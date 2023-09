Elettrico, pieghevole, cool: il nuovo scooter Honda Motocompacto

C'erano una volta gli scooter pieghevoli come il Di Blasi R7 o il Pack 2 della Italjet, fatti per essere imbarcati sugli yacht per muoversi più agilmente una volta arrivati in porto. Nell'era dell'elettrificazione la specie si evolve e... dimagrisce. Guardate quanto diventa piccolo e facile da trasportare il nuovo Honda Motocompacto: è elettrico, fatto per stare anche nel bagagliaio dell'auto e consentire un ''ultimo miglio'' in pieno comfort. Qui sotto il video ufficiale.

Con buona pace degli italiani Di Blasi e Italjet, l'ispirazione di Honda per il Motocompacto è stato lo scooter pieghevole Motocompo degli anni 80. Progettato in collaborazione con gli studi Honda in Ohio e California, il Motocmopacto pesa meno di 19 kg, ha una batteria da 6,8 Ah e garantisce un'autonomia fino a una ventina di chilometri, con una velocità massima di 24 km/h. La ricarica richiede 3,5 ore da una presa a 110 V (è fatto negli USA, ricordate?) e i valori di potenza e coppia sono pari a 0,66 CV per 16 Nm: la trazione è anteriore, mentre sulla ruota posteriore agisce l'unico freno, che è a tamburo.

VEDI ANCHE

Honda Motocompacto, la meccanica

Ripiegato, il Motocompacto ha dimensioni ridottissime: appena 74 x 54 x 10 cm. Nonostante ciò, il comfort alla guida dovrebbe essere discreto per via della sella piuttosto ampia e posta a 62 cm da terra: adeguatamente distanziata dalle pedane. Bisogna però fare attenzione in curva, dove le pedane basse toccano presto. Non mancano un tachimetro con indicatore di carica e un portaoggetti per il caricabatterie, mentre illuminazione e ride mode si regolano via Bluetooth dallo smartphone, dopo avervi installato un'app dedicata. Telaio e ruote sono in alluminio, le luci sono a LED e un anello in acciaio con funzione antifurto, compatibile con la maggior parte dei lucchetti da bici, è saldato al cavalletto. Motocompacto sarà in vendita negli USA entro novembre, a un prezzo di 995 dollari (934 euro circa), presso tutti i concessionari Honda/Acura e sul sito Motocompacto.Honda.com. Ancora non si sa se sarà possibile importarlo in Italia.

Honda Motocompacto ripiegato

Motore Elettrico Trazione Anteriore Potenza 0,66 CV Coppia 16 Nm Velocità 24 km/h Accelerazione 7'' da 0 a 24 km/h Autonomia 20 km Ricarica 3,5 ore Dimensioni ripiegato 74 x 54 x 10 cm Peso 18,8 kg Prezzo 934 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/09/2023