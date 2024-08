Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: a chi la medaglia d'oro dei SUV medi? Video

Uno è tutto nuovo, l’altro è stato appena aggiornato e tutti, insieme al terzo incomodo, sono tra i più apprezzati SUV ibridi di medie dimensioni. Il confronto in video tra Ford Kuga, Hyundai Tucson e Kia Sportage è servito! Mettetevi comodi, che vi raccontiamo come è andata.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: il confronto tra SUV medi full-hybrid

MOLTO PIÙ CHE UN RESTYLING Ford Kuga è del tutto inedita. Spiccano linee più morbide e i sottoporta a contrasto, che le donano un tocco di sportività. Il look si fa più armonioso, muscoloso e tornito, come dopo un inverno passato in palestra a prepararsi per la prova costume. Ma evita caratterizzazioni troppo ardite per rimanere rassicurante. Non mancano luci all’ultima moda: “coast to coast”, come si dice in gergo, che attraversano il frontale da un lato all’altro.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: il rinnovato look di Ford KugaARIA DI CASA… RINNOVATA A bordo, però, Kuga è la più tradizionale, con strumentazione e infotainment ben distanziati e un design che spinge meno l’acceleratore sul tema “tech”. La connettività è garantita dall’infotainment Sync 4 e il touch screen da 13,2 pollici dà accesso a un menu ben organizzato che aiuta a orientarsi. Apple CarPlay e Android Auto wireless sono di serie e l’impianto audio da dieci altoparlanti firmato B&O è quello che suona meglio, con un equalizzatore che permette di dare il giusto risalto anche ai toni bassi: le rivali Hyundai e Kia hanno un suono molto pulito, ma proprio sui bassi sono meno espressive.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: la plancia di Ford KugaSOLUZIONI PRATICHE E VERSATILI Solo touch le regolazioni del climatizzatore, che però rimangono sempre in vista alla base dello schermo e non fanno troppo rimpiangere i comandi fisici. Unica del gruppo, la nostra Kuga ha l’Head-Up Display e il divanetto posteriore scorrevole, che permette di modulare il bagagliaio da 395 a 536 litri senza rinunciare alle sedute. E quanto ai sedili, altre chicche: gli anteriori hanno il cuscino regolabile in lunghezza, mentre i posteriori sono riscaldabili e lo schienale si può inclinare tramite una comoda leva laterale.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: il divanetto posteriore scorrevole di Ford KugaLA PIU ''ELETTRICA'' DEL TERZETTO Sempre pronta all’acceleratore, la Kuga è quella che più si avvicina alle sensazioni di un’auto elettrica. Silenziosa quando guidate con un filo di gas, ha però un cambio CVT che fa un po’ di “effetto scooter” quando premete a tavoletta. La cosa è poco evidente scegliendo la modalità di guida Normale, mentre si nota di più in Sport. Tuttavia, il trucchetto elettronico che permette di simulare le cambiate virtuali, mitiga un po’ questa sensazione, brava Ford! In questa modalità piace che il controllo di stabilità lasci una certa libertà di chiudere le curve in modo deciso, intervenendo con garbo per non far perdere fluidità alla guida. Nello sprint Kuga non è la migliore, ma con uno 0-100 km/h 9,1 secondi è ancora un’auto scattante e con 196 km/h è la più veloce. Al di là dei numeri, guidarla è davvero piacevole perché è fluida, scorrevole e ben molleggiata. Dulcis in fundo, è di gran lunga la meno assetata. Nella prova consumi con le tre auto in carovana, sul nostro percorso di prova MotorRing, ha fatto registrare 5,1 l/100 km nel tratto urbano, 6,4 l/100 km in autostrada, appena 3,7 l/100 km nel tratto extraurbano, chiudendo il percorso con una media di 5,3 l/100 km.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: la Kuga ha un motore ibrido che consuma pocoAMPIA SCELTA DI MOTORI E VERSIONI Il listino della nuova Ford Kuga, promozioni escluse, apre a 36.000 euro per la versione 1.5 Ecoboost Titanium. Stesso allestimento, ma con il più sofisticato motore plug-in hybrid, il prezzo sale a 41.750 euro. Per una full-hybrid 2WD in allestimento “base” occorrono 38.750 euro, mentre una ST Line X, oppure Active X come questa parte da 43.750 euro. Se volete la 4WD bisogna sommare 2.250 euro. La dotazione è molto ricca e tra gli accessori più interessanti trovo gli assistenti alla guida semiautonoma di livello 2, i sedili sportivi ergonomici a regolazione elettrica, l’infotainment con nuovo touchscreen da 13,2” e i comodi sedili posteriori scorrevoli. Quella della nostra prova aggiunge altri optional come il Technology Pack e il tetto apribile che la portano a quota 48.000 euro.

