrido ricaricabile non vive esattamente la sua età dell'oro, ma un listino interessante, gli incentivi, costi di esercizio super contenuti, infine una reputazione che dipenderà in gran parte dalle recensioni degli ''early adopter'', potrebbero far ruotare il volano e proiettare J7 Plug-in ai vertici di una categoria che resta in ogni caso una categoria di nicchia. Risentiamoci dopo l'estate per i prezzi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/07/2024