L'erede di Ken Block è su due ruote: il ritorno di Gymkhana con Africa Twin! Video

Sono trascorsi 12 anni da quell’1°novembre in cui uscì il primo “Gymkhana”: un video su Youtube in cui il pilota e stunt-man Ken Block eseguiva manovre folli a bordo della sua Subaru Impreza WRX STI. Il video ebbe un tale successo che ne seguirono altri nove, diventando una vera e propria serie, attesissima dagli appassionati di tutto il mondo. L’evoluzione degli episodi ha fatto sì che il primo Gymkhana sembri oggi un breve video amatoriale in confronto agli ultimi, sia per qualità cinematografica sia per acrobazie sempre più sconvolgenti. Con la tragica scomparsa dell’amatissimo pilota pensavamo che insieme a lui finisse anche la serie, ma non è così. Nel giorno dell’anniversario di Gymkhana il mondo accoglie una nuova puntata. Ma non è come ce l’aspettavamo.

L’AFRICA TWIN FA IL CAOS Nessuno si sarebbe immaginato un Gymkhana a due ruote, eppure, grazie al pilota Kirian Mirabet è quello che è successo: in sella all’Honda Africa Twin 1100 (qui le novità per il 2024) con una livrea sgargiante e spogliata di ogni accessorio da viaggio – ma anche di quelli necessari per la circolazione (come la targa) – Kirian si muove in un centro demolizioni in puro stile Hoonigan seminando il caos per poi fuggire su un furgone in incognito insieme alla sua moto. In realtà questo episodio “Desguaces La Torre” di Madrid non è il primo Gymkhana a due ruote di Mirabet: la serie è infatti cominciata 7 mesi fa con “El Paso (La Palma)” ambientata sia in fuoristrada che nel centro abitato, per poi concludersi su un belvedere sul mare, guardatelo se ve lo siete persi.

KIRIAN EREDE DI KEN Non crediamo che questo Gymkhana a due ruote riesca a colmare il vuoto lasciatoci dalla scomparsa di Ken, ma pensiamo che sia un bellissimo modo di continuare a far emozionare gli appassionati tributando il pilota di rally senza sostituirlo. Riusciranno le moto a raggiungere lo stesso successo di Ken al volante? Chissà... Intanto saliamo in sella con Kirian Mirabet: l’emozione è assicurata.

Pubblicato da Alessandro Moro, 06/11/2023