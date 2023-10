Nuova Honda Africa Twin 2024: arriva il cerchio da 19", ma non solo. Tutte le novità

I rumor lo avevano anticipato e, ancor prima dell'arrivo di EICMA, Honda esce allo scoperto presentando le nuove Africa Twin 2024. Tante novità – una su tutte l'arrivo di una versione più stradale con cerchio 19'' – tra ciclistica, motore ed estetica. Scopriamo come cambia la maxi enduro di Tokio.

Honda Africa Twin 2024: cerchio da 21'', ma anche il 19'' (per la Adventure Sports, dietro)

A prescindere dalle versioni – vedremo a breve in dettaglio quante e quali sono – le nuove Honda Africa Twin beneficiano di nuovi cupolino e carena rivisti: sono ora più estesi e il plexiglass è regolabile in altezza su 5 livelli.

Il bicilindrico parallelo di 1.084 cc resta al suo posto ma l'Africa Twin 2024 guadagna più coppia e potenza ai bassi e medi regimi, con un valore massimo ora di 112 Nm a 5.500 giri/min (in precedenza 105 Nm a 6.250 giri/min), per un aumento del 7%. La potenza massima, invece, resta invariata a 102 CV. Sono stati modificati il rapporto di compressione (che sale da 10,1:1 a 10,5:1), la fasatura della distribuzione, il sistema di aspirazione sia a livello di airbox che di condotti, l’impianto di scarico e tutte le mappature di accensione e iniezione. L'Africa, disponibile sia con cambio manuale che con DCT, per il 2024 potrà contare su un sistema Dual Clutch rivisto: le scalate avvengono ora a un regime superiore, il riconoscimento delle curve è stato migliorato al fine di enfatizzare il divertimento e il rilascio delle frizioni è stato reso più progressivo per aiutare in partenza e nelle manovre a bassa velocità, col passaggio dalla prima alla seconda marcia più morbido.

La Honda Africa Twin 2024

Altre interessanti novità sono proprio alla voce ciclistica, tra sospensioni e cerchi. La Honda Africa Twin 2024 resta fedele alle misure 21''-18'' – passando ai cerchi a raggi tangenziali con pneumatici tubeless – ma si declina in due differenti versioni, una con sospensioni meccaniche, l'altra con sospensioni elettroniche. Quest'ultima, la ES, monta infatti le Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment) precedentemente disponibili solo sulla Adventure Sports. Questo sistema di sospensioni offre lo smorzamento attivo, nonché la possibilità di modificare il precarico anche in movimento, tramite i comandi al manubrio. Le modalità di smorzamento idraulico predefinite, integrate nella selezione dei Riding Mode, sono 5 (Hard, Mid, Soft, Off-Road e User) e permettono di adattare la moto alle esigenze del pilota e del percorso.

L'Africa Twin Adventure Sports 2024: davanti arriva il cerchio da 19''

ADVENTURE SPORTS Si rivoluziona, per così dire, la versione Adventure Sports, che nel 2024 passa al cerchio anteriore da 19'' con pneumatico radiale 110/80, mentre le sospensioni elettroniche Showa EERA, al passo con la grande novità, riducono la loro corsa di 20 mm. Accorgimenti che promettono maggiore dinamismo e sportività su strada, anche in due e a pieno carico, senza per questo compromettere la capacità di affrontare gli sterrati. Il baricentro della CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2024 si è inoltre abbassato, a tutto vantaggio delle manovre da fermo e a bassa velocità. Nuova anche la sella, ora con uno strato extra di uretano a densità ottimizzata che, grazie all’8% in più di superfice di seduta, riduce l’affaticamento durante i lughi viaggi.

La nuova Honda Africa Twin 2024 sarà dunque disponibile in due differenti versioni, CRF1100L Africa Twin e Adventure Sports, la prima sia con sospensioni meccaniche che elettroniche, mentre la seconda solo con le Showa EERA. La CRF1100L Africa Twin con sospensioni meccaniche sarà disponibile in Italia nella sola colorazione Grand Prix Red e solo con cambio manuale a 6 rapporti, mentre la ES, con sospensioni elettroniche, sarà disponibile solo nelle colorazioni Matt Ballistic Black Metallic e Pearl Glare White/Glint Wave Blue Metallic, sia con cambio manuale che con cambio DCT. Sarà la sola a montare di serie le manopole riscaldabili e la presa 12V. Per la Adventure Sports, disponibile anche con DCT, due colorazioni: Matt Ballistic Black Metallic con cerchi neri e Tricolour Pearl Glare White con cerchi color oro. I prezzi di tutte le versioni saranno resi noti più avanti, in prossimità della commercializzazione.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/10/2023