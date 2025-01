Quale auto compro nel 2025 | Parte II. SUV Full Hybrid. Video

Meno dieci all’ora X, o all’ora… “E”. La “E” di Elettrico. La lettera del momento, e il momento si chiama 2025, invece è sempre lei, la ''H'' di Hybrid. Specialmente, la ''H'' di SUV Full Hybrid, la risposta a tutte le esigenze.

No, facciamo a ''tante'' esigenze.

Sempre che nel frattempo la politica e l’industria, possibilmente chiamando in causa pure il popolo degli automobilisti, non si accordino su scadenze diverse (cioè più lontane), il 1° gennaio 2035 è la data a partire dalla quale auto come quelle delle quali parliamo in questo contenuto (anche video) le potrai recuperare solo sul mercato dell’usato.

Dal 2035, stop (in Europa) alla vendita di tutto ciò che conservi anche solo la minima traccia di motori a scoppio.

Quindi meno dieci… anni, mica dieci giorni. Hai tutto il tempo di ubriacarti di benzina o di gasolio, e di presentarti all’appuntamento con la storia (o con la “fine della storia”) perfettamente sobrio.

Ecco, volendo invece purificare i propri organi interni dagli idrocarburi in modo progressivo: una cura efficace è quella di assumere elettricità a piccole dosi, alzando il dosaggio, o meglio il voltaggio, un poco alla volta.

Poiché il dosaggio a 48 volt del mild hybrid rischia di non fare effetto, e poiché al contrario il plug-in hybrid può portare i soggetti predisposti all’ipertensione, una terapia sostenibile è quella dell’ibrido a gradazione media. Col full hybrid, abitui il corpo alla guida elettrica, senza effetti collaterali.

Dopo la carrellata di SUV diesel, oggi apparecchiamo la tavola di SUV ibridi auto-ricaricabili. Sempre SUV di taglia M: per rendersi conto che, anche su lunghe distanze, con il bagagliaio pieno zeppo e con famiglia al seguito, insomma alternando città, extraurbano e pedaggi, il full hybrid è un’opzione da prendere in seria considerazione.

Anche perché, anche nel 2025, i SUV full hybrid a listino non si contano sulle dita di una mano. Di mani, ne servono almeno due.

Pronti, partenza, scossa. Vai di Top 8.

Dacia Bigster

Serviamo come aperitivo una bella scarica di adrenalina con l’unico SUV ibrido senza spina di segmento C, che costa come un SUV segmento B.

Come sorellina Dacia Duster, anche Dacia Bigster si declina anche in formato full hybrid. Non è il solito full hybrid del Gruppo Renault: c’è un motore a benzina da 1,8 litri, ci sono due motori elettrici di supporto. E c’è il solito sofisticato cambio automatico multi-mode con frenata rigenerativa iper-modulabile.

Potenza di sistema di 155 CV, consumi medi inferiori ai 5 l/100 km. Sottolineiamo l’espressione “medi”: in autostrada il valore, inevitabilmente, crescerà. Ma in città, guiderai in elettrico fino all’80% del tempo. Se sei bravo a giocare coi pedali.

Dacia Bigster, gli interni

La base, già completa di buona tecnologia di bordo e degli ADAS obbligatori, partirà da meno di 30.000 euro. Così promette Dacia, almeno (ma c’è da crederci).

Una vecchia volpe di full hybrid, ma ringiovanitasi dopo il restyling di inizio 2024, è l’amica Ford Kuga.

Schema che vince non si cambia: un 4 cilindri da 2,5 litri e un motore elettrico imprimono una spinta vivace, ben descritta dai 180 CV di potenza di sistema. O 183 CV in caso di trazione integrale.

Ford Kuga 2024

Il cambio è un CVT a variazione continua: una volta che ci hai preso le misure, è dolce, logico e un ottimo alleato contro i consumi, che in base ai nostri rilevamenti spaccati al decimale consistono in 5,3 l/100 km in un percorso misto e di 6,4 l/100 km in autostrada. C’è di peggio, no? E in città, vai in EV in un bel po’ di situazioni.

38.750 euro per Kuga FHEV Active, la entry level: per una Kuga più sfiziosa, vada per la Active X, da 43.750 euro.

Ford Kuga, gli interni

Tra i (pochi) marchi che oggi viaggiano sulle frequenze del full hybrid, non dimentichiamoci di Honda. E infatti non me ne dimentico e dal mazzo di SUV e:HEV del Costruttore giapponese pesco Honda ZR-V.

Honda ZR-V

Un’auto che, a giudicare dalla recensione di Emanuele, è un’auto davvero intelligente, oltre che sexy. Una sorta di mini Cayenne Coupé, a detta di Ema (ed Ema non è uno che alza il gomito).

Stile, spazio interno nella media, soprattutto un bel 2,0 litri più motore elettrico da 187 CV meno cambio automatico con le marce (nel senso che hai un efficiente eCVT a variazione continua). Per una guida briosa e risparmiosa.

Più in città che non in autostrada, ma abbiamo già detto che il full hybrid è un compromesso.

Honda ZR-V, gli interni

Prezzi da 42.300 euro, ma consulta il sito ufficiale Honda perché Honda è sempre in vena di succulenti ecoincentivi…

Un mostro sacro del pianeta ibrido è Hyundai Tucson, il cui modello oggi in commercio ha meno di un anno di vita, quindi nel 2025 non si corre il rischio di venire presi in contropiede da un restyling.

Hyundai Tucson

Gamma 100% ibrida, cuore di gamma è proprio Tucson 1.6 HEV. Che coi suoi 215 CV di potenza di sistema si distingue da tutte le altre auto del servizio per essere la più prestante.

