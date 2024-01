Nuova Ford Kuga 2024: addio gasolio, ora sono solo a benzina (e ibrida)

La grande certezza di Ford per l'Europa ha un nome: Kuga. Il SUV di medie dimensioni ha riscosso e ottenuto un importante successo commerciale nella sua fortunata carriera iniziata nel 2008. Soprattutto negli ultimi anni, probabilmente perché capace di mostrarsi con un design di tendenza e di offrire motori al passo con i tempi (nel 2021 e 2022 è stato il modello plug-in più venduto in Europa). Tanto è vero che per l'aggiornamento 2024, Kuga sarà disponibile esclusivamente con unità a benzina, anche ibridi full o plug-in, e di conseguenza dirà addio al Diesel. Era prevedibile, dato che il percorso scelto da Ford ha come obiettivo la commercializzazione di sole automobili elettriche in Europa entro il 2035. Non tocca ancora a Kuga, però, che con uno stile molto rinnovato e nuove integrazioni tecnologiche prova a mantenere il successo conquistato in questi anni. Di seguito le principali novità.

Ford Kuga 2024: ecco gli allestimenti ST-Line e Active

I designer di Ford hanno deciso di concentrare i propri sforzi creativi soprattutto all'anteriore, lasciando il posteriore pressoché invariato. Innanzitutto, il disegno della griglia è tutto nuovo ed è caratterizzato da una striscia a LED che congiunge i fari. Un dettaglio di stile che sta trovando sempre maggiore spazio tra i costruttori per la sua riconoscibilità soprattutto al calar del sole. Restando all'anteriore, dalle immagini si nota che il logo ''Ford'' è stato sensibilmente ingrandito, mentre il cofano ha un rigonfiamento visibile e linee più nette. Nel complesso sembra più muscolare e possente con le luci inclinate per dare quella sensazione visiva di dinamismo e velocità. Al posteriore gli aggiornamenti prevedono fanali di nuova forma (a ''bastone da hockey rovesciato'', li chiama Ford), un nuovo diffusore e l'eliminazione della maniglia sul portellone, per pulire l'immagine nel suo insieme. Qui sotto il video che spiega gli interventi (in inglese).

Aprendo (virtualmente) la portiera e accomodandosi a bordo della nuova Kuga, ci si accorge subito del balzo in avanti compiuto da questo aggiornamento 2024. Cambia soprattutto l'organizzazione della plancia e, di conseguenza, anche l'ergonomia di alcuni comandi. Dalle immagini è evidente che a catturare lo sguardo è il nuovo schermo del sistema d'intrattenimento di bordo da 13,2'', disponibile di serie. Il software è il SYNC 4 connesso alla rete, con piena compatibilità wireless con Apple Car Play e Android Auto, e riconoscimento vocale con comprensione di 15 lingue europee. Dicevamo dell'ergonomia di utilizzo, perché i controlli di climatizzazione sono ora raccolti in un sottomenù digitale all'interno dello stesso schermo. Soluzione che, insomma, difficilmente ha dimostrato di poter sostituire efficacemente l'intuitività dei tasti fisici. Vedremo però come Ford ha organizzato l'interfaccia. Il selettore del cambio resta invece circolare e ha permesso di liberare molto spazio per comodi vani ''svuotatache''.

Ford Kuga 2024: i nuovi interni con schermo da 13,2''

Tra le più importanti novità, c'è un nuovo allestimento per Kuga 2024: Active. Non una novità in termini assoluti per Ford - c'è già stato per Focus e Fiesta (qui vi parliamo del suo addio) - ma certamente per Kuga. La volontà è quella di modificarne un po' l'aspetto per dargli un tono più avventuroso e robusto: si notano i nuovi badge lungo la carrozzeria e all'interno dell'abitacolo; protezioni specifiche all'esterno e paraurti ''scuri''; altezza delle sospensioni modificata (+10 mm all'anteriore, +5 mm al posteriore). Tale soluzione non è però applicabile alla versione ibrida plug-in. La gamma si completa con Titanium (la base, che non ha dettagli specifici) e ST-Line che invece si disintingue per l'aggiunta di un piccolo splitter, listelli laterali e un diffusore su misura. Del resto ST è sinonimo di sportività per Ford e anche Kuga può così garantirsi una linea più sportiveggiante.

Ford Kuga 2024: cambia leggermente anche il posteriore

Come anticipato, Ford Kuga 2024 sarà disponibile esclusivamente con motori benzina (addio, caro amico 2.0 litri EcoBlue a gasolio). L'elettrificazione è dunque quasi completa perché la base del modello è ancora rappresentata dal 1.5 litri turbo benzina EcoBoost da 150 CV con trazine anteriore e cambio manuale a sei marce. Il livello successivo è invece già occupato dal 2.5 litri full hybrid che può essere sia a trazione anteriore sia a trazione integrale ed esprime dunque due differenti livelli di potenza: 180 CV per le due ruote motrici; 183 CV per le quattro ruote motrici. Al vertice della gamma c'è il plug-in (qui la nostra prova della precedente generazione) la cui base motoristica è sempre il 2.5 litri ma supportato da un secondo motore elettrico per una potenza di sistema che raggiunge i 243 CV (rispetto ai 225 CV dell'attuale Kuga PHEV è un bell'incremento). La trazione in questo caso è solo integrale e in elettrico si dovrebbero poter percorrere fino a 70 km. Entrambi gli ibridi sono equipaggiati con un nuovo cambio automatico power-splitter che aumenta la capacità di traino del 30%, portandola a 2.300 kg complessivi: una caratteristica unica nel suo segmento.

Ford Kuga 2024: la capacità di carico arriva a 2.300 kg

Ford non ha al momento comunicato con precisione quando la nuova Kuga 2024 sarà disponibile. Anche se precisa che ''Ford Kuga sarà disponibile per la vendita questo mese'' (gennaio 2024). Dunque è molto probabile che già nei prossimi giorni il costruttore dichiari prezzi e disponibilità sul mercato europeo. Degli allestimenti disponibili al momento del lancio abbiamo già detto: Titanium, ST-Line e Active, che verranno affiancati dalle versioni più accessoriate ST-Line X ed Active X.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 17/01/2024