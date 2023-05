C’è una prima volta per tutto: Honda presenta lo scooter elettrico EM1 e:

L’offensiva elettrica di Honda non si limita al solo mondo delle auto, dove ha appena presentato il nuovo SUV elettrico e:Ny1, versione a batteria del full hybrid HR-V, ma anche in quello delle due moto. Si chiama EM1 e:, ed è il primo scooter 100% full electric della casa giapponese. Andiamo a scoprirlo più da vicino.

Honda EM1 e:, oltre 40 km di autonomia

La sigla EM sta per Electric Moped, ciclomotore elettrico, ed è specificamente pensato per un target giovane, che si muove principalmente in città: le dimensioni sono compatte (è lungo 1.860 mm e largo 680 mm), le linee semplici ma moderne, morbide nella parte anteriore e più spigolose al posteriore. La ciclistica non presenta novità particolari, almeno in questa categoria: il telaio è un tubolare monotrave in acciaio con forcella telescopica, doppio ammortizzatore e freno a disco anteriore/tamburo posteriore con sistema di frenata combinata.

Honda EM1 e:, il primo scooter elettrico della casa giapponese

POCHI COLORI La sella ha un’altezza di 740 mm, che lo rende adatto a tutte le taglie, così come il peso limitato a 95 kg. Più originale il powertrain, con motore elettrico nel mozzo della ruota posteriore (come sui monopattini) e il Mobile Power Pack e:, che permette di rimuovere le batterie così da caricarle a casa, o sul posto di lavoro. Tre colorazioni previste per l’EM1 e: 2023: Pearl Sunbeam White, Digital Silver Metallic e Matte Ballistic Black Metallic. Da un mezzo moderno pensato per i giovani, avrei sperato in qualche opzione in più.

Honda EM1 e:, dietro la carenatura ci sta anche una bottiglietta

Completa la dotazione del EM1 e:, pensato per muoversi prevalentemente in città: il cruscotto è digitale, con tutte le informazioni necessarie in movimento, compresa la percentuale di carica residua della batteria. Ampia e piatta la pedana, mentre il sottosella ha una capacità di 3,3 litri. Sul lato sinistro della carenatura si trova un vano interno che permette di alloggiare una bottiglietta d’acqua da mezzo litro, mentre a destra c’è una presa USB per la ricarica dello smartphone. Non manca un gancio per la borsa, così come le maniglie e le pedane (richiudibili) per il passeggero. Di serie il portapacchi posteriore, dove potrà essere montato un bauletto da 35 litri (disponibile come accessorio).

Honda EM1 e:, la batteria estraibile

Il motore montato nel mozzo della ruota posteriore ha una potenza nominale di 0,58 kW, con un picco di 1,7 kW, ed eroga una coppia di 90 Nm. In modalità Econ, per massimizzare l’autonomia, la potenza è limitata a 0,86 kW. La velocità massima raggiunga dall’EM1 e: è di 45 km/h, come i cinquantini, e può affrontare agevolmente un dislivello di 10° con un conducente di 75 kg a bordo.

Honda EM1 e:, il caricatore domestico della batteria

SI CARICA A CASA La batteria è removibile (pesa circa 10 kg) e ha una capacità di 1,48 kWh, che permette un’autonomia di 41,3 km (che diventano circa 48 in modalità Econ). Garantita per oltre 2.500 ricariche, impiega circa sei ore per una ricarica completa e due ore e mezza per passare dal 25% al 75%. Il caricabatterie da 270 W ha una ventola di raffreddamento interna (quindi fa rumore quando lo si utilizza), e può essere tranquillamente collegato alle prese di casa.

Dimensioni 1.860 x 680 x 1.080 mm Passo 1.300 mm Peso 95 kg Altezza sella 740 mm Sospensione anteriore Forcella telescopica Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore Raggio di sterzata 2 metri Ruota anteriore 90/90 – 12” Ruota posteriore 100/90 – 10” Freno anteriore Disco 190 mm, pinza a 1 pistoncino Freno posteriore Tamburo 110 mm Capacità di carico 180 kg Lunghezza sella 590 mm Posti 2 posti Motore Brushless trifase nel mozzo posteriore Velocità massima 45 km/h Potenza massima 1,7 kW Coppia massima 90 Nm Autonomia massima 41,3 km (48 km in Econ) Consumo 4,7 kWh/100 km Batteria 1,48 kWh, removibile Peso batteria 10,3 kg Tempo di ricarica 6 ore

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/05/2023