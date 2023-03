Coach digitale, guida artigianale. In pista con nuova Civic Type R

Temevamo tutti di doverle dire addio. Civic Type R solo per Giappone e Stati Uniti, si vociferava circa un anno fa. E invece eccola qui, a tenere alto il battito cardiaco dei fan italiani. Civic e:HEV per tutti i giorni, Civic Type R per un giorno da leoni. Va da sé che il contesto ideale per conoscerla è l'asfalto liscio liscio della pista. Ho un indirizzo, non è quello del circuito di Suzuka (dove Civic Type R sesta edizione ha stabilito il record sul giro tra le auto a trazione anteriore, da qui il titolo di ''tutto avanti'' di serie più veloce sulla faccia della terra), è quello dell'Autodromo di Imola: credo possa andare uguale. Dai, la guido, intanto prendo confidenza, intanto la descrivo a voi.



Nuova Honda Civic Type R, sempre arma letale da track day

Rispetto a Civic e:HEV, innanzitutto nuova Civic Type R è più bassa di 8 mm e più larga di 90 mm, ma è anche più bassa di 13 mm e più larga di 15 mm rispetto al modello precedente. L'aspetto possente, ma tutto sommato meno ''manga'' e spigoloso che non in passato, è sottolineato da passaruota scolpiti che sporgono dai nuovi cerchi da 19 pollici in lega leggera ad alta rigidità, di colore nero opaco e con bordo invertito, avvolti da pneumatici Michelin Pilot Sport 4S di misura 265/30 R19 con mescola speciale. Grip, grip, grip!

Aggressiva, ma meno estrema di prima

AERO CIVIC Maniacale l'attenzione all'aerodinamica. I parafanghi anteriori presentano un grande condotto dietro la ruota e contribuiscono a ridurre la pressione all'interno del passaruota, la calandra inferiore è stata allungata e allargata per aumentare il flusso di aria verso il nuovo intercooler ad alta capacità e i freni anteriori, infine - per favorire la gestione termica del VTEC Turbo da 2.0 litri - il cofano in alluminio è dotato di una presa d’aria che interagisce con la calandra stessa e aggiunge a sua volta una spinta verso il basso. Al posteriore, il design del nuovo diffusore, in combinazione con il nuovo spoiler montato su nuovi sottili supporti in alluminio pressofuso (allargato e ribassato rispetto al modello precedente, ma a sua volta meno appariscente), aumenta ulteriormente la deportanza e al tempo stesso contribuisce a eliminare la resistenza dell'aria.

L'alettone posteriore

R COLOURS La gamma di vernici disponibili rende onore alla sua tradizione racing: l'iconico Championship White si aggiunge al Rallye Red metallizzato, al Racing Blue, al Crystal Black e al Sonic Grey Pearls. Scelgo il Racing Blue, mi ispira.

La seduta è di 8 mm più bassa rispetto a nuova Civic e a Civic Type R precedente (e un pò te ne accorgi), così come i leggeri sedili anteriori di nuova concezione offrono una posizione più sicura al bacino, una posizione che sostiene meglio l'intera postura. Si avverte che l'intero abitacolo è progettato per massimizzare la concentrazione del pilota: tutti i comandi essenziali sono a portata di mano, mentre tutte le informazioni principali sono proiettate sul display centrale. Nonostante la posizione di guida più bassa, la visibilità mi sembra buona: gli angoli frontali del cofano sono ben visibili, minimi anche gli angoli ciechi alla base dei montanti anteriori e dietro gli specchietti laterali.

Gli iconici interni rossi

RED PASSION Il fascino Type R viene esaltato dall'iconico colore rosso. I sedili anteriori sono rifiniti con un nuovo e più intenso rivestimento scamosciato ad alta aderenza, mentre quelli posteriori sono realizzati con lo stesso materiale, ma con una finitura nera a contrasto con cuciture rosse. E come per tutte le altre generazioni, anche la nuova vettura presenta una targa di serie unica, ora posizionata sul cruscotto anziché sulla console centrale. Non sia mai che ti dimentichi quale privilegio ti è stato concesso.

Una targhetta come...promemoria

CABINA DI REGIA Anche il display completamente digitale del modello standard è stato migliorato, senza però rinunciare al doppio quadrante semplice e pulito, almeno nelle modalità di guida Comfort e Sport. La modalità +R offre una grafica personalizzata che fornisce solo le informazioni essenziali, metti che stai guidando in pista: contagiri digitale a tutta ampiezza, temperature vitali, cronometro, misurazioni della forza G. Si parte. Ma prima, due parole sul motore.

