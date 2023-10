Gold Wing vs moto da cross? Il video dell'avventura dal finale dolce-amaro

A molti di noi motociclisti in sella alla nostra moto (magari persino un'endurona) sarà capitato di incontrare una via sterrata e pensare “meglio trovare un’altra strada”. Forse, dopo aver visto questo video, ci sentiremo imbarazzati: una Gold Wing dotata di gomme tassellate sfida in salita una moto da cross pilotata niente meno che dal cinque volte campione di Hill Climb americano Austin Teyler. Come sarà andata a finire?

GOLD WING ARRAMPICATRICE Avevamo già parlato con Emanuele (qui il suo articolo) di “Piggy”, questo il simpatico nome della pazza Gold Wing di Matt Spears, ma ripetiamo qualche dato: anno 2012, 6 cilindri, 1.800 cc di cilindrata, ma soprattutto 400 kg di peso. Non proprio la prima moto a cui si pensa quando si tratta di off-road. Eppure è incredibile (ed emozionante) vederla scalare con relativa disinvoltura la collina con il motore che urla fuori giri, seguita da una nuvola di polvere. Vale la pena investire qualche minuto di tempo per godersi questa esilarante impresa di Matt Spears, peccato solo per il triste finale…

Pubblicato da Alessandro Moro, 16/10/2023