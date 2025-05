Jaecoo 7 SHS, l'autonomia di 1.200 km alla prova sulle strade d'Europa

Jaecoo 7 SHS è un SUV plug-in hybrid di quattro metri e mezzo con una dote particolare: un'autonomia dichiarata di 1.200 km e oltre, che fa concorrenza ai diesel.

Nelle puntate precedenti ho messo alla prova i suoi consumi reali e ora è giunto il momento di scoprire quanta strada fa davvero con il serbatoio pieno e la batteria carica.

La prova della Jaecoo 7 SHS plug-in hybrid

Questo è il terzo capitolo di una prova di resistenza che ci ha visti fare rifornimento al distributore e ricarica alla colonnina. Poi, con serbatoio e batteria sigillati, metterci in strada a macinare chilometri.

Nel primo capitolo vi ho raccontato come si comporta la Jaecoo 7 nella prova del commuter, mentre nel secondo capitolo sono andato a verificare come variano i consumi reali nella guida extraurbana e in autostrada.

Ora, senza mai aver rifornito e con parecchi chilometri già all'attivo, cercherò di attraversare la Svizzera, il Liechtenstein, e una ''fettina'' d'Austria per raggiungere Friedricshafen, in Germania, sul lago di Costanza.

In questo modo unirò l'utile al dilettevole, visto che potrò visitare Aero, la fiera dell'aviazione privata più importante d'Europa. Ma non divaghiamo.

Punto di partenza per la pianificazione del viaggio, i consumi reali rilevati durante le prove precedenti, che qui riassumo nella tabella.

Percorso Consumo equivalente rilevato Città 4,0 – 4,5 l/100 km Autostrada 5,5 – 6,0 l/100 km Extraurbano 3,5 – 4,0 l/100 km

I dati indicati sono ''consumi equivalenti'', ossia valori che il computer di bordo calcola tenendo conto della benzina consumata e anche dell'energia elettrica spesa in accelerazione e recuperata nella batteria durante i rallentamenti: ci pensa l'auto a fare i conti.

Ore 6:00 del mattino: il sole non è ancora sorto ma io sono già in auto pronto per partire, previa impostazione della destinazione sull'irrinunciabile navigatore.

Le mappe di Jaecoo, va detto, non sono ancora dettagliate quanto i servizi di Google e Apple. Ecco perché preferisco affidarmi a Google Maps, dopo aver collegato via cavo il mio smartphone all'infotainment.

Naturalmente esiste anche il collegamento wireless, tanto con Android quanto con Apple Carplay, ma è il mio vecchio cellulare a non poterne approfittare. Via cavo, invece, nessun problema.

La prova della Jaecoo 7 SHS

Super Hybrid System: il segreto dell'efficienza della Jaecoo 7

Dopo oltre 300 km di prove precedenti il serbatoio della Jaecoo 7 è ancora pieno per oltre 3/4 e la batteria del suo sistema plug-in hybrid è al 23% di carica.

Fa parte della strategia di funzionamento del Super Hybrid System tenerla sempre attorno a quel valore, che evidentemente consente di sfruttare al meglio la potenza elettrica nella guida ibrida.

L'autonomia complessiva residua dovrebbe concedermi un ampio margine sui 740 km che andrò a percorrere nel mio viaggio fino in Germania, per andare e tornare da Friedrichshafen. Ma non è un'avventura priva di incognite.

A mio favore ci sono i bassi limiti della Svizzera, che con una velocità massima consentita di 110 km/h mi aiuteranno a consumare meno. Ma c'è di mezzo il passo del San Bernardino e temo la salita. La situazione è molto diversa da un normale test ''autostrada e città''.

Infatti, è vero che in discesa il SUV ibrido potrà ricaricare un po' la batteria da 18,3 kWh, che da sola vale da 90 a 130 km circa secondo il tipo di percorso. Ma è vero anche che l'energia recuperata è una frazione di quella spesa per arrivare in cima.

Mi metto in viaggio conservando le forze, quindi, tenendomi nei limiti, e in poco tempo sono al confine con la Svizzera: tempo di acquistare le vignette per transitare sulle autostrade elvetiche e, già che ci siamo, anche su quelle austriache.

Jaecoo 7 in autostrada in Svizzera

Recensione Jaecoo 7 SHS: prova della plug-in hybrid nei lunghi viaggi

Fin qui ho apprezzato la comodità del SUV plug-in hybrid, che in autostrada viaggia silenzioso e molleggiato. La temperatura ideale si trova facilmente, grazie al clima bi-zona a cui posso combinare l'effetto dei sedili anteriori riscaldati e ventilati.

Riscaldati sono anche il volante e i sedili posteriori, mentre nel tunnel centrale trovo un profondo e comodo vano refrigerato, che viene buono per riporre tre bibite da mezzo litro e un sacchetto di cioccolatini. Sapete, il viaggio è lungo e io sono goloso...

Una ghiera dentro al vano stesso mi permette di regolare l'afflusso di aria fresca e con esso anche la temperatura, anche se in maniera approssimativa.

Meno efficaci, almeno per ora, i comandi vocali dell'auto, che non hanno ancora imparato bene l'Italiano, si vede. C'è di buono che i sistemi di bordo si aggiornano da soli via radio, tramite la tecnologia OTA (Over The Air).

