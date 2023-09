Honda NT1100 2024: ecco come cambia la moto touring

Come già successo con X-ADV e Forza 750, anche Honda NT1100 si presenta al pubblico in versione 2024. Dal 2022, anno della sua commercializzazione, ne sono state vendute oltre 12.000 in tutta Europa, il 66% delle quali con cambio DCT. Scopriamo come cambia la moto touring di Honda per il prossimo anno.

Honda NT1100 2024 in Candy Chromosphere Red

NOVITÀ Confermata sotto il profilo tecnico – qui trovate la prova – Honda NT1100 2024 si presenta in due nuove colorazioni, Matt Blue Jeans Metallic (immagine di copertina) e Candy Chromosphere Red (foto qui sopra), che vanno ad affiancare la livrea Matt Iridium Gray Metallic. Su tutte e tre il portapacchi è verniciato in Matt Ballistic Black Metallic e le valigie laterali sono di serie. Per chi desiderasse una configurazione ancor più adatta al viaggio, NT1100 è disponibile anche nelle versioni Urban e Travel: la prima aggiunge bauletto con borsa interna e borsa da serbatoio (4,5 litri), la seconda anche pedane comfort per il passeggero, selle comfort per guidatore e passeggero, nonché fari fendinebbia a LED. Le Honda NT1100 2024 saranno disponibili nei concessionari dalla fine di quest'anno, il prezzo sarà reso noto prossimamente.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/09/2023