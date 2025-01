Quale auto compro nel 2025 | Parte III. Ibride "economiche". Video

Abracrad…hybrid!

Se l’argomento della chiacchierata con gli amici è l’automobile – e noi ce la mettiamo tutta affinché, con gli amici, voi non chiacchieriate d’altro – le statistiche indicano che una parola su tre sarà proprio “ibrida” o un suo sinonimo.

Questa è una statistica che ci siamo inventati adesso, mentre quella secondo la quale oltre due vendite di auto nuove su cinque interessa modelli ibridi è una statistica vera, avvalorata dalle tabelle ufficiali.

Perché comprare un'ibrida nel 2025

Si compra tanto ibrido perché l’assortimento è in crescita costante. Si compra ibrido per consumare meno e darsi un’aria più... eco-friendly.

Si compra ibrido, infine, perché alle ibride i Comuni e le Regioni destinano agevolazioni fiscali (come l’esenzione parziale o totale del bollo) e/o relative alla circolazione (come l’accesso alle ZTL o la sosta gratis sulle strisce blu).

Poiché le direttive variano da regione a regione, da città a città, il mosaico è un ginepraio nel quale ora di certo non ci avventuriamo. Sta di fatto che, in linea generale, anche in assenza di incentivi statali, l’ibrido gode di una corsia preferenziale.

Nel caso del bollo, per esempio, le istituzioni non fanno differenza tra una tipologia e l’altra, equiparando quindi un ibrido ad alta gradazione come il plug-in, al più soffice degli ibridi leggeri, come il mild hybrid 12 volt.

Ciò che conta è che la carta di circolazione, alla voce “alimentazione”, riporti la dicitura “ibrida”. È una vera e propria anomalia, probabilmente destinata ad essere corretta.

TOP 10 IBRIDE ECONOMICHE 2025

Ecco, poiché i tempi di un eventuale aggiustamento della norma non sembrano essere esattamente immediati, e se l’idea di non pagare per un po’ l’odiosa tassa di possesso rilascia in voi una scarica di serotonina, che ne dite se vi proponiamo un elenco di 10 auto “omologate” come ibride (a torto, o a ragione) dal prezzo… omologato come umano?

Eh sì, perché di ibride economiche in senso stretto, ahimè, non ne abbiamo trovate. Ma da stare sotto quota 25.000 euro… sì, qualcosa c’è.

Infatti la prima dell’elenco, in ordine alfabetico ma pure in ordine di affetto da parte del pubblico, è Dacia Duster, che dal 2024 esiste anche in due formati ibridi.

Dacia Duster

Ibrida dolce

Sappiamo benissimo che a voi, del super popolare SUV franco-rumeno, interessa soprattutto l’edizione a GPL, ma perché non informarsi anche su Duster 1.2 TCe, quella cioè equipaggiata di 3 cilindri turbo benzina 131 CV, con farcitura mild hybrid 48 volt?

Una leggera spintarella in partenza e in ripresa, una goccia di carburante risparmiata a ogni chilometro percorso.

Dacia Duster, gli interni

E un prezzo di 22.900 euro, che a parità di allestimento, significa solo 1.500 euro in più rispetto al “solito” GPL. No, niente sconti. Ma ricordati di quanto abbiamo appena detto circa il bollo…

Nuova Fiat Grande Panda

In casa Fiat, l’ibrido soft è ormai la forma di alimentazione più “mainstream” di tutte. C’è su tutte, su nuova 600, sul Cinquino, sul Pandino. E a proposito di Panda.

Ibrida leggera... più pesante

Anche la nuova generazione, nome proprio Grande Panda, oltre che in chiave elettrica viene declinata anche in formato 1.2 mild hybrid 48 volt, cioè un ibrido poco invasivo, ma pur sempre più incisivo rispetto all’ibrido 12 volt della odierna Panda Hybrid.

Fiat Grande Panda, gli interni

Ordini da gennaio 2025, prezzi – promettono – a partire da una soglia inferiore ai 20.000 euro. Di questi tempi, è poco. E hai detto tutto...

