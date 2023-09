Con la Gold Wing in fuoristrada? Perché no! Il video

Guida una Honda Gold Wing in fuoristrada con una seconda moto legata sul sellino: la pazza impresa di Matt Spears in due video

Usare una Honda Gold Wing 2012 per affrontare un percorso offroad? Perché no: secondo Matt Spears la supercruiser giapponese è perfetta per il fuoristrada. Talmente perfetta che la usa per portarsi dietro una moto di scorta - questa sì una vera enduro - legata sul sellino del passeggero. Cosa mai potrebbe andare storto? Lo vediamo nel video qui sotto.

MISSION IMPOSSIBLE Sei cilindri, 1.800 cc, quattrocento chili di peso e passa (senza contare la seconda moto come passeggero), gomme che più stradali non si può, la Gold Wing con piccoli rinforzi di protezione affronta di gran passo le mulattiere. Ovviamente Matt - che nel nome ha una curiosa somiglianza con la parola ''matto'' e guida pure senza guanti - finisce per sdraiarsi più volte e per rimettersi sul sentiero non manca di sfruttare la preziosa retromarcia della poderosa Honda. Chi l'avrebbe detto che un'impresa del genere fosse possibile? Chapeau al pilota! E guarda qui sotto cosa riesce a combinare con la Gold Wing senza la zavorra...

LEGGENDARIA È DIRE POCO Se sei arrivato in fondo al secondo video avrai certo notato una cosa curiosa: alla fine non è stata la Gold Wing a mollare e l'unico vero intoppo è stato un guasto alla batteria del veicolo d'appoggio: un truck Toyota che mai ti aspetteresti possa rimanere bloccato in un sentiero fuoristrada. Ma tant'è. Ed è la moto a salvare la situazione, donando la propria batteria all'auto che così può ripartire. Dopo un'impresa del genere, la leggenda della supercruiser giapponese - e dell'affidabilità Honda - raggiunge vette inesplorate.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/09/2023