Cosa scegliere tra Full Hybrid, Plug-in Hybrid e Mild Hybrid? La guida completa

Ibrido tradizionale, ibrido alla spina o ibrido leggero? Conosci vantaggi e svantaggi e scopri quale più conviene per le tue esigenze

Full Hybrid, Plug-in Hybrid o Mild Hybrid? Questa è la prima domanda che bisogna porsi, prima ancora di prendere in considerazione l'acquisto di un'auto ibrida.

Gli anni Venti del Terzo Millennio vedono l'industria dell'auto esprimere, verso l'elettrificazione, una progressiva e rapida evoluzione dell'offerta.

Nel 2025, le auto ibride rappresentano una soluzione sempre più diffusa e conveniente per tutti coloro che cercano un'alternativa ai motori a combustione tradizionali, senza ancora passare all'elettrico puro.

Già, ma c'è ibrido e ibrido. Torniamo perciò alla domanda iniziale:

qual è la differenza tra Full Hybrid (HEV), Plug-in Hybrid (PHEV) e Mild Hybrid (MHEV)?

In questa sintetica guida, ci proponiamo di analizzare in modo schematico e ultra-semplice il funzionamento delle tre macro-tecnologie e di elencarne i pro e contro. Infine, di fornire alcuni esempi concreti, al fine di orientare la scelta.



Auto ibride: le differenze tra tipologie, spiegate facile

Sintetizzando al massimo, un’auto ibrida è un'auto che, per migliorare l’efficienza nei consumi e ridurre le emissioni, combina:

un motore a combustione interna (benzina o Diesel, raramente anche bi-fuel benzina-GPL);

(benzina o Diesel, raramente anche bi-fuel benzina-GPL); uno o più motori elettrici (associati all'asse anteriore, a quello posteriore, o a entrambi).

Esistono tre principali tipologie di auto ibride, ognuna con un funzionamento specifico:

Full Hybrid (HEV) – può funzionare in modalità solo elettrica per brevi tratti.

– può funzionare in modalità solo elettrica per brevi tratti. Plug-in Hybrid (PHEV) – ha una batteria ricaricabile che permette un uso elettrico più esteso.

– ha una batteria ricaricabile che permette un uso elettrico più esteso. Mild Hybrid (MHEV) – il motore elettrico supporta il motore a benzina/Diesel, ma non muove l'auto da solo.



Passiamo allora in rassegna ognuna delle tre categorie, sottolinenandone i vantaggi e gli svantaggi.

Full Hybrid, o Hybrid Electric Vehicle

Le odierne auto full hybrid, note anche come HEV (Hybrid Electric Vehicle), sono le eredi dirette delle prime ibride che si affacciarono sulla scena internazionale a fine anni Novanta.

Dette anche ibride tradizionali o ibride auto-ricaricabili, le auto full hybrid combinano un motore a combustione interna con uno o più motori elettrici di trazione.

Questa configurazione consente al veicolo di funzionare sia in modalità completamente elettrica, sia utilizzando il motore termico, o una combinazione di entrambi.

Le batterie si ricaricano attraverso il recupero dell'energia in fase di frenata decelerazione, durante la marcia, senza necessità di una fonte di ricarica esterna.

Sotto, in un'infografica dello US Department of Energy, ecco lo schema di funzionamento di un sistema full hybrid.

Motore Full Hybrid, come funziona (fonte: afdc.energy.gov)

I vantaggi del full hybrid

Efficienza nei consumi: la combinazione dei due motori riduce il consumo di carburante, soprattutto in città.

Riduzione dell'inquinamento: le emissioni di CO2 sono inferiori rispetto ai veicoli tradizionali.

Flessibilità operativa: possibilità di viaggiare in modalità elettrica, benché per brevi distanze.



Toyota Yaris, un classico tra le full hybrid

Full hybrid, quali svantaggi

Autonomia EV limitata: la modalità completamente elettrica è disponibile solo per brevi tragitti.

Peso aggiuntivo: la presenza della batteria aumenta il peso del veicolo, influenzando le prestazioni.



La Top Five dei modelli full hybrid nel 2025

MG ZS Hybrid+

Antesignana di tutte le moderne full hybrid è Toyota Prius. Il successo della berlina giapponese ha ispirato nel tempo grandi investimenti da parte di un gran numero di Costruttori occidentali e asiatici.

Nel 2025, solo alcuni marchi propongono il full hybrid, tuttavia l'offerta è piuttosto eterogenea. Sotto, ecco le 5 full hybrid più vendute in Italia.



Scopri, nella nostra guida o nel video qui sotto, i migliori SUV full hybrid in arrivo nel 2025.





Le auto plug-in hybrid, o PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), o anche ibride ricaricabili o ibride ''alla spina'', sono dotate di batterie più capienti rispetto alle full hybrid e possono essere ricaricate tramite una fonte esterna, come una presa domestica o una colonnina di ricarica.

Questo permette una maggiore autonomia in modalità completamente elettrica, rendendole ideali per chi percorre distanze medio-brevi quotidianamente.

