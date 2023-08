Honda presenta X-ADV e Forza 750 2024: come cambiano i maxi scooter

Honda presenta X-ADV e Forza 750 2024: scopriamo quali sono le novità dei maxi scooter, come cambiano e quanto costano

Honda presenta le versioni 2024 dei suoi maxi scooter, X-ADV e Forza 750. I due scooteroni, uno più fuoristradistico, l'altro da asfalto, a conferma del loro successo sono nella top 30 dei più venduti anche nel mese di luglio e, per il prossimo anno, si aggiornano per incontrare i favori del pubblico.

X-ADV Il maxi scooter con richiamo al mondo del fuoristrada è proposto, nel 2024, in due nuove colorazioni: si tratta delle Iridium Gray Metallic e Grand Prix Red con grafiche Big Logo. Alla Mat Ballistic Black Metallic, invece, si affianca la nuova Paco Blue con codone nero opaco.

Il nuovo Honda X-ADV 2024

FORZA 750 Per il parente votato all'asfalto, invece, nuova livrea Candy Chromosphere Red, aggiornamento della Mat Ballistic Black Metallic – ora con cerchi color oro – e della Iridium Gray Metallic che presenta una nuova tonalità grafite per le parti in nero. Confermata, invece, la Mat Jeans Blue Metallic.

Nuova livrea per Honda Forza 750 2024

QUANDO E QUANTO Le versioni 2024 di X-ADV e Forza 750 saranno disponibili dall'autunno. I prezzi dei due maxi scooter non sono ancora stati svelati ma, non essendoci modifiche di sostanza, sembra logico immaginare restino in linea con quelli attuali – o al massimo ritoccati leggermente – rispettivamente di 12.690 euro e 11.990 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/08/2023