L’abbiamo vivisezionata nella nostra comparativa estiva tra SUV medi. Per riassumere: design super ganzo, ampio bagagliaio, cambio automatico a 6 marce non un fulmine di guerra, ma sincero.

Hyundai Tucson, gli interni

Per rimanere sotto quota quarantamila (di listino, cioè promo a parte), una buona scelta è la versione Business 2WD, da 39.300 euro.

Se vogliamo il top, la N Line 4WD. E si va a 43.900 euro.

Cugina di primo grado di Tucson è Kia Sportage, altra protagonista della nostra sfida estiva.

Attenzione, attenzione!

Sportage è attesa a una sostanziosa rivisitazione, col modello 2025 già mostrato dal vivo in Corea e negli Stati Uniti, e che ci aspettiamo venga a far visita anche a noi italiani nei primi mesi del 2025.

Kia Sportage 2025

Restyling esteriore a parte, è assai probabile che la motorizzazione ibrida tradizionale non solo non esca dalla gamma, ma conservi pari pari le caratteristiche tecniche di quella attuale.

Cioè un 1.6 turbo benzina il quale, sostenuto da un motore elettrico tuttofare e accoppiato alle ruote da cambio automatico a 6 rapporti, raggiunge i 209 CV ma sa anche mettere in atto strategie salva-carburante, che a fine giornata permettono di registrare consumi medi inferiori ai 6 l/100 km (dipende sempre dove e come guidi).

Kia Sportage 2025, gli interni

A proposito di consumi: meglio Sportage 1.6 T-GDi HEV 2WD, che “oggi” parte da 37.700 euro. La sportiva GT-Line 4WD costa 47.450 euro.

Ma aspettiamo il nuovo modello e i nuovi prezzi.

Benché lo slogan dell”elettrica che va a benzina” faccia indubbiamente presa, in realtà Nissan Qashqai e-Power va classificata a tutti gli effetti come un SUV full hybrid.

Nissan Qashqai 2024

Nel senso che si avvale di un duplice sistema di trazione, di una batteria a voltaggio medio e che per essere ricaricata non ha bisogno della presa.

Facciamo che Qashqai e-Power è un ibrido “a rovescio”, visto che l’unità principale è il motore elettrico da 190 CV, e che il 3 cilindri 1.5 benzina serve solo come fonte di energia della batteria elettrica, e che le ruote non le tocca proprio.

La Qashqai in vendita nel 2025 è fresca di un audace facelift esterno e interno: oltre che molto piacevole da usare (ronzio del motore termico a parte, la sensazione è quella di guidare una EV pura), è quindi anche molto bello da guardare. E da ricaricare. Ma alla pompa di benzina: non sbagliarti, eh.

Nissan Qashqai, gli interni

Consumi medi di poco superiori ai 5 l/100 km, prezzi a partire da 37.320 euro. Sì, ma suggerisco di salire almeno al secondo livello, N-Connecta. Da 40.280 euro.

Nonostante sia una delle più piccine della compagnia, solo 4 metri e 41, Renault Symbioz non soffre di alcun complesso di inferiorità.

Si fa forza del successo di critica e di pubblico di Captur, modello del quale riprende le caratteristiche tecniche di base e parte dello stile, ma aggiunge spazio.

Per i passeggeri di seconda fila e per i bagagli: il vano di carico ora misura 492 litri, cioè 70 litri in più di Captur.

Renault Symbioz

Quindi: motore 1.6 E-Tech Full Hybrid 143 CV, cambio automatico multi-mode a 4+2 rapporti (ma è solo una statistica per nerd, all’automobilista medio questo non deve nemmeno interessare), guida cittadina spesso e volentieri in elettrico, consumi medi anche inferiori alla classica barriera dei 5 l/100 km.

Symbioz Evolution parte da 31.500 euro, ma è un po’… molto “basic”. Vada per la Esprit Alpine, molto charme francese. Qui leggo: 35.500 euro.

Renault Symbioz, gli interni

Non possiamo intavolare un discorso sul full hybrid, senza chiamare in causa la marca che il full hybrid lo ha praticamente inventato. E che nella mischia dei SUV né troppo piccoli, né troppo grossi, getta C-HR.

Un SUV il cui design è divisivo: a giudicare dalle vendite, la schiera dei suoi sostenitori è comunque bella nutrita.

Dì la verità, Toyota C-HR tu la ami di nascosto. Infatti il tuo partner non ne vuole sapere e come scusa accampa quella di un vano di carico insufficiente per i vostri weekend.

Ok, 388 litri non saranno i 600 litri di una monovolume. Ma in fondo, C-HR è un SUV sportivo, è un SUV coupé.

Toyota C-HR

E poi vuoi mettere il full hybrid di Toyota? Ne hai addirittura due tra i quali scegliere, c’è il 1.8 da 140 CV e c’è il più prestante 2.0 da 197 CV, ambedue perfetti per un mix di guida cittadino o extra.

Persino il cambio CVT, storico tallone d’achille delle ibride Toyota, oggi risulta più piacevole e meno scooter-style.

Lasceremmo perdere la versione a trazione integrale e non avremmo dubbi su una 1.8 in configurazione top di gamma Lounge. 41.400 euro, salvo Hybrid Bonus.

Toyota C-HR, gli interni

COMING SOON: IBRIDE ''ECONOMICHE'' (O QUASI)

Era una carrellata di SUV ibridi non-alla-spina, tecnologia che nei confronti del motore diesel è vincente in città e… un po’ meno vincente in autostrada.

Ma l’ibrido, è la strada che ha imboccato l’auto in generale. Non soltanto i SUV.

E allora: ibride a prezzi bassi, ne abbiamo? Mmm… sì, o quasi. Ma questo, è l’argomento del prossimo contenuto. Stay with us.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/01/2025