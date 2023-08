Mercato moto luglio: ancora +16%. Le moto e gli scooter più venduti

Prosegue anche a luglio la voglia degli italiani di moto e scooter nuovi. Il mese appena conclusosi, infatti, registra dati quasi fotocopia rispetto a giugno, con + 16,9% – il mese numero sei aveva fatto segnare +16,8% – con scooter e moto a trainare, mentre i ciclomotori, per il secondo mese di fila, hanno una battuta d'arresto. Scopriamo tutti i dati e la classifica con le moto e gli scooter più venduti.

I NUMERI Sono 38.478 i veicoli messi in strada, per un complessivo +16,98%. Gran parte del merito va agli scooter, che immatricolano 20.999 mezzi, con una crescita del 23,15% rispetto al luglio 2022. Bene anche le moto, con 15.084 unità e +14,51%, mentre rimangono in territorio negativo – per il secondo mese consecutivo – i ciclomotori con -10,23% e 2.395 veicoli.

Yamaha XMax 300 Tech Max: una delle novità 2023

SETTE MESI COME DIECI I risultati fanno ben sperare visto che, nei primi sette mesi del 2023, si sono raggiunti i numeri dei primi dieci mesi del 2022. Anche in questo confronto sono ancora una volta gli scooter a farla da padroni: i due ruote automatici aumentano di un quarto i volumi raggiunti nello stesso periodo del 2022 (+24,63%), immatricolando 123.470 unità. Non da meno le moto, con un incremento del 13,33% e 104.557 veicoli targati, mentre i ciclomotori, con 12.401 unità registrate, fanno segnare invece una flessione del 13,38% rispetto ai primi sette mesi del 2022.

Nerva EXE: lo scooter elettrico GT è una novità 2023

MERCATO ELETTRICO I ciclomotori, tuttavia, non sono gli unici in sofferenza. Anche il mercato elettrico chiude il mese di luglio con una flessione del 35,59% e 1.397 veicoli messi in strada. Gli scooter quasi dimezzano i volumi rispetto a luglio 2022, con 735 mezzi venduti (-44,70%). Il risultato dei primi sette mesi è comunque con segno meno 23,25%, per 8.640 veicoli venduti.

LE MOTO PIÙ VENDUTE BMW R 1250 GS colma un po' di gap e si piazza al secondo posto dietro al fenomeno Benelli TRK – a proposito ora è uscita la 702, qui trovate la prova di Danilo – scalzando la Honda Africa Twin dal secondo gradino del podio. Ancora le Yamaha Tracer 9 e Ténéré 700 al 4° e 5° posto, la Ducati Multistrada V4 al 6°, mentre la Honda XL750 Transalp conquista il 7°. Chiudono la Top 10 Moto Guzzi V7, Moto Morini X-Cape e Honda CB750 Hornet. I dati si riferiscono al periodo gennaio-luglio.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Lug 2023 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 3.534 2 BMW R 1250 GS Enduro 2.972 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.879 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 2.511 5 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1.979 6 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1.948 7 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 1.854 8 MOTO GUZZI V7 Naked 1.778 9 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.717 10 HONDA CB 750 HORNET Naked 1.667 11 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.621 12 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.527 13 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 1.522 14 YAMAHA MT-07 Naked 1.448 15 KEEWAY RKF 125 Naked 1.399 16 HONDA NC 750 X Enduro 1.349 17 KAWASAKI Z 900 Naked 1.345 18 YAMAHA MT-09 Naked 1.250 19 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.172 20 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 Custom 1.117 21 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.115 22 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.080 23 KAWASAKI Z 650 Naked 1.006 24 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 965 25 HONDA CB 500 X Turismo 958 26 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 941 27 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 876 28 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 819 29 BENELLI BN 125 Naked 803 30 TRIUMPH TRIDENT 660 Naked 800 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI Anche la classifica degli scooter più venduti vede i soliti protagonisti, ma c'è un avvicendamento. Honda SH350 cede la palma di migliore al piccolo SH125, mentre al 3° posto c'è l'altro, SH150. Saldo al 4° posto Kymco Agility 125 R16, mentre Piaggio Liberty 125 e Beverly 300 riescono a scalzare un po' di Honda, piazzandosi al 5° e 6°: ADV350, X-ADV e Forza 350 inseguono, con l'altro Beverly, il 400, che chiude la Top 10.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Lug 2023 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 8.178 2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 7.662 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 7.284 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 5.829 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 5.115 6 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 4.719 7 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 4.657 8 HONDA X-ADV 750 Scooter 4.587 9 HONDA FORZA 350 Scooter 4.102 10 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 3.699 11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.515 12 YAMAHA TMAX Scooter 3.314 13 SYM SYMPHONY 125 Scooter 3.286 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 3.100 15 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3.080 16 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2.968 17 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.938 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 2.760 19 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1.552 20 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.425 21 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 1.403 22 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.330 23 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.275 24 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.229 25 HONDA FORZA 750 Scooter 1.166 26 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.161 27 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 997 28 SYM JET X 125 Scooter 951 29 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 831 30 SYM JOYRIDE 300 Scooter 831 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

CICLOMOTORI: I PIÙ VENDUTI Anche tra i cinquantini c'è il solito punto fermo, Piaggio Liberty, saldamente in testa. Anche Fantic Motor conferma il 2° posto con Enduro e Motard, mentre al 3° posto sale Beta con l'RR 50 Motard, che scalza dal podio l'elettrico Askoll ES1. Ancora Beta al 5° posto – stavolta è l'RR 50 Enduro – e tutto uguale anche nelle posizioni che seguono, con SYM Symphony 50, Vespa Primavera 50 e Kymco Agility 50 R16. Novità, al 9° posto, la moto elettrica TL 4000 Sting di Talaria Power, che si mette dietro la gamma Vent 50, a chiudere la Top 10.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Lug 2023 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 2.309 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 1.005 3 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 789 4 ASKOLL ES1 Scooter 785 5 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 516 6 SYM SYMPHONY 50 Scooter 485 7 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 428 8 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 405 9 TALARIA POWER TL 4000 STING Plurimarcia 335 10 VENT 50 Plurimarcia 315 11 YAMAHA NEO'S EV Scooter 292 12 APRILIA SXR 50 Scooter 279 13 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 245 14 VMOTO SOCO CUX Scooter 217 15 NIU N - SERIE Scooter 199 16 TALARIA POWER TL 3000 Plurimarcia 198 17 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 197 18 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 171 19 SYM CROX Scooter 157 20 YADEA T9L PLUS Scooter 135 21 LIFAN E4 Scooter 133 22 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 132 23 KYMCO AGILITY 50 Scooter 129 24 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 128 25 SYM MIO 50 4T Scooter 122 26 KYMCO SUPER 8 50 Scooter 118 27 LIFAN E3 Scooter 117 28 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 115 29 FIVE W2 Scooter 103 30 YADEA M6L Scooter 99 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 02/08/2023