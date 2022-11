Honda Civic Type R, il bombardone giapponese ha finalmente un prezzo

La versione sportiva della berlina giapponese compie 25 anni, e si presenta rinnovata con altrettanti kg in più sulla bilancia, tutti devoluti ai sistemi di sicurezza attiva e passiva. Ciononostante, la nuova Honda Civic Type R è anche la più potente di sempre.

Honda Civic Type R Tourer: dettaglio del frontale dall'alto - rendering di Sugar Design

IL MOTORE La nuova Civic Type R è mossa dalla versione pompata del 2.0 turbo VTEC usato sul modello precedente, e che a questo giro arriva a erogare 330 CV di potenza, 10 in più di quanto la casa giapponese aveva lasciato intendere nei mesi scorsi. La trasmissione è manuale a sei rapporti, con un cambio marcia più veloce abbinato a un sistema rev-match che garantisce un accoppiamento perfetto dei giri in scalata. Una serie di miglioramenti che hanno permesso alla sportiva giapponese di stabilire il record sul giro per una berlina a trazione anteriore sul circuito giapponese di Suzuka.

Honda Civic Type R Tourer: rendering di Sugar Design

SPORTIVA NELL’ANIMA Di serie, Civic Type R offre un assetto più basso e largo rispetto al modello di serie, con il quale - nonostante l’aspetto sia molto simile - condivide solo le portiere anteriori e il portellone posteriore. Cambiano passaruota, paraurti e spoiler posteriore. Della dotazione standard fanno parte anche i cerchi in lega da 19'' color nero opaco e gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S realizzati su misura per questo modello. Invariato l’abitacolo, con l’aggiunta di dettagli sportivi, dal cruscotto digitale specifico al logo Honda rosso al centro del volante, sedili sportivi in pelle scamosciata rossa (colore ripreso anche dai tappetini e dalla luce ambientale dei pannelli porta).

Honda Civic Type R: l'abitacolo

INFOTAINMENT SPORTIVO Il sistema di infotainment, che offre di serie Apple CarPlay e Android Auto, integra la nuova funzionalità di telemetria Honda LogR che raccoglie informazioni dai numerosi sensori montati sull'auto: tra questi la forza G, la temperatura del motore, dell'acqua e dell'olio, l'angolo di sterzata, la pressione dei freni, l'angolo dell'acceleratore, l’angolo di imbardata e il cerchio di aderenza degli pneumatici.

Honda Civic Type R Tourer: dettaglio del posteriore - rendering di Sugar Design

QUANTO COSTA, QUANDO ARRIVA In attesa di un listino prezzi completo, Honda ci fa sapere che la sua nuova berlina sportiva costerà in Italia 54.300 euro, al netto di eventuali optional e pacchetti. Gli ordini apriranno nei primi mesi del 2023.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/11/2022