Honda presenta Gold Wing 1800, Rebel 1100 e Rebel 500 2024: come cambiano

Honda presenta le versioni 2024 della maxi Gold Wing 1800 e delle custom Rebel 1100 e 500. Dopo la nuova Africa Twin 2024, che debutta anche col cerchio da 19'' davanti, scopriamo quali sono le altre novità, le versioni e quando arriveranno nei concessionari le tre moto in questione.

La Honda Gold Wing 1800 model year 2024 si presenta in 3 versioni, DCT, Tour e Tour DCT/Airbag. La GL1800 Gold Wing DCT, senza bauletto, con cambio DCT a 7 rapporti e Walking Mode, sarà disponibile nel nuovo Mat Armored Green Metallic. La versione Tour, invece, dotata di bauletto, cambio manuale a 6 rapporti, retromarcia elettrica e HSTC, avrà la nuova livrea Heavy Gray Metallic/Graphite Black. Infine, la più ricca GL1800 Gold Wing “Tour” DCT/Airbag, con bauletto, cambio DCT a 7 rapporti, Walking Mode, HSTC e Airbag, sarà a disposizione nella colorazione Beta Silver Metallic/Iridium Gray Metallic e nelle nuove Pearl Glare White/Graphite Black e Heavy Gray Metallic/Graphite Black, entrambe con telaio e motore in nero.

La Honda Gold Wing 2024

La muscolosa custom, la Rebel 1100, si presenta in versione 2024 in due differenti versioni, entrambe disponibili in Italia solo con cambio DCT. Per la prima, la CMX1100 Rebel DCT, nuovo colore Glint Wave Blue Metallic e rinnovato l'Iridium Gray Metallic, ora con telaio in Mat Black. La versione “T”, con carenatura superiore aerodinamica e valigie laterali rigide si aggiorna al Gunmetal Black Metallic con ruote color bronzo.

Honda CMX500 Rebel Plus 2024

La CMX500 Rebel, la piccola custom della famiglia Honda guidabile anche con patente A2, sarà disponibile in due versioni. La prima sarà disponibile in due nuove colorazioni, Seal Silver Metallic e Mat Laurel Green Metallic, oltre che nella Mat Gunpowder Black Metallic. La CMX500 Rebel Plus, con piccola carenatura intorno al faro, forcella con soffietti copristeli e sella con cuciture a diamante, sarà invece disponibile nella sola Pearl Shining Black.

Gold Wing 1800, Rebel 1100 e Rebel 500 arriveranno nei concessionari per l'inizio del 2024. Honda non ha ancora comunicato i prezzi, che saranno annunciati in prossimità della commercializzazione.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/10/2023