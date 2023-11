Electrikhana 2: l'ultimo tributo a Ken Block è adrenalina pura (video)

L'eredità che ci ha lasciato il funambolo americano Ken Block è rappresentata dai suoi video spettacolari che lo hanno reso quasi immortale. Purtroppo, il bravissimo pilota è mancato a inizio anno, ma non per questo le sue gesta saranno dimenticate, anzi. Per tenere alto il suo onore, ecco una nuova clip della serie Gymkhana realizzata dalla sua casa di produzione Hoonigan, che ci svela un trailer che segna il ritorno di Ken Block in Electrikhana 2. Il secondo filmato della serie spin-off di Electrikhana è stato girato prima della sua tragica scomparsa. Ma dopo la sua morte il team di Hoonigan aveva subito dichiarato che avrebbe continuato a pubblicare i contenuti realizzati dal pilota, poiché la famiglia di Ken era d'accordo e avrebbe voluto che il mondo degli appassionati di auto potesse godersi le sue avventure. Vediamo l'emozionante trailer insieme.

DAL NEVADA AL MESSICO Electrikhana 2 è ambientato nelle affollate strade di Città del Messico, in netto contrasto con l'originale Electrikhana, prodotto sullo sfondo scintillante della strip di Las Vegas. Sfortunatamente, questo video è l'ultimo progetto che Hoonigan ha completato con Block, rendendolo come un addio agrodolce del pilota all'iconica serie di cui è stato il pioniere. L'ultimo video di Ken Block Gymkhana uscirà il prossimo dicembre e i fan di tutto il mondo attendono con impazienza l'opportunità di assistere un'ultima volta alla leggendaria abilità al volante di Ken Block.

VEDI ANCHE

Electrikhana 2: l'ultimo video di Ken Block sulle strade di Città del MessicoPROTOTIPO BEV CON 1.400 CV E… MILLEMILA NM La star delle ruote fumanti è a bordo del suo prototipo completamente elettrico e ampiamente modificato, soprannominato Hoonitron. L’auto è ispirata all'Audi Sport Quattro originale, questa bestia capace di scaricare 1.400 cavalli dai suoi doppi motori elettrici, alimentati da quattro batterie del sistema ibrido plug-in di un’Audi Q7. I motori sono collegati a un robusto differenziale, capace di gestire tutti 6.000 - seimila! - Nm di coppia (il sistema di misura anglosassone ci dice 4.425 lb-ft) da riversare sugli pneumatici. Un freno a mano idraulico garantisce un controllo preciso dell’auto quando l’asse posteriore deve essere messo a bandiera e non sorprende che questa straordinaria macchina abbia distrutto oltre cento pneumatici durante le riprese del primo Electrikhana.

Electrikhana 2: il video completo uscirà a dicembre 2023UN PILOTA CHE RESTERÀ NELLA MEMORIA Ken Block ha lasciato un segno indelebile nel motorsport. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore degli appassionati di auto di tutto il mondo. La sua carriera nei rally, il suo stile unico e il suo talento per le acrobazie erano a dir poco mitici. Tra i suoi numerosi contributi, la serie di video Gymkhana si è distinta come testimonianza della sua creatività, abilità e capacità di mostrare l'apice dell'ingegneria automobilistica. La serie di video Gymkhana è stata un punto di svolta, che ha messo in mostra le incredibili capacità di Block. Electrikhana 2 promette di essere un elettrizzante tributo all’indimenticato funambolo yankee.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/11/2023