Jaecoo 7: in video la prova su strada e il test in offroad

Jaecoo è un nuovo marchio che il colosso cinese Chery - numero 1 in patria per l'export - ha creato per produrre modelli di qualità e gusto europeo, così da far breccia nell'esigente mercato nostrano. Jaecoo 7 è uno dei primi modelli ad arrivare in Italia: un SUV di medie dimensioni che mi ha impressionato per stile e qualità costruttiva. Qui sotto il video sul controllo qualità, che ho fatto in occasione del primo incontro dal vivo; in alto il video onboard della prova su strada, con le impressioni di guida della versione a due ruote motrici e le opinioni sulla 4x4 dopo il test in offroad.

Lunga 4,5 metri esatti, Jaecoo 7 ha uno stile chiaramente ispirato - ma non copiato - dalle più apprezzate icone di Land Rover. Un pizzico di Range Rover Sport, una spruzzata di Velar e due gocce della nuova Defender nelle bande cromate imbullonate all'interno dei pannelli porta vengono sapientemente reinterpretati a dare un cocktail gradevole ed elegante. Mai sopra le righe, eccezion fatta per una griglia anteriore forse troppo grande, tra le luci Full LED. Ma che alla fine le si perdona per la qualità che traspare da ogni dettaglio. Non è più ''lo stretto necessario'' a cui ci avevano abituato le prime produzioni cinesi sbarcate in Europa: la Jaecoo 7 è fatta bene davvero, con una bella verniciatura, luci ridotte e costanti tra i lamierati e accorgimenti quali le maniglie delle porte a scomparsa, vantaggiose per il look e per l'aerodinamica. E di certo non si parla di nascondere la polvere sotto il tappeto, visto che il vano motore è ordinatissimo e guardando sotto la vettura si notano sì bracci trasversali delle sospensioni posteriori multilink in lamiera stampata - come su molte tedesche di fascia media, peraltro - ma anche portamozzi in alluminio pressofuso di buona fattura.

Jaecoo J7, il posto di guida

L'interno è decisamente spazioso, molto elegante e confezionato con grande precisione. Le dita cadono quasi sempre sul morbido e non noto cadute di stile tra la parte anteriore dell'abitacolo e quella posteriore, dove sono tanti i marchi blasonati che semplificano i rivestimenti, specie dei pannelli porta. In generale, apprezzo che nessun elemento d'arredo vada a cercare un effetto wow troppo appariscente. Le stesse luci ambient - che pure possono essere regolate su 64 colori diversi - non sono troppo cariche e nel disegno della plancia noto un minimalismo quasi giapponese. Spiccano i display colorati e bellli nitidi per la strumentazione (da 10,3 pollici) e per l'infotainment (da 13,2'' o 14,8'') con compatibilità Apple Carplay e Android Auto entrambi wireless. Notevole la pulizia del design della plancia, ottenuta però attraverso la quasi totalità dei comandi touch, la cui comodità e intuitività non sono al top. Scricchiolii? A smuovere le plastiche con decisione qualche rumorino si sente, ma siamo ampiamente in linea con le auto europee: nulla di preoccupante. Una finezza sono le maniglie interne di apertura delle porte, che sono frenate e ritornano in posizione dolcemente - senza sbattere - se le rilascio di colpo.

Jaecoo 7, lo schermo dell'infotainment

SPAZIO A BORDO Luci e ombre quanto a spazio a bordo: decoroso per le dimensioni dell'auto, addirittura abbondante in altezza, ma bisogna ricordare che siamo di fronte a un'auto di 4,5 metri, anche se a colpo d'occhio la diresti più grande. Il mobiletto centrale, con il comando del cambio e una vaschetta a giorno sottostante, è molto largo e contribuisce a creare uno spazio molto definito per chi siede davanti, per contro chi siede dietro gode del pavimento quasi perfettamente piatto, più accogliente quindi per il quinto passeggero. Il bagagliaio ha una capacità di 584 litri sulla Jaecoo 7 a trazione anteriore (500 litri sulla 4x4) ed è ben sfruttabile per la forma regolare, anche se la soglia è piuttosto alta da terra e il piano di carico è infossato rispetto a quest'ultima. Impressionante la dotazione nel modello top di gamma: l'impianto audio sfrutta 8 altoparlanti firmati Sony e i sedili anteriori sono sia riscaldati sia ventilati. Non manca un ampio tetto panoramico apribile e un sistema automatico per filtrre e igienizzare l'aria in abitacolo. La postazione per la ricarica wireless dello smartphone risponde presente ed è dotata di sistema di raffreddamento per tenere sotto controllo la temperatura della batteria del telefonino: necessario vista la potenza erogata che raggiunge i 50 W. Ventilato anche il profondo vano tra i sedili, per tenere in fresco le bibite durante i viaggi.

Jaecoo 7, la leva del cambio a doppia frizione

VEDI ANCHE

La seduta è alta e panoramica, proprio come piace a chi sceglie un SUV; lo sterzo è leggero e la guida rilassante. Contribuiscono a un ambiente ovattato i vetri a doppio strato per parabrezza e finestrini anteriori; e i cerchi dal disegno aerodinamico, quasi lenticolari, che riducono i fruscii aerodinamici e migliorano l'efficienza del veicolo (ma resta da verificare il raffreddamento dei freni sotto sforzo nelle lunghe discese di montagna). Fin dai primi metri Jaecoo 7 mi colpisce per la silenziosità di marcia e per la guida fluida e scorrevole. Da un lato, trovo sospensioni che fanno bene il proprio dovere, copiando con precisione e senza alcuna rumorosità tombini e dossi; dall'altro il cambio a doppia frizione e 7 rapporti passa da una marcia all'altra con una dolcezza da riferimento.

