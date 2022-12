Honda Civic Sports e:HEV, pronta l'ibrida "high performance"?

Si è guadagnata il titolo di ''ibrida per chi ama la guida'' e in effetti, nuova Honda Civic e:HEV, alle sue squisite proprietà in chiave efficienza riesce a coniugare un feeling dalla forte personalità. Civic Hybrid, berlina ''sportiva''. O quasi. L'aggettivo ''sportivo'' le potrebbe calzare a pennello qualora la concept in predicato di mostrarsi al Salone di Tokyo di gennaio (insieme a una somma di altre novità: vedi ultimo paragrafo) si trasformasse in un modello di serie. Si chiama - sembra - Civic Sports e:HEV e per il momento è ancora in parte avvolta dal mistero. Quali upgrade, rispetto a Civic Hybrid standard?

Honda Civic Sports e:HEV e non solo...

BODYKIT Dalle scarse informazioni disponibili, fra cui la foto teaser della copertina, pare che Honda Civic Sports e:HEV sia il nome che individua un'edizione che di high performance ha giusto l'aspetto esteriore, mentre il gruppo propulsore non dovrebbe subire modifiche, conservando lo stesso valore di potenza massima di 184 cv della Civic e:HEV che già conosciamo. Non è chiaro, semmai, se Honda abbia apportato modifiche al telaio, ma le probabilità, a nostro avviso, sono ridotte al lumicino. D'altra parte, se qualcosa di sportivo Civc Hybrid ce l'ha già, quello è proprio l'assetto.

Honda Civic Sports e:HEV: quell'alettone...

METTE LE ALI L'ipotesi più probabile, in definitiva, è quella che il nomignolo ''Sport'' si riferisca a un semplice pacchetto di accessori. Tutt'altro che sobri. A giudicare dalla foto, il kit include un grande splitter anteriore, minigonne laterali e spoiler posteriore fisso, tutte componenti dall'aspetto in fibra di carbonio, in contrasto col corpo vettura dipinto di blu. In attesa delle immagini definitive, nulla da invidiare a Civic Type-R.

Mugen Honda ZR-V e:HEV

HONDA STAND Al Tokyo Auto Salon 2023, oltre a Civic e:HEV anche il nuovo hybrid crossover ZR-V e:HEV riceverà la cura ''Sport''. Tra le altre anteprime, la concept di un'auto da corsa ancora protetta dall'anonimato, inoltre i prototipi di Civic Type R e della stessa ZR-V preparate dalla Mugen Motorsport. Presto informazioni più precise.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/12/2022