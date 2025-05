Jaecoo 7 SHS, guarda il video del test di resistenza, coi consumi reali

Jaecoo 7 SHS è un SUV di 4,5 metri che porta al debutto il Super Hybrid System, un sistema plug-in che, tra batteria e serbatoio di benzina, consente “fino a 1.200 km di autonomia”, dice la Casa.

Per metterlo alla prova, ho fatto un test di resistenza e consumi che mi ha portato in giro per l’Europa.

Al volante di Jaecoo 7 plug-in hybrid ho raggiunto il lago di Costanza, in Germania, attraversando Svizzera, Liechtenstein e Austria. Guarda il video qui sotto, in cui racconto il viaggio in presa diretta.

Come si vede nel video qui sopra, i chilometri percorsi si avvicinano moltissimo ai 1.200 promessi da Jaecoo: un risultato ottenuto grazie a consumi davvero contenuti nella guida ibrida e a un serbatoio di grande capacità.

In realtà, con un’opportuna scelta del percorso e una giuda accorta Jaecoo 7 SHS di chilometri con un pieno può farne addirittura di più.

In un raid nel Sud-est asiatico, tra Singapore, Malesia e Tailandia, Jaecoo 7 SHS ha percorso 1.427,5 km con un solo rifornimento.

Nelle Filippine ha raggiunto addirittura 1.488,8 km e il record assoluto (finora) l’ha colto sugli altopiani del Messico, viaggiando per 1.613,1 km senza rifornimento.

Tutto sta ad adottare lo stile di guida e il percorso che sfruttano al meglio le caratteristiche del sistema e basta un’occhiata ai consumi rilevati durante la prova per capire quali siano le condizioni più favorevoli.

Percorso Consumo equivalente rilevato Città 4,0 – 4,5 l/100 km Autostrada 5,5 – 6,0 l/100 km Extraurbano 3,5 – 4,0 l/100 km

Quelli riassunti in tabella sono “consumi equivalenti'', ossia calcolati dal computer di bordo tenendo conto della benzina consumata e anche dell'energia elettrica spesa in accelerazione e recuperata nella batteria durante i rallentamenti.

Tutti i dettagli, nelle tre puntate di questo articolato test di resistenza:

Appunti di viaggio

Della Jaecoo 7, che con uno 0-100 km/h in 8,5 secondi è anche un’auto decisamente scattante, ho apprezzato soprattutto il comfort: fatto di un abitacolo silenzioso e di sospensioni ben molleggiate.

Ma anche la ricca dotazione ha la sua parte di merito. Jaecoo 7 SHS è infatti proposta in due soli allestimenti che rendono la scelta super-facile.

Jaecoo 7 SHS, lo schermo da 14,8 pollici dell'infotainment

L’allestimento base Premium da 38.900 euro ha già di serie:

Vano refrigerato tra i sedili anteriori

21 ADAS con guida autonoma di secondo livello e telecamere a 540°

Infotainment da 14,8” con Apple Carplay e Android Auto wireless

Clima bi-zona

E questo solo per citare le dotazioni principali.

Jaecoo 7 SHS, 3/4 posteriore, si notino i vetri privacy

Il top di gamma Exclusive da 40.900 euro per 2.000 euro in piùaggiunge:

Parabrezza riscaldato

Volante riscaldato

Sedili anteriori riscaldati e ventilati

Vetri privacy

Interni bicolore

Tetto panoramico

HUD

Audio con 8 altoparlanti Sony

Ricarica wireless

Portellone elettrico

Specchio elettrocromico

Jaecoo 7 SHS, 3/4 anteriore

Quanto consuma la Jaecoo 7 SHS nei percorsi reali?

In città consuma tra 4,0 e 4,5 l/100 km, in autostrada tra 5,5 e 6,0 l/100 km, mentre in extraurbano scende a 3,5-4,0 l/100 km.

Quanta autonomia offre la Jaecoo 7 SHS?

La Jaecoo 7 SHS può percorrere fino a 1.200 km con un pieno di benzina e una carica della batteria, grazie al sistema Super Hybrid.

La Jaecoo 7 SHS è disponibile con trazione integrale?

No, il modello SHS è disponibile solo con trazione anteriore. La versione AWD è proposta solo con motore a benzina.

Quali sono i prezzi della Jaecoo 7 SHS?

I prezzi partono da 38.900 euro per l'allestimento Premium e salgono a 40.900 euro per l'Exclusive, con dotazioni molto complete.

Cosa comprende l’equipaggiamento di serie della Jaecoo 7 SHS?

Di serie offre 21 ADAS, infotainment da 14,8 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore bi-zona e vano refrigerato.

La Jaecoo 7 SHS supporta la ricarica rapida?

Sì, Jaecoo 7 SHS è tra le poche plug-in hybrid che accetta anche la ricarica fast da colonnine in corrente continua fino a 40 kW di potenza.

Quanto tempo serve per ricaricare la Jaecoo 7 SHS?

Il tempo di ricarica varia a seconda della fonte: da una presa domestica può richiedere circa 6 ore per una carica completa. Dimezza i tempi dalle colonnine in corrente alternata (6,6 kW) mentre da quelle fast in corrente continua, Jaecoo 7 ricarica in 20 minuti.

Che prestazioni offre la Jaecoo 7 SHS?

La Jaecoo 7 SHS accelera da 0 a 100 km/h in circa 8,5 secondi e raggiunge 180 km/h di velocità, offrendo un buon compromesso tra efficienza e dinamismo.

Scopri di più sui prezzi delle poche dotazioni extra sul sito ufficiale.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/05/2025