Nuova Civic Type R è spinta dall'iconico Turbo VTEC da 2.0 litri a quattro cilindri, rinnovato anche grazie a una serie di tecnologie derivate dal motorsport, che migliorano la potenza in uscita, la coppia e la reattività persino rispetto alla versione Limited Edition del modello precedente. Il team di sviluppo ha riprogettato il turbocompressore per migliorarne l'efficienza, riducendo il numero di pale e ottimizzandone la forma e il diametro. Un sistema di scarico diritto aumenta la portata del flusso d'aria di scarico del 13% rispetto al modello precedente, riducendo la contropressione e consentendo al motore di funzionare in modo più efficiente. L'impianto è rifinito con un terminale a tripla uscita dotato di una valvola attiva per aumentare ulteriormente il flusso dei gas di scarico. I miglioramenti apportati alla modulazione del suono migliorano anche l'esperienza acustica: è un bell'ascoltare, sia da dentro, sia da fuori.

Il triplo scarico ''vero''

POWER! Morale: ora il motore eroga 329 CV a 6.500 giri/min. e una coppia di 420 Nm a soli 2.200 giri/min. costante fino a 4.000 giri/min., con il VTEC che gira liberamente fino a 7.000 giri/min. Scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi, velocità massima di 275 km/h. Not bad, not bad, mi risuona nella mente mentre pesto a fondo sul pedale destro in uscita dai box.

NON CAMBIO IL CAMBIO La insostituibile trasmissione manuale a sei rapporti ora vanta una serie di nuove caratteristiche capaci di migliorare significativamente la fluidità di cambiata, mentre il rinnovato sistema ''rev-match'' assicura un accoppiamento perfetto dei giri in scalata, contribuendo a bilanciare l'auto in ingresso di curva, con particolare attenzione al delicato passaggio tra la seconda e la prima. Grazie alla corsa corta, salire di marcia è questione di un fulmineo ''clack'', mentre il rev-match garantisce ''retropassaggi'' morbidi, accompagnati da un suono che imita la classica ''doppietta''. Passi persino per un pilota esperto.

Il cambio? Manuale a 6 marce (ovviamente)

Design, motore e - last but not least - la sigla Type R è anche garanzia di un telaio speciale. Il passo più lungo di 35 mm rispetto alla Type R precedente e la sospensione posteriore multi-link del modello base, sono abbinati ad una carreggiata posteriore considerevolmente più ampia, mentre la sospensione anteriore a doppio asse ora ha nuovi bracci ribassati con forma e rigidità ottimizzate, che offrono una campanatura più rigida del 16% rispetto alla precedente generazione. Gli ammortizzatori adattivi sono gli stessi della generazione precedente ma presentano una logica di controllo rivista per il controllo del rollio e del beccheggio. La carrozzeria, infine, risulta più rigida del 15% rispetto al precedente modello Civic, ma anche più leggera grazie a cofano in alluminio anziché in acciaio e portellone in resina.

Nuova Honda Civic Type R è più rigida e più leggera di prima

CIAK SI GIRA Qualche hot lap mi è sufficiente per assaporare una precisione in ingresso curva da sportiva autentica (da Type R autentica), una tendenza al sottosterzo pressoché trascurabile, infine una buona stabilità sui curvoni veloci. Civic Type R è facile: perdona anche gli errori più grossolani, sia quelli di traiettoria, sia di accoppiamento della marcia giusta, col VTEC che scende a pescare centinaia di newtonmetro di coppia anche se esci da una curva con una marcia di troppo. E che feeling, col volante rivestito in Alcantara.

BRAKES La potenza di frenata è garantita da un impianto Brembo aggiornato con condotti dei freni rivisti e una nuova pompa freno meccanica. I dischi flottanti a due parti sono stati mantenuti dalla generazione precedente. Sono prudente e stacco sempre qualche decina di metri prima di quanto non farebbe un pilota ''vero'', sta di fatto che i Brembo mi trasmettono massima sicurezza.