A ME GLI OCCHI I ritocchi allo stile sono in punta di matita, ma aver ridotto il numero e le dimensioni delle luci diurne ha fatto gran bene alla Hyundai Tucson, che ora ha un frontale più ordinato, più definito e incisivo. Per il resto, il look rimane sostanzialmente uguale a prima ed è un bene poiché il SUV coreano è ancora attuale e piacevole.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: il nuovo design del frontale di Hyundai PLANCIA TUTTA NUOVA Aggiornamenti anche dentro, dove la consolle è stata ridisegnata e ora è più ergonomica di prima, gran parte delle superfici sono morbide al tatto e i materiali si alternano per dare un aspetto più curato. Omogenea, tra l’altro, la qualità percepita, coi pannelli porta posteriori uguali agli anteriori, mentre sulla Kuga quelli dietro sono lasciati a nudo. Protagonista dell’esperienza a bordo della Tucson è la plancia digitale, con due display da 12,3” affiancati e sotto un’unica cornice – prima erano separati – che dà al tutto un tocco di forte modernità. Sulla Hyundai spiccano in particolare i comandi vocali, che capiscono persino meglio di Google Assistant e comandano molte funzioni dell’auto. Per esempio, l’apertura del portellone posteriore, ma anche la temperatura del clima e il riscaldamento di sedili e volante e forniscono pure informazioni sul meteo. Non bastassero i comandi vocali, ci sono pomelli dedicati per audio e clima: facili da trovare al tatto senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: la nuova plancia di Hyundai TucsonHA IL BAULE PIÙ CAPIENTE Bene lo spazio a bordo, con il bagagliaio più capiente del lotto – da 616 litri – nella carrozzeria più compatta: 4,51 metri da paraurti a paraurti. Seduti dietro, la mancanza del tetto panoramico è un bel vantaggio, perché regala qualche centimetro in più in altezza per la testa. Il bracciolo tra i sedili anteriori risulta un po’ ingombrante, va detto, ma alla fine mette a disposizione un capiente vano, i porta bibite e la piastra per la ricarica wireless in posizione comoda.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: i sedili anteriori sportivi di HyundaiSCATTA MEGLIO DELLE ALTRE Rispetto al motore da 2,5 litri della Kuga, il piccolo millesei turbo della Tucson può apparire sottodimensionato; invece, accoppiato al cambio automatico a 6 rapporti fa un figurone, mettendo sul piatto lo “zerocento” più rapido del lotto: appena 8,2 secondi che trovano buon riscontro nelle emozioni percepite al volante. Certo non manca di dinamismo, questa Hyundai, che vanta una guida scorrevole e un comportamento equilibrato e preciso. Unica pecca, il cambio è un po’ lento quando lo comando a mano con le leve dietro al volante: molto meglio farlo lavorare in automatico. La funzione sequenziale, tra l’altro, è disponibile solo in modalità Sport, mentre in Eco le palette regolano il recupero di energia al rilascio dell’acceleratore e con esso anche l’intensità del freno motore. Non male i consumi nel nostro MotorRing: 6,1 l/100 km in città; 8,9 l/100 km in autostrada; 4,1 l/100 km in extraurbano con una media finale di 5,9 l/100 km.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: un comportamento equilibrato per la TucsonLA MENO COSTOSA DEL GRUPPO La gamma Tucson 2024 apre con la mild-hybrid benzina in allestimento X-Tech a 32.850 euro. C’è anche l’interessante versione diesel MHEV, che in allestimento Business attacca a 38.950 euro. La full-hybrid benzina come questa copre tutti gli allestimenti disponibili a 2 e 4 ruote motrici: X-Tech, Business, Exellence e N Line da 36.800 a 43.900 euro. Per una plug-in hybrid si sale a 50.700 euro. La full-hybrid N Line 2WD è la meno cara di questa comparativa con un prezzo di 41.800 euro. Anche qui ci sono la guida semiautonoma di livello 2 e l’infotainment connesso al web con aggiornamenti OTA. I cerchi in lega sono da 19” anziché 18” delle altre due, inoltre sedili in pelle/scamosciato regolabili e riscaldabili elettricamente e i fari full-LED davanti e dietro. Questo esemplare aggiunge la verniciatura bicolore per un totale di 43.250 euro.

