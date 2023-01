Ken Block vittima di un incidente in motoslitta, ci lascia il funambolo del volante

CI HA LASCIATO UN’ICONA DEL MOTORSPORT Il pilota americano di rally, star di YouTube e dei social, Ken Block è rimasto vittima di un incidente in motoslitta il 2 gennaio, durante un’escursione con un gruppo di amici. La conferma viene anche dal post pubblicato sul suo account ufficiale, ecco il testo: “È con profondo dolore che possiamo confermare che Ken Block è morto oggi in un incidente in motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un'icona. E, cosa più importante, un padre e un marito. Ci mancherà incredibilmente. Per favore, rispettate la privacy della famiglia in questo momento mentre sono in lutto”.

INCIDENTE FATALE Secondo l’ufficio dello sceriffo, che sta svolgendo le indagini, il cinquantacinquenne stava affrontando un ripido pendio nei pressi del suo ranch sulle montagne della Contea di Wasatch, nello Utah, quando il mezzo si è ribaltato scaraventandolo a terra, per poi finire sopra di lui e schiacciarlo. Per il funambolo del volante non c’è stato scampo, inutile il soccorso dei medici che, giunti sul luogo dell’incidente intorno alle 14.00 ora locale, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. La dinamica non ha dato scampo al campione che, purtroppo, lascia la moglie Lucy e tre figli. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente e ha sconvolto tutto il mondo dell’automobilismo e del motorsport in genere visto l’enorme seguito che aveva lo stuntman americano.

Lutto nel motorsport: ci lascia Ken Block vittima di un incidente in motoslittaLA CARRIERA E IL SUCCESSO MEDIATICO Dopo avere debuttato nei rally nel 2005, ottiene il riconoscimento di migliore esordiente nel Rally America Championship. Ma la carriera prende il volo con la partecipazione al WRC (Campionato del Mondo Rally) e soprattutto vincendo diverse medaglie rallycross agli X-Games. Tuttavia, la sua popolarità diventa planetaria grazie al format Gymkhana, la produzione di video super adrenalinici. Alternandosi al volante di Subaru Impreza WRX, Ford Fiesta e Focus, Porsche e, più recentemente, Audi S1 e-tron, Block sfidava le leggi della fisica con esercizi ai limiti dell’impossibile per destrezza e precisione, affrontando circuiti pieni di ostacoli e coinvolgendo nelle sue imprese personaggi dello sport come Travis Pastrana (campione motocross) e addirittura il calciatore fuoriclasse brasiliano Neymar. Gomme fumanti, traversi, “donut”, passaggi al millimetro e salti erano la sua specialità. Tutti video pubblicati su YouTube e sui canali social del pilota e che hanno totalizzato milioni di visualizzazioni.

Lutto nel motorsport: il funambolo del volante a bordo di una Subaru Impreza WRXKEN BLOCK IMPRENDITORE Ma il suo spirito imprenditoriale non si fermava ai contenuti motorsport, infatti era il co-fondatore della società di abbigliamento sportivo DC Shoes, molto nota fra i teenager di tutto il mondo, attraverso la sua società Hoonigan gestiva gli impegni sparsi in tutto il mondo e in passato aveva aperto un rapporto di collaborazione con la Codemaster nell’ambito dei videogiochi. La perdita di un personaggio del suo calibro non può che lasciare una ferita nel mondo del motorsport. Le sue imprese e la sua bravura resteranno impresse nella mente degli appassionati e i suoi video ci aiuteranno a ricordare come ha vissuto sempre a tutto gas.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/01/2023