Pneumatici Michelin dalla mescola ''magica''

TYRES Per aumentare la maneggevolezza, Honda e Michelin hanno collaborato allo sviluppo di uno pneumatico con mescola speciale, in grado di tollerare i pesanti carichi sull'asse anteriore nella guida estrema. Una sezione di 265 mm, come già accennato, ma anche una cintura ''ondulata'' di supporto che combacia con i tasselli mobili del battistrada, per ridurre la sua distanza dal punto di contatto sull'asfalto. Ingegneria sopraffina, e il fatto che dai pneumatici, mentre mi concentro alla guida, io non senta alcun lamento, ne è la dimostrazione.

Auto sofisticata, interfaccia semplice. Profondamente rivista, ora l'app Honda Log R 2.0 è integrata all'infotainment e non è più quindi necessario consultarla tramite uno smartphone collegato via cavo. Focus sulle due funzionalità più interessanti: la funzione di ''Monitoraggio delle prestazioni'' e la funzione di ''Punteggio''.

Il data logger di bordo è una miniera di informazioni

MANIE DI CONTROLLO La prima mi offre la possibilità al pilota di selezionare 12 diverse informazioni sul veicolo, tra cui la temperatura del motore, dell'acqua e dell'olio, oltre all'angolo di sterzata, alla pressione dei freni, all'angolo dell'acceleratore e all’angolo di imbardata. Un impallinato dei track day non potrebbe chiedere di meglio.

ESAME DI MATURITÀ Dal canto suo, la funzione “Punteggio” mi permette di rivedere le performance di guida per migliorare le mie capacità al volante e offre a sua volta altre due funzioni: Auto Score e Data Log. La prima valuta le performance di guida su strada pubblica (accelerazione, decelerazione, curva, guida su rettilineo e combinazione), mentre la seconda permette di registrare e analizzare i dati della guida su pista. Dati relativi alle forze G in accelerazione, frenata e curva, combinati con la mappatura della posizione GPS, per fornire una panoramica completa del giro. Ovviamente, l'app Honda Log R 2.0 integra anche le funzioni di cronometro e tempo sul giro.

DRIVING MODE Si accennava alle modalità di guida. Usando uno speciale selettore vicino alla leva del cambio, per modificare le caratteristiche di motore, sterzo, sospensioni, suono del motore, sistema rev-match e misuratore delle performance, posso scegliere fra le tre modalità predefinite: Comfort, Sport e Individual. Oppure, con la nuova modalità Individual, un'anteprima mondiale per Civic Type R, posso configurare singolarmente ogni singola impostazione. Oppure, posso esplorare la modalità più interessante...

In pista ti perdona anche se non sei un driver professionista

ERRE DURA La modalità +R offre una risposta più rapida all'acceleratore, inoltre (tenendo premuto il pulsante VSA per cinque secondi) i controlli di trazione e di stabilità possono essere spenti completamente. Ottieni così una percentuale di imbardata e di slittamento nettamente maggiori: sta a te, se te la senti, colmare la momentanea assenza dell'elettronica. In +R, infine, il quadrante digitale passa a un layout personalizzato e il tono di voce del motore si fa più maleducato. Per giocare al pilota professionista, Civic Type R è il ''simulatore'' dei sogni.

Civic Type R non costa poca, ma quei soldi li vale

Honda Civic Type R si conferma un'arma da track day super affilata. Sincera di telaio, potente e progressiva di motore, maneggevole al volante e piena di ''giochini'' che danno dipendenza. L'auto è già in vendita, prezzi da 58.300 euro. Non costa poco, ma ti porti a casa l'ultimo capitolo di una leggenda che proprio nel 2023 compie 25 anni.

Type R, 25 anni di esperienza

Motore 4 cil. 1.996 cc turbo benzina VTEC Trazione anteriore Trasmissione cambio manuale a 6 rapporti Potenza massima (CV/giri min.) 329 a 6.500 Coppia massima (Nm/giri min.) 420 a 2.200-4.000 Accelerazione 0-100 km/h (secondi) 5,4 Velocità massima (km/h) 275 Consumo combinato (l/100 km) 8,2 Emissioni CO2 (g/km) 186 Lunghezza (mm) 4.594 Larghezza (mm) 1.890 Altezza (mm) 1.401 Passo (mm) 2.734 Capacità bagagliaio (litri) 410-1.212 litri Peso in ordine di marcia (kg) 1.429 Prezzo (euro) 54.300

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/03/2023