Jaecoo 7, il test in offroad

PIACEVOLE MA NON SPORTIVA Peccato che non siano previste palette dietro al volante per l'uso sequenziale, che comunque si può fare con la leva tra i sedili: per attivare la modalità sequenziale devo tener premuto per qualche istante il tasto M sulla leva di stampo aeronautico e poi abituarmi a completare la corsa in entrambe le direzioni, per salire di marcia o scalare, superando il doppio scatto della leva. Imparato ciò, mi godo la buona reattività del comando nella guida dinamica. Certo, con 147 CV e 275 Nm di coppia, il motore da 1,6 litri turbo, quattro cilindri a benzina, non ti incolla al sedile e le prestazioni dichiarate confermano un'indole piuttosto tranquilla: 180 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h in 10,3 secondi per la versione a trazione anteriore e 11,8'' per la 4WD. Tuttavia la Jaecoo 7 si guida sempre con piacere e anche tra le curve risponde bene. Fastidiosi, in prima battuta, gli effetti sonori degli aiuti alla guida (sono 21 in totale), che tuttavia si possono abbassare di volume, oppure spegnere del tutto.

Jaecoo 7, volante e quadro strumenti

MA IN FUORISTRADA... Efficace il comportamento in fuoristrada della versione 4WD, che nel fango pesante del crossodromo di Malpensa è riuscita a muoversi con disinvoltura nonostante il chiaro svantaggio di gomme prettamente stradali estive. Nelle curve si sente l'effetto del controllo di trazione, che aiuta l'auto a girare agendo sulle pinze dei freni per assecondare la rotazione del volante. Come è logico, senza pneumatici dalla scolpitura specifica, dove il fondo si fa più pesante e scivoloso serve slancio per superare salite anche poco pronunciate: qui serve prima di tutto l'esperienza del guidatore e la bontà della macchina aiuta solo fino a un certo punto. Anche qui, comunque, le sospensioni hanno trasmesso una sensazione di solidità. Interessante la profondità di guado, pari a 60 cm, mentre l'altezza da terra di 20 cm e angoli d'attacco attorno ai 20 gradi richiedono cautela nel superamento dei ripidi cambi di pendenza.

Nel fango con la Jaecoo 7

Jaecoo 7 viene proposta in due versioni, ciascuna con un solo allestimento dedicato: un listino semplicissimo! Il modello d'ingresso è quello a trazione anteriore chiamato Premium, che attacca a 33.900 euro e ha già di serie tutti gli aiuti alla guida (che comprendono la frenata automatica anche in retromarcia e la guida autonoma di livello 2). Oltre a tre modalità di guida selezionabili con la rotellona tra i sedili per la guida Eco, quella Standard e la Sport. Per 37.900 euro la versione Exclusive aggiunge la trazione integrale intelligente, che viene regolata attraverso un giunto idraulico a controllo elettronico, in accordo con 4 ulteriori driving mode, dedicati alla guida su Sabbia, fango, Neve e Fuoristrada. Ma non solo. L'Exclusive alza l'asticella con sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante e sedili posteriori riscaldati, Head-Up Display da 8 pollici e schermo maggiorato a centro plancia; un impianto frenante più evoluto, telecamere a 540° (360°+180° attorno e sotto all'auto, per la guida in fuoristrada), audio premium Sony con 8 altoparlanti e un sistema automatico di filtraggio e purificazione dell'aria in abitacolo. Un bel pacchetto.

Jaecoo 7, la prova in fuoristrada

ASSISTENZA E GARANZIA Al momento, sono una cinquantina i concessionari in Italia, gestiti da alcuni tra i principali specialisti del settore, con l'ambizione di raddoppiarne in numero entro fine 2025. Per prevenire problemi di assistenza, alle porte di Milano Jaecoo ha già allestito un magazzino con il 98% dei ricambi già a scaffale e la garanzia copre 7 anni o 150.000 km, con i primi 3 anni a chilometraggio illimitato e 12 anni contro la corrosione passante. Una partnership con Allianz fornisce il soccorso stradale 24/7 e la parte EV della futura plug-in hybrid sarà garantita 8 anni. A febbraio 2025 è infatti previsto l'arrivo dell'ibrida ricaricabile con 340 CV, 106 km di autonomia nella guida elettrica e una percorrenza complessiva che sfiora i 1.300 km, con serbatoio della benzina e batteria pieni al 100%. Il prezzo non è ancora definito, ma pare rimarrà sotto ai 45.000 euro.

Motore 4 cilindri, 1,6 litri, benzina, turbo Potenza massima 147 CV Coppia massima 275 Nm Velocità 180 0-100 km/h 10,3 secondi (11,8 secondi) Cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti Trazione Anteriore (4WD) Dimensioni 4,50 x 1,87 x 1,68 m Bagagliaio da 584 a 1.349 litri (da 500 a 1.265 litri) Peso 1.599 kg (1.724 kg) Prezzo previsto da 33.900 euro (37.900 euro)

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/10/2024