IL DESIGN È IL SUO FORTE Spinge forte sul design audace la Kia Sportage e in parte è merito del bel contrasto tra questo colore verde intenso, le finiture nere e la cromatura che sottolinea la linea di cintura, ma la coreana dà subito l’impressione di essere l’auto più curata in questo gruppo.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: un design sempre moderno quello della KiaABITACOLO CURATO ED ELEGANTE Sensazione confermata all’interno, dove la qualità dei rivestimenti, con l’alternarsi di pelle, microfibra e plastica lucida piano black, crea l’ambiente più ricercato. Infotainment e comandi vocali sono gli stessi della Hyundai, con due display da 12,3” incorniciati e la possibilità di comandare a voce anche il portellone posteriore e il riscaldamento di sedili e volante, oltre alle solite funzioni. E in comune, Kia e Hyundai hanno anche la possibilità di visualizzare sul quadro strumenti le immagini delle due retrocamere quando azionate le frecce, per la massima sicurezza nelle svolte.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: la plancia della Kia SportageUNA BARRA TOUCH MULTIFUNZIONE Sulla Kia il clima è tri-zona, invece che bi-zona, e se la cugina Hyundai adotta una console piuttosto ingombrante per aggiungere alla plancia digitale i comandi fisici di audio e clima, la Kia Sportage ha una soluzione più elegante e stilosa: che meglio si armonizza con il design degli interni. Si tratta di una barra touch dalla duplice funzione: comanda alternativamente audio e navigazione oppure il climatizzatore, cambiando la mansione dei pomelli e dei tasti a sfioramento alla pressione di un pulsante. Lunga appena un centimetro più della Tucson, la Sportage ha spazi interni molto simili a quelli della Ford, con un bagagliaio che parte da 587 litri.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: il display e la barra touch multifunzione di KiaLA TRAZIONE INTEGRALE SI SENTE Visto che hanno molto in comune, per differenziare la Sportage dalla Tucson abbiamo scelto la Kia in versione a trazione integrale, che è dotata anche di sospensioni a controllo elettronico. Alla guida tutto questo si sente: passando dalla modalità Eco alla Sport – le uniche disponibili sui due SUV coreani – il molleggio si riduce e l’assetto si fa più controllato, esaltando la sensazione di sportività. Precisa e incollata all’asfalto, la Kia soffre però per aiuti alla guida piuttosto invasivi, che intervengono troppo presto un po’ su tutti i fronti: dalla frenata automatica di emergenza al controllo di stabilità quando si esagera. Un po’ lento, come sulla Hyundai, il cambio automatico adoperato in manuale con le palette al volante. La differenza è che sulla Kia il passaggio marcia è possibile anche in modalità Eco, mentre viene a mancare la possibilità di regolare freno motore e recupero di energia al rilascio del gas. I consumi? Penalizzati dal 4x4, sono stati di 7,3 l/100 km in città; 8,2 l/100 km in autostrada; 4,5 l/100 km in extraurbano e 6,4 l/100 km di media.

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage: c'è anche la trazione integrale per la KiaAMPIA SCELTA PER MOTORI E ALLESTIMENTI La gamma Kia Sportage “venti-ventiquattro” è quella che offre la più ampia scelta di motorizzazioni di questa comparativa. Si apre con la mild-hybrid benzina in allestimento Business a 32.400 euro. C’è anche l’ottimo mild-hybrid diesel, cambio manuale o automatico e 4WD con prezzi a partire da 34.400 euro. Per la GPL, servono almeno 33.400 euro. La full-hybrid attacca a 37.400 euro nella versione Business e per la GT Line Plus e trazione integrale come questa, servono 47.150 euro; 2.000 euro in meno per la 2WD. Ricchissima la dotazione di accessori, che comprende gli assistenti alla guida semiautonoma di livello 2, il tetto panoramico apribile, il sistema di parcheggio con il telecomando e le telecamere 3D. Se volete il massimo basta aggiungere il Premium Pack per un prezzo totale di 48.400 euro, promo escluse.

FORD KUGA 2.5 FULL HYBRID ACTIVE X 2WD CVT HYUNDAI TUCSON 1.6 HEV N LINE AT KIA SPORTAGE 1.6 TGDi HEV GT LINE PLUS AWD AT6 Motore 2,5 litri, 4 cilindri, benzina, full-hybrid 1,6 litri, 4 cilindri, turbo benzina, full-hybrid 1,6 litri, 4 cilindri, turbo benzina, full-hybrid Potenza 180 CV 215 CV 210 CV Coppia n.d. 265 Nm 350 Nm Velocità 196 km/h

0-100 in 9,1” 186 km/h

0-100 in 8,2” 186 km/h

0-100 in 8,7” Cambio CVT automatico 6 rapporti automatico 6 rapporti Trazione anteriore anteriore integrale Dimensioni 4,65 x 2,00 x 1,68 m 4,51 x 1,87 x 1,65 m 4,52 x 1,87 x 1,65 m Peso 1.689 kg 1.650 kg 1.715 kg Bagagliaio 395/536/1.517 litri 616/1.795 litri 587/1.776 litri Prezzo da 43.750 euro da 41.800 euro da 47.150 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/08/2024