Plug-in Hybrid, l'ibrido ricaricabile

I vantaggi delle ibride plug-in

Maggiore autonomia elettrica: possibilità di percorrere mediamente oltre 50 km in modalità elettrica.

Flessibilità di utilizzo: alta autonomia combinata e opzione di viaggiare in modalità ibrida, oppure 100% elettrica.

Riduzione dei costi operativi: Minori spese per il carburante grazie all'uso dell'elettricità.



Volkswagen Tiguan e-Hybrid (2024)

Ibride plug-in, quali svantaggi

Necessità di infrastrutture di ricarica: richiede accesso a punti di ricarica per sfruttare appieno l'autonomia elettrica.

Costo iniziale più elevato: Le tecnologie avanzate e le batterie più grandi aumentano il prezzo d'acquisto.

Peso elevato: la presenza di grandi batterie e di un motore termico aumenta la massa del veicolo, penalizzando l'agilità.



Architettura Plug-in Hybrid: infografica (afdc.energy.gov)

Le ibride plug-in più vendute nel 2025

Dalle ibride plug-in di prima generazione che iniziarono a diffondersi timidamente nel primo decennio del ventunesimo secolo, di acqua sotto i ponti ne è passata. Al giorno d'oggi, numerosi sono i modelli in grado di percorrere in modalità 100% elettrica una distanza superiore ai 100 km.

Ecco la Top 5 delle ibride ''alla spina'' di maggior successo nel 2025.



Scopri quali sono i modelli ibridi plug-in con la maggiore autonomia in modalità elettrica.

Toyota C-HR PHEV

Le auto mild hybrid, o MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), talvolta indivuduate dall'espressione ibride soft o ibride leggere, utilizzano un piccolo motore elettrico che assiste il motore a combustione interna durante accelerazioni e partenze, migliorando l'efficienza del carburante.

Tuttavia, nonostante i notevoli passi avanti in termini di efficienza, le mild hybrid non possono funzionare in modalità completamente elettrica. O meglio:

il motore elettrico muove da solo l'auto solo per brevi tratti e a intermittenza, a seconda del carico sull'acceleratore e dello stato di carica della batteria stessa.

Ogni Costruttore declina la tecnologia mild hybrid in modo personalizzato. In generale, si individuano tre differenti gradazioni di mild hybrid, a seconda della tensione della batteria:

mild hybrid 48 volt (la maggior parte dei modelli in vendita)

(la maggior parte dei modelli in vendita) mild hybrid 12 volt (come Fiat Panda Hybrid e la gamma Suzuki Hybrid)

(come Fiat Panda Hybrid e la gamma Suzuki Hybrid) mild hybrid 24 volt (i modelli Mazda con tecnologia e-Skyactiv)



Sotto, a titolo di esempio, un'utile infografica che mostra le componenti del sistema mild hybrid 48 volt di Audi A3 Sportback 35 TFSI.

Tecnologia mild hybrid 48 volt, come funziona

Tutti i vantaggi delle auto mild hybrid

Efficienza migliorata: riduzione del consumo di carburante grazie all'assistenza elettrica.

Costi contenuti: prezzo d'acquisto generalmente inferiore rispetto ad altre soluzioni ibride.

Semplicità tecnologica: meno complessità rispetto ai sistemi full o plug-in hybrid.



Gli svantaggi del mild hybrid

Assenza di modalità elettrica pura: il motore elettrico non è in grado di muovere il veicolo da solo, se non per brevissimi tratti.

Benefici limitati: risparmi di carburante meno significativi rispetto alle altre due tecnologie ibride.



Auto mild hybrid, la classifica 2025

Jeep Avenger e-Hybrid

Gran parte dei marchi auto ha nel tempo elettrificato i propri motori a combustione, sia ad alimentazione a benzina, sia Diesel, trasformandoli di fatto in motorizzazioni mild hybrid.

La categoria mild hybrid è oggi popolata da una varietà di modelli, dalle citycar ai SUV di grandi dimensioni.

Sotto, ecco le 5 auto mild hybrid più vendute in Italia nel 2025.



Nel 2025 il mercato accoglie nuove interessati proposte. Leggi la nostra guida. Oppure, clicca Play qui sotto.

Ecco un pratico specchietto che mette a confronto le principali proprietà di ognuna delle tre tipologie di ibrido, e dal quale memorizzare facilmente i relativi pro e contro.

