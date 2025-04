Jaecoo 7 Plug-in Hybrid: consumi reali e autonomia record nel test in città

Il nuovo SUV Jaecoo 7 è una delle proposte più interessanti per il pubblico italiano, tra quelle dell'arrembante settore automotive cinese.

Si distingue per design e dotazioni, ma anche per la motorizzazione Super Hybrid System della versione top di gamma, che promette un'efficienza record.

Si tratta di un sistema ibrido ricaricabile alla Jaecoo maniera, che dovrebbe garantire fino a 1.200 km di autonomia, per fare concorrenza a quella dei SUV diesel.

Ma a tale proposito sorgono alcune domande. Quant'è credibile quest dato? Il merito è di consumi molto contenuti o solo di un serbatoio molto grande? E nell’uso quotidiano, cosa vuol dire avere tutta quella autonomia?

Per scoprirlo, ho fatto il pieno di benzina e di corrente, sigillato i serbatoi della Jaecoo 7 SHS e dato il via a una sorta di gara di resistenza.

Affrontando vari scenari d’uso reale, ho scoperto i consumi reali della Jaecoo 7 SHS e quanto tempo passa davvero tra un rifornimento e l’altro, in base alle situazioni e ai vari stili di vita.

Jaecoo 7 SHS, il frontale

Prima esperienza, la prova del commuter, costretto a ripetere la transumanza casa-ufficio tutti i giorni della settimana.

Della sosta al distributore c'è poco da dire, se non che la capacità del serbatoio è effettivamente generosa per un SUV compatto plug-in hybrid: parliamo di 60 litri.

Ma a stupire di più, come vedremo tra poco, è l'efficacia della parte elettrica nel recuperare l'energia nei rallentamenti, per farmi viaggiare a motore spento il più possibile: anche quando non ho modo di ricaricare l'accumulatore da una presa di corrente.

Jaecoo 7 è comodo per la vita da pendolare?

Abito poco fuori Milano e, tra andata e ritorno, percorro circa 25 km al giorno. Di questi, 11 km li faccio in tangenziale e i rimanenti nel traffico urbano.

In questo frangente mi fanno comodo gli oltre 90 km di autonomia elettrica, per gestire il casa-ufficio con le sole batterie.

Autonomia che può arrivare a 130 km se il traffico e il percorso sono particolarmente favorevoli: ossia consentono un'andatura lenta e regolare, senza troppe attese fermo al semaforo.

Che batteria monta Jaecoo 7 plug-in hybrid?

La batteria ha una capacità di 18,3 kWh: caricarla del tutto prima della prova mi ha richiesto 2 ore e 51 minuti da una colonnina Duferco, a una potenza media assorbita di 6,1 kW.

Se ricarico la notte in garage a una tariffa conveniente, un'auto plug-in si gestisce un po' come il fidato smartphone, con il serbatoio di benzina sempre pronto a fare da ''powerbank'' al bisogno.

Tuttavia, chi non ha modo o non ha convenienza a ricaricare tutti i giorni (dalle colonnine può essere molto dispendioso) non si deve preoccupare, perché il Super Hybrid System ha consumi molto contenuti anche senza l'aiuto della presa di corrente.

Consumi reali Jaecoo 7 plug-in hybrid: test in città e tangenziale

Al termine di una settimana in cui ho utilizzato esclusivamente la modalità di guida ibrida il consumo reale casa-lavoro è stato in media di 4,1 l/100 km “equivalenti”, ossia calcolati tenendo conto sia della benzina, sia dell’energia elettrica: ci pensa il computer di bordo a fare i conti.

Ai consumi rilevati - eccellenti, per un SUV di queste dimensioni - contribuisce la trazione esclusivamente anteriore della Jaecoo 7 SHS: se ti serve il 4x4, il SUV compatto cinese lo propone in abbinamento con il motore a benzina: qui la prova su strada e in offroad.

Jaecoo 7 SHS, la prova di carico: ci sta un divano da giardino a 5 sedute

Jaecoo 7 è un SUV cinese ibrido di 4,5 metri che mette sul piatto un’abitabilità generosa e un bel bagagliaio da 500 a 1.265 litri, reclinando i sedili posteriori.