Un city SUV come Fiat Grande Panda è anche Hyundai Bayon, che nel 2024 si è concessa una seduta dall’estetista, ma che ha conservato in gamma la motorizzazione 3 cilindri 1.0 benzina turbo 100 CV con tecnologia, ancora lei, mild hybrid 48 volt.

Hyundai Bayon

Ibrida uguale automatica

Più brillante, rispetto al 1.2 aspirato a benzina o a GPL, ma anche più ecologica e dai consumi leggermente inferiori.

Ok, costa un po’ di più: Bayon 1.0 T-GDI mini-ibrida da 25.300 euro. Ma tieni un occhio alle promozioni.

Hyunda Bayon, gli interni

Senza contare che è l’unica che – in opzione – propone il cambio automatico (a doppia frizione, evvai!).

Mazda ha fatto un po’ di casino e chiama con lo stesso nome due auto diverse.

Perché una cosa è Mazda 2 Hybrid, sorella gemella di Toyota Yaris (è il classico re-branding).

Mazda2 micro-hybrid

Un’altra cosa ancora, ed è di lei che vi voglio parlare, è Mazda 2 “e-basta”, un modello più anzianotto di progetto, ma che si è sempre sottoposto a corsi di aggiornamento anno su anno e che (almeno, per i primi mesi del 2025) è sempre in vendita anche in formato 1.5 Skyactiv G Mazda M Hybrid.

Mazda2

Una formulona che in realtà descrive un semplice 4 cilindri benzina da 90 CV, aiutato da un supercondensatore (le vie dell'ibrido sono infinite) a 22,5 volt di tensione.

Fregatene della tecnica e concentrati sui bassi consumi (cioè sotto i 5 l/100 km) e sul listino prezzi.

Mazda2, gli interni

Che parte da 20.300 euro. No, il cambio automatico non c’è nemmeno se preghi in ginocchio.

Ohh finalmente un ibrido coi contro…alberi.

No dai, in realtà era per dire che MG ZS Hybrid+, come suggerisce l’epiteto, non adotta un full hybrid qualsiasi.

Più ibrida

Come MG3 Hybrid+, la nuova generazione del SUV anglo-cinese un 4 cilindri da un litro e mezzo di cilindrata è infatti associato a due motori elettrici, di cui uno di trazione, insieme al quale scarica a terra – tramite cambio automatico a 3 marce - la bellezza di 197 CV.

MG ZS Hybrid+

Muscoli, ma anche gentilezza grazie alla marcia in modalità elettrica fino a 80 km/h, quindi a consumi medi solo di poco superiori allo spartiacque dei 5 l/100 km.

Nuova ZS costa un po’ di più rispetto a prima: il listino parte da 23.490 euro. Appunto, il listino: butta sempre un occhio al sito di MG, e alle offerte del giorno…

MG ZS Hybrid+, gli interni

La regola del tre. Elettrica per i più audaci, a benzina per i più “fifoni”, ibrida per chi non si accontenta di un benzina puro, ma l’elettrico puro non è nelle sue corde.

Opel Corsa

La regola delle tre scelte che Stellantis declina su gran parte dei suoi nuovi modelli vale anche per Opel Corsa, la cui motorizzazione più equilibrata è proprio il 3 cilindri 1.2 mild hybrid 48V.0

Mild hybrid 100 e lode

Con 100 CV di potenza, un frequente intervento del mini-motore elettrico a basse velocità (“quasi” da full hybrid), infine consumi medi inferiori del 10-15% rispetto a Corsa 1.2.

Nuova Opel Corsa è anche mild hybrid 48 volt

Rispetto alla quale, ha il cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti.

E rispetto alla quale è giustamente più cara, ma non senza oltrepassare i 23.400 euro. Se ti accontenti dell’allestimento base, si intende.

Idem come sopra. O quasi.