Full Hybrid (HEV) Plug-in Hybrid (PHEV) Mild Hybrid (MHEV) Motore elettrico Sì, muove l'auto da solo per brevi distanze Sì, muove l'auto da solo per distanze più lunghe Sì, non può muovere l'auto da solo Batteria Capacità media, si ricarica durante la guida Alta capacità, si ricarica tramite presa esterna e durante la guida Bassa capacità, si ricarica durante la guida Ricarica esterna Non necessaria Necessaria per massimizzare l'efficienza elettrica Non necessaria Autonomia elettrica Limitata (pochi km) Estesa (50+ km). Non disponibile Consumo di carburante Ridotto rispetto ai veicoli tradizionali Molto ridotto, soprattutto su brevi distanze Leggermente ridotto Emissioni Ridotte Molto ridotte, soprattutto in modalità elettrica Leggermente ridotte Costo Medio Più elevato Generalmente inferiore Manutenzione Simile ai veicoli tradizionali Può richiedere più attenzione alla batteria e al sistema di ricarica Simile ai veicoli tradizionali Peso del veicolo Maggiore rispetto ai veicoli tradizionali Maggiore a causa della batteria più grande Simile ai veicoli tradizionali Best seller Toyota Yaris Hybrid Toyota C-HR Plug-in Hybrid Fiat Panda Hybrid

L'ibrido è una tecnologia in costante miglioramento. Per apprezzare analogie e differenze tra tra le ibride di oggi e le ibride di alcuni anni fa, puo risultare utile sfogliare lo speciale auto ibride che Motorbox realizzò nel lontano 2018: una guida scritta, ma anche in formato video.

Una modalità utile a metabolizzare le caratteristiche di ognuna delle tre categorie di ibrido è quella di affrontare l'argomento tramite la classica formula domande & risposte.

Qual è la principale differenza tra un'auto Full Hybrid e una Plug-in Hybrid?

La principale differenza risiede nella capacità della batteria e nella possibilità di ricarica. Le Plug-in Hybrid hanno batterie più grandi che possono essere ricaricate tramite una presa esterna, offrendo un'autonomia elettrica maggiore rispetto alle Full Hybrid, le cui batterie si ricaricano esclusivamente durante la guida.



La principale differenza risiede nella capacità della batteria e nella possibilità di ricarica. Le Plug-in Hybrid hanno batterie più grandi che possono essere ricaricate tramite una presa esterna, offrendo un'autonomia elettrica maggiore rispetto alle Full Hybrid, le cui batterie si ricaricano esclusivamente durante la guida. Le auto Mild Hybrid possono viaggiare in modalità completamente elettrica?

No, le auto Mild Hybrid non possono viaggiare in modalità completamente elettrica. Il motore elettrico supporta il motore a combustione interna, ma non è in grado di muovere l'auto da solo, se non per alcune decine di metri.



No, le auto Mild Hybrid non possono viaggiare in modalità completamente elettrica. Il motore elettrico supporta il motore a combustione interna, ma non è in grado di muovere l'auto da solo, se non per alcune decine di metri. Quale tipologia di auto ibrida offre il maggiore risparmio di carburante?

Le Plug-in Hybrid offrono il maggiore risparmio di carburante, soprattutto su brevi distanze, grazie alla loro capacità di viaggiare in modalità completamente elettrica per diversi chilometri.



Le Plug-in Hybrid offrono il maggiore risparmio di carburante, soprattutto su brevi distanze, grazie alla loro capacità di viaggiare in modalità completamente elettrica per diversi chilometri. È necessario ricaricare le auto Full Hybrid tramite una presa esterna?

No, le auto Full Hybrid non necessitano di ricarica esterna. Le loro batterie si ricaricano durante la guida attraverso il motore a combustione e il sistema di frenata rigenerativa.



No, le auto Full Hybrid non necessitano di ricarica esterna. Le loro batterie si ricaricano durante la guida attraverso il motore a combustione e il sistema di frenata rigenerativa. Le auto ibride sono più costose da mantenere rispetto alle auto tradizionali?

In generale, la manutenzione delle auto ibride è simile a quella delle auto tradizionali. Tuttavia, le Plug-in Hybrid potrebbero richiedere una maggiore attenzione alla batteria e al sistema di ricarica.



In generale, la manutenzione delle auto ibride è simile a quella delle auto tradizionali. Tuttavia, le Plug-in Hybrid potrebbero richiedere una maggiore attenzione alla batteria e al sistema di ricarica. Quale tipo di auto ibrida è più adatto per la guida in città?

Le Plug-in Hybrid e le Full Hybrid sono particolarmente adatte per la guida in città grazie alla possibilità di utilizzare la modalità elettrica a basse velocità, riducendo consumi ed emissioni.



Auto ibride plug-in: bassi consumi, prezzo elevato

La scelta tra un'auto Full Hybrid, Plug-in Hybrid o Mild Hybrid dipende dalle esigenze individuali del conducente.

Le Plug-in Hybrid offrono un'autonomia elettrica maggiore e un consumo di carburante mediamente ridotto, ideali per chi può ricaricare regolarmente la batteria.

offrono un'autonomia elettrica maggiore e un consumo di carburante mediamente ridotto, ideali per chi può ricaricare regolarmente la batteria. Le Full Hybrid rappresentano un buon compromesso per chi desidera ridurre i consumi, senza la necessità di ricarica esterna.

rappresentano un buon compromesso per chi desidera ridurre i consumi, senza la necessità di ricarica esterna. Le Mild Hybrid, infine, offrono un leggero miglioramento dell'efficienza rispetto ai veicoli tradizionali, con un costo generalmente inferiore.



Nel 2025, le auto ibride rappresentano una scelta sempre più strategica e l'offerta è in crescita costante. Scegli consapevolmente. Hai già un'idea?

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 03/03/2025