Honda Africa Twin 2024: la maxi enduro è pronta per il 19"

Honda sembrerebbe in procinto di aggiornare la sua maxi enduro, l'Africa Twin. Il model year 2024, stando a quanto emerso dai documenti di omologazione in Svizzera, prevede diversi aggiornamenti tra motore, elettronica, ciclistica e dotazioni.

NOVITÀ Il motore dell'Africa, il bicilindrico in linea da 1.084 cc, sarebbe pronto ad una iniezione vitaminica: la coppia passerebbe da 105 a 112 Nm, col picco raggiunto più in basso, a 5.500 giri/min invece degli attuali 6.250 giri. La potenza, invece, sembrerebbe rimanere identica: 102 CV. L'altra grande novità sarebbe nella ciclistica, con l'arrivo di un nuovo cerchio anteriore da 19'' al posto del 21'': una scelta che porterebbe l'endurona di Honda a rivaleggiare meglio su strada con antagoniste di sempre, quali BMW e Ducati, da sempre fedeli a quella misura. Resta da capire se le ruote saranno sempre a raggi o diventeranno in lega, mentre sembra probabile che il cerchio da 21'' rimanga al suo posto sull'Adventure Sports.

Honda Africa Twin 1.100: il cerchio da 21''

PIÙ CORTA, PIÙ PESANTE Con l'arrivo del cerchio da 19'' cala anche l'interasse, più corto di 5 mm – 1.570 dai 1.575 mm – mentre aumenta il peso di 3 kg. Un dato che non peserebbe particolarmente sul bilancio generale, ma che dà da pensare: dietro questa crescita, infatti, potrebbero esserci nuovi gingilli elettronici – radar e sensori – e con essi nuove funzionalità come cruise control adattivo, sistema di rilevamento dell'angolo cieco e forse l'avviso di collisione. Per ora solo indiscrezioni che, con tutta probabilità, verranno confermate o smentite tra il 7 e il 12 novembre prossimi, in occasione di EICMA.

18/09/2023