Honda Civic Type R: il record al Nürburgring è suo. Il video onboard è da cuori forti

Non era oggettivamente pensabile che Honda facesse passare sottotraccia l’arrivo della nuova Civic Type R senza sottoporla al battesimo del fuoco sulla pista del Nürburgring. Stiamo parlando di un bel tentativo di record, che ne certificasse il suo potenziale da super sportiva compatta e la macchina non si è certo tirata indietro. Pronti via e la hot-hatch è riuscita a completare il giro in 7’44”881. Primato per le auto a trazione anteriore messo in saccoccia e questione risolta. È lei la più rapida nella sua categoria sul tracciato tedesco. Tuttavia, potrebbe nascere qualche – definiamola – “frizione” con Renault, che potrebbe rivendicare il primato, visto che la sua Megane Trophy R ha fatto segnare un tempo migliore nel 2019. L’auto francese ha completato il giro in 7’40”1. E guardando al record stabilito dalla precedente Honda Type R, si può obiettare che questa era anche più veloce del modello 2023, con un tempo di 7’43”8. Ma sembra che Honda non riconosca il proprio record precedente, battuto dalla Megane pochi anni dopo. Ma facciamo ordine, non prima di aver guardato il video onboard, che al di là dei freddi numeri, spazza ogni dubbio sul potenziale della compatta giapponese.

REGOLE DIVERSE PER CRONO DIVERSI Honda ha dichiarato che il record si basa sulle regole ufficiali del Green Hell istituite nel 2019. Il giro standard è ora lungo 20,832 km. Prima del 2019, i tempi sul giro venivano misurati con una misura sul giro di 20,600 km e i tempi non erano ufficialmente certificati dai cronometristi del Nürburgring. L'unico problema è che la Renault ha anche stabilito il record sul giro ufficiale completo, in linea con le regole del Nurburgring 2019. Il tempo che ha sfoggiato è stato di sette minuti e 40,1 secondi, ma quello era per il giro più breve. Il tempo per il giro di 20,832 km è stato di 7 minuti e 45,3 secondi. Ufficialmente, la Honda Type R è l'auto di serie a trazione anteriore più veloce in assoluto.

Honda Civic Type R: il record al Nurburgring per auto di serie con trazione anteriore GOMME SPECIALI PER IL PRIMATO Honda ha utilizzato gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect opzionali anziché la gomma Michelin Pilot Sport 4 S standard per il record. Il Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect è uno pneumatico da pista che migliora l'aderenza sull'asciutto ma è anche approvato per le categorie da corsa con gomme omologate stradali. “Seguendo il concetto di 'Ultimate SPORT 2.0', abbiamo sviluppato la Civic Type R con lo spirito di 'andare oltre i nostri traguardi passati' e ci siamo battuti per la massima auto sportiva con trazione anteriore perfezionando il 'valore essenziale' e l’appeal emotivo ' unico solo per i nostri modelli Type R”, ha affermato Hideki Kakinuma, responsabile dello sviluppo di Civic Type R. “Dall'inizio delle vendite in Giappone nel settembre 2022, abbiamo ricevuto numerosi feedback dei clienti di tutto il mondo pieni di stupore e gioia, superando di gran lunga le nostre aspettative. Tuttavia, avevamo ancora un'altra missione da compiere, ovvero rivendicare il titolo come l'auto a trazione anteriore più veloce del mondo con un tempo record sul giro del Nürburgring”. Insomma, la hot-hatch giapponese è anche una testimonianza di ciò che si può fare con una macchina a due ruote motrici, in un mondo in cui 400 cavalli e trazione integrale sono diventati la norma. Il guanto di sfida è lanciato, quale sarà la prossima sportiva a raccoglierlo?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/04/2023