Prova Jaecoo 7 SHS: il C-SUV "super" plug-in hybrid che punta in alto

Nuovo C-SUV ibrido Jaecoo 7 SHS con autonomia record: prestazioni, comfort e tecnologia del motore. Scoprite come è fatto, come va su strada e quanto costa

Jaecoo 7 Super Hybrid si presenta come un SUV ibrido che punta a conquistare il mercato europeo grazie a un mix di tecnologia avanzata, prestazioni brillanti e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Questo sport utility PHEV del costruttore cinese si distingue per un motore all’avanguardia, interni curati e un design che trova ispirazione alle linee di modelli premium.

Jaecoo 7 Super Hybrid: la prova del SUV cinese con motore ibrido ricaricabile alla spina

Il motore di Jaecoo 7 SHS (Super Hybrid System) è il vero punto di forza di questo SUV ibrido orientale. Il sistema Super Hybrid combina un motore termico con due unità elettriche, per garantire prestazioni elevate e consumi ridotti.

Il quattro cilindri benzina è un 1.5 turbo a ciclo Miller con una potenza di 143 CV e 215 Nm di coppia, affiancato dall’unità elettrica dedicata alla trazione e quella per la ricarica della batteria. La prima ha una potenza di 150 kW (204 CV) per 310 Nm di coppia, la seconda arriva a 60 kW (82 CV).

La potenza complessiva raggiunge i 347 CV con 525 Nm di coppia, gestiti da una trasmissione automatico a tre velocità molto sofisticata che permette di gestire l'interazione fra il motore endoternico e la componente elettrica per assicurare la massima fluidità di marcia.

Jaecoo 7 Super Hybrid: un SUV che punta su comfort e piacere di guida

La batteria al litio ferro fosfato da 18,3 kWh consente la ricarica da una presa domestica 2,8 kW 25-100% in sei ore, oppure da una wallbox 6,6 kW 25-100% in 2h40m, ma anche in corrente continua fino a 40 kW 30-80% in circa 20 minuti e garantisce un’autonomia elettrica nel ciclo medio WLTP fino a 91 km, che diventano 130 km in città.

Il serbatoio da 60 litri, combinato all’efficienza del sistema ibrido e alle efficaci logiche di recupero di energia nei rallentamenti promette di far percorrere oltre 1.200 km da pieno a vuoto. Un vero record nel segmento.

Punti chiave del motore:

Motore 4 cilindri 1.5 turbo benzina a ciclo Miller

Due motori elettrici per trazione e ricarica

Potenza totale di 347 CV e 525 Nm di coppia

Trasmissione automatica a 3 velocità

Batteria da 18,3 kWh con ricarica rapida

Jaecoo 7 Super Hybrid: un C-SUV di 4,5 metri dal design moderno e piacevole

Salendo a bordo dello sport utility orientale si percepisce subito la qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli. Nei suoi 4,5 metri di lunghezza, lo spazio è ben distribuito sia nei posti anteriori sia in quelli posteriori.

Il bagagliaio è ampio e versatile, con una capacità che varia da 500 a 1.265 litri.

Jaecoo 7 Super Hybrid: disponibile in allestimento Premium ed Exclusive

Dotazione di accessori completa

I sedili, regolabili elettricamente e climatizzati nella versione Exclusive, offrono un elevato livello di comodità. Il volante e il parabrezza riscaldabili migliorano il comfort nei mesi invernali, mentre il tetto panoramico amplifica la sensazione di spazio.

Non mancano dotazioni avanzate come il purificatore d’aria in abitacolo, il sistema di apertura del portellone elettrico, la funzione V2L (Vehicle to Load), per alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW, l’head-up display e l’Hi-Fi Sony

Punti di forza degli interni:

Sedili comodi e regolabili elettricamente

Tetto panoramico per un’illuminazione naturale

Bagagliaio spazioso e versatile

Materiali di qualità con finiture curate

L’infotainment di Jaecoo 7 SHS punta su un’esperienza digitale moderna. Il quadro strumenti è digitale con un display da 10,3”, mentre il sistema multimediale è gestito attraverso un ampio touchscreen verticale da 14,8”.

Jaecoo 7 Super Hybrid: la plancia con cruscotto digitale da 10,3'' e touchscreen da 14,8''

L’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto wireless assicura una connessione perfetta con lo smartphone. Tra le dotazioni spiccano la ricarica wireless per il cellulare, le prese USB, il bluetooth, l’assistente vocale e la possibilità di gestire il SUV da remoto tramite un’app dedicata.

Tuttavia, la quasi totale assenza di comandi fisici potrebbe richiedere un po’ di abitudine per le regolazioni più frequenti, come il climatizzatore e la radio.

Il design di Jaecoo 7 SHS prende ispirazione da alcuni modelli europei. Si tratta di una semplice reinterpretazione, quindi nulla di male, oltre a introdurre elementi distintivi. Il frontale imponente è caratterizzato da una grande griglia sportiva e fari a LED affilati, che conferiscono al SUV un look aggressivo e moderno.

