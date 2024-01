Ford farà l'auto "alle olive". Un video spiega cosa intende

Dieta mediterranea anche per l'auto? In realtà, Ford parla di un sano processo di riciclo degli scarti della potatura degli ulivi

L'extravergine di oliva è un toccasana per la tua salute e questo lo sapevi anche quando eri piccolo. Non sapevi ancora, casomai, che dalle olive possono ricevere dei benefici anche le macchine. Olio d'oliva per lubrificare il propulsore? No, alberi di ulivo come fonte ''bio'' di alcune componenti. Poiché Ford è consapevole di quanto la notizia si prestasse a giochi di parole, alla notizia Ford abbina un video. Con il quale mostra in modo chiaro quali siano le sue virtuosissime intenzioni.

AGRI-FORD In sostanza, Ford sta studiando come sostituire i tradizionali pezzi di rivestimento in plastica con parti realizzate con un mix di ulivi triturati e rifiuti di plastica riciclata. Già, perché il lavoro di potatura degli ulivi ogni anno produce 7 milioni di tonnellate di rifiuti verdi: gli ingegneri Ford di Colonia hanno scoperto che l'utilizzo di quel materiale nelle parti di finitura può renderli più leggeri e contribuire ad alleggerire anche la loro impronta di carbonio.

FILOSOFIA BIO Il materiale degli alberi per il progetto ''Compolive'' proviene dagli uliveti dell'Andalusia in Spagna, terra che fornisce il 10% dell'olio d'oliva mondiale. Le parti del prototipo di componente mostrata nel video sono costituite da un rapporto 40:60 di fibre di olivo e plastica di polipropilene riciclato, poi riscaldata e stampata a iniezione nella forma desiderata. In attesa di sedere sulle prime Ford ''al vegetale'', ricordiamo come questo non sia affatto il primo dei progetti Ford che esamina materiali sostenibili, una tendenza che ha letteralmente preso d’assalto l’industria auto negli ultimi anni. Ford infatti già utilizza schiuma a base di soia per alcuni sedili e poggiatesta, bicchieri di yogurt riciclati per il frunk del SUV Mustang Mach-E, plastica oceanica riciclata per i fermagli del cablaggio di Ford Bronco Sport. Ce n'è per un pic-nic completo, tra gli ulivi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/01/2024