Nate per sfidarsi: Civic Type R vs GR Corolla, la drag race è d'obbligo

L'una è una leggenda, l'altra è astro nascente. L'una ''tira'' davanti, l'altra scarica la coppia su avantreno e retrotreno. L'una, infine, è più potente, l'altra gioca il jolly della leggerezza. Prima o poi, le loro strade si sarebbero incrociate. Nuova Honda Civic Type R contro Toyota GR Corolla è un film che gli amanti del genere si immaginano da mesi, e del quale il canale YouTube Throttle House offre ora una interessante interpretazione. Chi vince? Prenditi qualche minuto e clicca Play qui sotto.

TEORIA E PRATICA Nel genere delle compatte sportive, Civic Type R è un'istituzione e la nuova generazione promette faville. Ma come si comporta in una gara di accelerazione contro una new entry di grandi ambizioni come GR Corolla, qui in edizione speciale Morizo Edition? Il suo 2 litri turbo 4 cilindri è più potente (315 cv contro 300 cv) e più ''coppioso'' (422 Nm contro 400 Nm) del 3 cilindri turbo da 1,6 litri della Toyota, tuttavia la Corolla da battaglia (almeno in veste Morizo) ha dalla sua la massa a vuoto (anche se di un soffio: 1.445 kg contro 1.446 kg) e soprattutto la trazione integrale. Quale delle due parte in vantaggio, almeno sulla carta? Non resta che allinearle e dare loro il segnale di ''Start''. Ops, ci è sfuggito un fotogramma... Ma andrà davvero così?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/01/2023