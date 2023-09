Si scrive Acura e si legge Honda: negli USA hanno organizzato una sfida tra le icone del passato e le sportive moderne, mettendo l'una di fronte all'altra la Honda NSX, l'Integra Type R, la S2000 CR con motore da 2,2 litri (qui la nostra guida all'acquisto), l'attuale Civic Type R e la moderna Acura Integra Type S, che da noi non è importata. Il video della drag race, che potete vedere qui sotto, fa riflettere.

SCONTRO GENERAZIONALE Tra la più anziana NSX - datata 1991 - e la più giovane Civic Type R passano più di trent'anni. Quasi 50 cavalli e una gestione elettronica della trazione molto più sofisticata avvantaggiano la Civic e la moderna Integra Type S (che sotto la carozzeria sono praticamente la stessa auto). Alla supercar d'epoca rimangono un peso inferiore e un'altezza ridotta, che migliora l'aerodinamica.

VEDI ANCHE

Honda: in video la sfida tra le icone del passato e le sportive moderne

ATTENZIONE SPOILER (E NON INTENDO L'ALETTONE) Il risultato sul traguardo può lasciare a bocca aperta e non possiamo fare a meno di chiederci se sia più apprezzabile che negli ultimi tre decenni le auto di fascia media abbiano raggiunto le supercar (avvicinandole anche nel prezzo, va detto) o se piuttosto non ci siamo persi qualcosa sotto altri fronti, come efficienza e purezza della guida, per esempio. D'altronde il turbo delle auto moderne regala cavalli e newtonmetro a profusione, ma non ha la risposta del V-TEC: più blanda, ma istantanea. Il verdetto del cronometro sposta la questione sul piacere di guida: tu quale sceglieresti?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/09/2023