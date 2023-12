Electrikhana 2: ecco l'ultimo video di Ken Block

Esce oggi l'ultimo, inedito, episodio della serie Electrikhana, pubblicato in accordo con la famiglia come un tributo al pilota americano Ken Block, scomparso poche settimane dopo le riprese, all'età di 55 anni, per un incidente in motoslitta. Il video tratto dal canale ufficiale della sua casa di produzione Hoonigan lo potete guardare qui sotto per intero.

C'ERA UNA VOLTA IN MESSICO In Electrikhana 2, troviamo Ken Block di nuovo al volante dell'Audi S1 Hoonigan: un'auto elettrica a trazione integrale capace di scaricare a terra 680 CV e 640 Nm di coppia. La velocità massima è autolimitata a 200 km/h, ma ciò non ha impedito a Ken di esibirsi per le strade di Città del Messico in ''tondi'' a ruote fumanti a 150 km/h. Qui il video della puntata precedente Electrikhana girato a Las Vegas.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/12/2023