Jaecoo 7 Super Hybrid: linee tese e quasi sportive per il SUV ibrido orientale

Le linee tese della carrozzeria enfatizzano la sua presenza su strada, mentre la gamma colori comprende opzioni eleganti come Black, Silver e Olive Gray, disponibili anche con tetto nero a contrasto.

Motore turbo-benzina ciclo Miller, 1.5 litri, plug-in hybrid Potenza max 347 CV Coppia max 525 Nm Velocità 180 km/h Cambio/trazione automatico 3 velocità/anteriore Dimensioni 4,50 x 1,87 x 1,67 m Consumo medio 0,7 l/100 km (batteria carica), 6,0 l/100 km (batteria scarica) Autonomia EV fino a 91 km (fino a 130 km in città) Prezzo da 38.900 euro

Su strada, Jaecoo 7 SHS si dimostra un SUV equilibrato e piacevole da guidare. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,5 secondi, con una velocità massima di 180 km/h. Ci sono tre modalità di guida: Sport, Eco e Normal per adattare la risposta del SUV a seconda delle necessità.

Il motore risponde prontamente, offrendo una buona spinta quando richiesto, mentre il peso di oltre 1.700 kg è ben gestito grazie alla distribuzione bilanciata della prestazioni, ai passaggi di velocità molto fluidi, alla precisa interazione fra il quattro cilindri e il motore elettrico e alle sospensioni morbide.

Jaecoo 7 Super Hybrid: prestazioni brillanti e ben bilanciate con il comfort

Lo sterzo è leggero, ma abbastanza comunicativo, facilitando le manovre in città e la direzionalità quando si va un po’ più veloci, mentre l’ottima insonorizzazione dell’abitacolo (ci sono anche doppi vetri laminati) assicura un comfort acustico elevato.

Consumi ed efficienza

Lato consumi, Jaecoo dichiara una media WLTP di 0,7 litri/100 km con batteria carica e 6,0 litri/100 km con batteria scarica, numeri da primato ma ottenuti in fase di omologazione. Di solito la prova su strada restituisce risultati meno ottimistici.

Jaecoo 7 Super Hybrid: si può ricaricare la batteria fino a 40 kW in C/C

Purtroppo, il breve test drive non ci ha permesso di ricavare numeri precisi, tanto più che la batteria del sistema ibrido non era al 100%. Tuttavia, il computer di bordo ha registrato consumi molto soddisfacenti per un SUV di questa potenza e dimensioni. Per un'analisi più approfondita, Motorbox ha in agenda una prova su strada del SUV cinese dove potremo percorrere tanti chilometri e ricavare dati più affidabili. Restate connessi ai nostri canali per scoprire tutti i numeri.

I prezzi di Jaecoo 7 Super Hybrid sono particolarmente interessanti nel panorama dei C-SUV ibridi. La versione Premium parte da 38.900 euro, mentre la Exclusive, più ricca di dotazioni, è proposta a partire da 40.900 euro. La garanzia copre 7 anni o 150.000 km per il veicolo e 8 anni o 160.000 km per le componenti elettriche e sono attive interessanti campagne di finanziamento.

Jaecoo 7 Super Hybrid: motore endotermico e due motori elettrici con trazione anteriore

Per chi desidera una personalizzazione estetica, le colorazioni extra-serie hanno un costo aggiuntivo di 600 euro o 900 euro con il tetto nero a contrasto.

Vantaggi principali:

Efficienza e risparmio: grazie al sistema ibrido, i consumi si riducono significativamente rispetto ai motori termici tradizionali.

Autonomia elettrica: fino a 91 km di media e 130 km in città in modalità completamente elettrica, perfetti per gli spostamenti quotidiani senza emissioni.

Prestazioni elevate: la combinazione tra motore benzina e motori elettrici garantisce una potenza complessiva di 347 CV e 525 Nm.

Tecnologia avanzata: infotainment all’avanguardia, guida assistita di livello 2 e connettività completa con smartphone.

Design moderno e comfort: interni curati, materiali premium e un abitacolo spazioso per viaggi confortevoli.

Completa assistenza post-vendita con consegna ricambi in 24/48 ore, assistenza stradale h24 e call center attivo per qualsiasi necessità

Jaecoo 7 Super Hybrid: ospitale per cinque passeggeri e relativi bagagli

Jaecoo 7 SHS si impone come un SUV ibrido orientale dal grande potenziale. Con un motore potente, interni curati e tecnologia di alto livello, rappresenta un’ottima alternativa ai C-SUV europei, spesso più costosi.

Prestazioni, autonomia record e rapporto qualità/prezzo lo rendono una scelta interessante per chi cerca un veicolo versatile ed efficiente. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/03/2025