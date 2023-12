Ford RaptorTRAX: in vendita il pick-up coi cingoli di Ken Block

Due sedili Recaro nel cassone, rastrelliere sui lati per fissare le tavole da snowboard, tutti gli attrezzi che servono per trarsi di impaccio se si rimane bloccati nella neve e persino un BBQ che si appende dietro, per poter cucinare gli hot-dog in montagna. Ah, sì, e pure quattro bei cingoli: messi lì non per far invidia ai carri armati, ma per poter affrontare la neve in primis, ma anche fango, sabbia e tutti i terreni più insidiosi. Senza dimenticare l'asfalto, comunque. Tutto questo è Ford F-150 RaptorTRAX, lo speciale pick-up che Ken Block - lo scomparso pilota protagonista della serie Gymkhana - si era fatto costruire dal suo team per andare a fare snowboard nei posti più isolati e impervi. Ora è in vendita online: guardate nel video qui sotto che cosa è in grado di fare!

UN GIOCATTOLO MERAVIGLIOSO ''Abbiamo costruito questo truck perché amo fare snowboard in posti isolati'', spiega Block nel video qui sopra. “Ci sono diversi modi per farlo; elicottero, gatto delle nevi, motoslitta. Ho pensato che [il pick-up coingolato] sarebbe stato un buon modo per farlo abbastanza velocemente, più veloce di un gatto delle nevi, ma non così costoso come un elicottero”. Così è nato il Ford RaptorTRAX: la Casa dell'Ovale Blu ha fornito il veicolo standard, modello 2014, già dotato di rollbar a gabbia e poi ci ha pensato il team Hoonigan a trasformarlo in un autentico mostro. Le modifiche principali sono le sospensioni rinforzate, il kit widebody, le protezioni sottoscocca che aiutano anche a scivolare meglio sulla neve molto alta, paraurti personalizzati e luci ausiliarie. E naturalmente i cingoli, del peso di oltre 150 kg ciascuno. Il motore Raptor V8 di fabbrica da 6,2 litri è stato potenziato con un compressore Whipple e ora eroga 650 cavalli, solo pochi meno dell'attuale Raptor R.

QUANTO COSTA Il venditore è la LBI Limited di Filadelfia, che negli ultimi anni si era già occupata di vendere alcuni degli altri mezzi della collezione di Ken Block. Tra questi, la Ford RS200 del 1986, lo Hoonitruck, la Fiesta di Gymkhana Three, la Fiesta di Gyms Six, Eight e Terrakhana, che è stata utilizzata anche per le partecipazioni del rallysta scomparso al Global Rallycross 2013. Il RaptorTRAX è appena stato messo in vendita, sempre tramite e il prezzo richiesto è di 195.000 dollari (178.000 euro). Pochi o tanti? Di certo è molto più dei trentamila dollari scarsi che potrebbe valere un normale Ford Raptor del 2014. È anche quasi il doppio di quello che pagheresti per un nuovo Raptor R, ma in fondo è Natale, siamo tutti più buoni e generosi. Vuoi non farti un regalino? Lo trovi sul sito di LBI Limited.