Eh già, perché anche l’offerta di nuova Citroen C3 Aircross si scompone al giorno d’oggi di versione 1.2 turbo benzina, o full electric, o mild hybrid 48 volt. Ma con la differenza, rispetto a Corsa, che il 1.2 ibrido del mega-city-SUV francese ferma il potenziometro a quota 136 CV.

Nuova Citroen C3 Aircross

Hybrid SUV Forza 7

Se non ci sbagliamo, noi cerchiamo un’ibrida che costi poco, o meglio: minima spesa, massima resa. E allora: C3 Aircross 1.2 Hybrid YOU Pack Plus da 24.490 euro.

E se aggiungi 850 euro, hai l’unico SUV 7 posti del video.

Nuova Citroen C3 Aircross, gli interni

Veterana tra le utilitarie ibride è Renault Clio, che nell’attraversare il processo di parziale ristilizzazione di metà 2023 non ha perso la sua passione per l’ibrido autoricaricabile, ma dal voltaggio di intensità quantomeno media e dalle proprietà elettriche qui davvero concrete.

Renault Clio E-Tech

L'ibrido ''smart''

Basti pensare che al volante di Clio E-Tech 145, in città, viaggi col 1.6 benzina spento fino all’80% del tempo.Se non strapazzi l’acceleratore e se entri in risonanza con lo speciale cambio automatico multi-mode.

Renault Clio, gli interni

Clio E-Tech è la più cara delle Clio, ma è anche quella che può regalare le più grandi soddisfazioni. In termini di consumi e come terapia anti-stress. Versione Evolution da 22.550 euro: è la entry level, ma non è un allestimento… terra terra.

Siamo alle battute finali. Suzuki Swift è un’altra che nelle pieghe della burocrazia si tuffa a pesce e che nella scelta della motorizzazione ti facilita il compito.

Ghost Hybrid

Perché non ti fa scegliere: la mini-jap c’è soltanto con “milledue” benzina 83 CV con sistema ibrido “fantasma”, cioè con mini-motogeneratore 12 volt che potremmo equiparare a una… pedalata assistita.

Suzuki Swift Hybrid (2024)

Ma pur sempre sufficiente, ai sensi di legge, per l’autocertificazione ibrida.

Swift 1.2 Hybrid da 22.500 euro, o da 24.000 euro con cambio automatico.

Suzuki Swift 1.2 Hybrid, gli interni

Per caso ti interessa l’unica citycar sul mercato con trazione 4x4 “vera”? Per Swift Allgrip, 24.500 euro. Ma ci sono gli ecoincentivi Suzuki.

Abbiamo tenuta per ultima quella che è la madre di tutte le ibride.

Toyota Yaris GR Sport 2025

Toyota Yaris dal 2024 è solo Hybrid, ma bi-gusto: 115 CV, oppure 130 CV, se siamo persone… competitive.

Un Full Hybrid per amico

L’ibrido Toyota è una soluzione talmente familiare a così tanti italiani, che non c’è bisogno che vi spieghiamo come funziona. Siete voi che lo spiegate a noi, semmai!

A proposito: dicono che a guidare “saggi” si stia sotto i 4 l/100 km, è vero?

Nel 2025, Yaris Hybrid resta tale e quale a oggi: giusto un paio di nuove vernici tra cui scegliere.

Toyota Yaris, gli interni

E listino prezzi che – incrociamo le dita – non crescerà, partendo sempre dai 24.550 euro della Active. Salvo Hybrid Bonus, ovviamente.

''HYBRID FOR MONEY'' 2025: DICCI LA TUA

Bene, ora che abbiamo snocciolato le magnifiche 10 ad alimentazione ibrida, iniziate pure ad elencare, nei commenti, quali abbiamo dimenticato e perché.

Omissioni a parte, la speranza è che questa rassegna vi aiuti almeno un po’ ad orientarvi nella scelta.

E ad avvicinarvi alla forma di elettrificazione che, a nostro avviso, è l’unica che si rivolge davvero al pubblico di massa. Almeno, per adesso.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/01/2025