Un dato che verificato in maniera empirica alla fine della settimana, quando in seguito a una spedizione all’IKEA abbiamo caricato un intero nel capiente vano posteriore.

Dettaglio non trascurabile, Jaecoo 7 ha il pavimento perfettamente piatto davanti ai sedili posteriori, a tutto vantaggio dell'accoglienza, che risulta migliore di quella offerta da auto ben più grandi.

Jaecoo 7 alla prova di carico

Il divano angolare per esterni in tre pezzi, 5 sedute totali, è entrato senza sforzo, con l’aiuto del portellone elettrico, del piano di carico allineato alla soglia e dei comandi per reclinare gli schienali facilmente raggiungibili.

Ostruita dal divano la visuale posteriore (che comunque non è granché per uno specchio retrovisore centrale che allontana molto la prospettiva) ho apprezzato il sistema di telecamere a 540°, che ha consentito di manovrare in sicurezza dentro e fuori dal parcheggio: dell’IKEA e sotto casa.

Com'è guidare Jaecoo 7 in città?

In città ha fatto bella figura l’assetto ben molleggiato, che ha reso ragionevolmente confortevoli i tratti sul pavé più dissestato, mentre lo sterzo sempre leggero ha contribuito a rendere meno faticosa la vita da pendolare.

La guida è molto silenziosa: sembra di stare su un’auto elettrica anche quando viaggio in modalità ibrida, visto che il rumore del motore è ben isolato.

Devo fare pratica con gli alzacristalli, che funzionano al contrario di come me li aspetto: spingo la levetta per abbassare il vetro e la tiro per alzarlo.

La radio, in alcune zone di Milano, va e viene quando ascolto Virgin Radio, ma con le altre stazioni DAB che ho provato nessun problema. Si vede che in fatto di musica abbiamo gusti diversi.

E comunque, l'impianto audio si fa perdonare con le sue qualità canore, visto che quello della Jaecoo 7 in allestimento top ha 8 altoparlanti Sony e un suono pulito ed espressivo, con l'aiuto dell'equalizzatore personalizzabile.

Jaecoo 7 SHS, la plancia

Quanta autonomia ha Jaecoo 7 in modalità elettrica?

Jaecoo 7 plug-in hybrid offre un’autonomia elettrica di oltre 90 km, ideale per l’uso quotidiano in città e per i tragitti casa-lavoro. L’autonomia complessiva, combinando benzina ed elettrica, può arrivare fino a 1.200 km.

Quanto tempo serve per ricaricare Jaecoo 7?

Utilizzando una colonnina pubblica da 22 kW, il SUV cinese ha assorbito in media una potenza di 6,1 kW e richiesto 2 ore e 51 minuti per la ricarica completa della batteria da 18,3 kWh. I tempi, naturalmente, variano in base alla potenza della fonte di ricarica.

Quanto consuma Jaecoo 7 nella guida quotidiana?

In modalità ibrida, il consumo medio registrato in città nel nostro test è stato di 4,1 l/100 km “equivalenti”, tenendo conto sia del carburante sia dell’energia elettrica utilizzata e recuperata.

Jaecoo 7 è adatto ai lunghi viaggi?

Sì, grazie all’autonomia estesa e al comfort di marcia, il Jaecoo 7 è adatto anche per le lunghe percorrenze. Offre un bagagliaio capiente (fino a 1.265 litri) e buone prestazioni in autostrada.

Conviene Jaecoo 7 se non posso ricaricare a casa?

Anche senza la possibilità di ricaricare a casa, il Jaecoo 7 resta un’ottima scelta: il sistema Super Hybrid consente consumi contenuti anche utilizzando principalmente il motore termico.

Jaecoo 7 SHS, i sedili anteriori

Chiudo la prima puntata di questa prova (ne seguiranno altre per approfodire diversi scenari) con una considerazione: con i consumi registrati, un pieno potrebbe durarmi fino a 8 settimane, se mi limitassi ad andare al lavoro e tornare a casa la sera.

Come cambierebbe il giudizio se affrontassi una gita fuori porta? E nel caso di un viaggio lungo a velocità autostradali? Non perderti le prossime puntate!

I prezzi di Jaecoo 7 Super Hybrid partono da 38.900 euro: scopri di più su prezzi e dotazioni sul sito ufficiale e leggi la prova di primo contatto.