Quindi non avrò bisogno di portare l'auto in officina per risolvere, quando la nuova versione del software si renderà disponibile. Lo stesso varrà per le funzioni di guida autonoma, la cui precisione nel mantenere l'auto al centro della corsia offre margini di miglioramento.

Aero 2025 Friedricshafen, uno dei padiglioni

Jaecoo 7 SHS alla prova sul passo del San Bernardino

Sulle salite del passo del San Bernardino il motore termico si sveglia spesso per dare manforte alla batteria. E i consumi aumentano, causandomi un po' di apprensione.

Appena comincia la discesa, però, la Jaecoo veleggia che è un piacere, il computer di bordo torna a restituirmi valori molto più ottimistici e la batteria si ricarica a vista d'occhio.

Tra curve e tornanti, trovo l'assetto un po' più molleggiato di quello delle auto europee, e lo sterzo poco dettagliato nel farmi sentire il lavoro delle gomme sull'asfalto, ma pare che la casa cinese sia all'opera per introdurre tarature di scuola più europea.

Anche se, va detto, della precisione della Jaecoo non ho proprio da lamentarmi: basta adottare una guida fluida, accompagnandola senza strattoni, e lei segue docile e composta.

Arrivo a Friedrichshafen dopo cinque ore di viaggio ininterrotte, con l'auto che mostra valori di consumo e autonomia in linea con le aspettative e ancora mezzo serbatoio di benzina da sfruttare: da Milano a qui ne ha consumato circa un quarto.

Breve sosta per il pranzo, una rapida visita al salone, ed è ora di ripartire. Nel viaggio di rientro, la discesa dopo il San Bernardino mi mostrerà i consumi più bassi mai visti su un'auto ibrida senza partire con la batteria carica: l'accumulatore si è ricaricato tantissimo e il computer di bordo ne tiene conto.

Aver recuperato parte dell'energia spesa per salire in cima dà soddisfazione e il dato del consumo equivalente pari a 0,6 l/100 km che leggo sul display mi dà proprio la sensazione di aver bene interpretato il concetto di ''mobilità sostenibile''.

E quando rientro a casa, il consumo medio è tornato sui 4,1 l/100 km equivalenti, con un totale di 1.030 km percorsi e 166 km di autonomia residua: il totale è di 1.196 km, che conferma i 1.200 km di autonomia promessi da Jaecoo.

Al rientro da Friedricshafen: i chilometri percorsi

I giorni successivi i consumi aumenteranno leggermente, ma finirò la prova dal distributore vicino casa con 1.145 km percorsi senza rifornimento e 38 km di autonomia residui. Totale 1.183 km: i 1.200 km promessi sono dietro l'angolo.

Va da sé che i chilometri consentiti dal mio primo rifornimento dipendono dal tipo di percorso: se avessi fatto meno autostrada e più statale, l'autonomia promessa l'avrei certamente superata.

E il risultato non è solo dovuto alla grande capacità del serbatoio (60 litri sono tanti per una plug-in hybrid) ma anche per i consumi reali che si sono dimostrati particolarmente contenuti in quasi tutte le situazioni.

L'efficienza energetica della tecnologia ibrida avanzata Jaecoo è promossa a pieni voti dopo il test su strada.

Non perderti il prossimo capitolo della mia avventura, con il video onboard durante tutta la prova (no, non in tempo reale: qualche minuto delle riprese l'abbiamo tagliato in fase di montaggio).

Quanto costa Jaecoo 7 SHS

Jaecoo 7 SHS plug-in hybrid è proposta in due allestimenti, con prezzi a partire da 38.900 euro. Per ora è disponibile solo con la trazione anteriore (che migliora consumi ed efficienza) se però ti serve la trazione integrale, esiste una Jaecoo 7 AWD a benzina: leggi qui la prova. E scopri di più su dotazioni e listino sul sito ufficiale.

Pausa panoramica in viaggio con la Jaecoo 7 SHS

Quanta autonomia reale ha la Jaecoo 7 SHS? La Jaecoo 7 SHS ha un'autonomia dichiarata di 1.200 km e il dato è veritiero: nel nostro test abbiamo ottenuto 1.183 km, che si può migliorare con un diverso mix tra guida urbana, extraurbana e in autostrada. Quali sono i consumi reali della Jaecoo 7 SHS? I consumi equivalenti rilevati sono di circa 4,0–4,5 l/100 km in città, 5,5–6,0 l/100 km in autostrada, e 3,5–4,0 l/100 km su strade extraurbane. Quanto tempo di vuole per ricaricare la Jaecoo 7 SHS dalla colonnina? La batteria ha una capacità di 18,3 kWh: caricarla da una colonnina da 22 kW in corrente alternata ha richiesto poco meno di tre ore, ma dalle colonnine fast, Jaecoo 7 assorbe fino a 40 kW in corrente continua e ricarica in 20 minuti scarsi. Quanto costa la Jaecoo 7 SHS? La Jaecoo 7 SHS è disponibile in Italia a partire da 38.900 euro, in due allestimenti e con la sola trazione anteriore. La Jaecoo 7 è adatta per i lunghi viaggi? Sì, grazie alla sua autonomia estesa e al comfort a bordo, la Jaecoo 7 SHS si è dimostrata ideale per i lunghi viaggi, anche attraverso più paesi europei.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/05/2025