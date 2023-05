Ad aprile il mercato due ruote a +16,4%: le moto e gli scooter più venduti

Aprile è il quarto mese consecutivo con segno più per il mercato moto italiano. Un +16,4% rispetto all'anno precedente, con moto, scooter e – per la prima volta nel 2023 – ciclomotori in segno positivo. I dati divisi per tipologia e le classifiche complete.

MOTO E SCOOTER Secondo gli ultimi dati del Ministero dei Trasporti, gli ottimi risultati ottenuti da moto e scooter sono confermati anche dal rilascio di patenti A, cresciuto di oltre il 24% dal 2019 alla fine dello scorso anno. Ad aprile l'incremento del 16,43%, corrispondente a 33.605 veicoli, vede gli scooter in testa con 16.611 unità e +22,54%, mentre seguono le moto, che crescono del 10,8% e targano 15.384 veicoli.

CICLOMOTORI ED ELETTRICI Anche i cinquantini – finora fanalino di coda e sempre in negativo nel 2023 – per la prima volta vedono il segno più, soprattutto grazie al contributo del segmento elettrico: sono 1.610 le unità vendute, per un incremento del 13,14%. Proprio il mercato dei veicoli a batterie, in difficoltà nei primi tre mesi dell'anno, ad aprile fa segnare infatti +11,12% e 1.019 unità. Sono i ciclomotori a emissioni zero, dal canto loro, a determinare la positività del settore, con +90,3% e 451 unità vendute.

IL QUADRIMESTRE Da gennaio ad aprile il mercato fa segnare +24,17% rispetto allo stesso periodo del 2022. La crescita più consistente è quella degli scooter, con 56.485 e una crescita del 37,98%. Le moto inseguono, con 54.311 unità vendute e un incremento del 16,44%, mentre nel quadrimestre restano con segno meno i ciclomotori: per loro una decrescita del 10,05% e 5.373 pezzi.

LE MOTO PIÙ VENDUTE Nei primi quattro mesi del 2023 Honda Africa Twin, Benelli TRK 502 e BMW R 1250 GS conquistano il podio delle più vendute. Segue da vicino Yamaha Tracer 9 e, un po più distaccata, Ténéré 700. Tra le novità bene anche nuova Honda Hornet, all'8° posto, e Royal Enfield Super Meteor 650 al 21°.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2023 1 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.923 2 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 1.743 3 BMW R 1250 GS Enduro 1.508 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1.435 5 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1.085 6 MOTO GUZZI V7 Naked 942 7 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 933 8 HONDA CB 750 HORNET Naked 911 9 HONDA NC 750 X Enduro 900 10 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 891 11 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 879 12 YAMAHA TRACER 7 Turismo 777 13 KAWASAKI Z 900 Naked 753 14 ROYAL ENFIELD HNTR 350 Naked 744 15 KEEWAY RKF 125 Naked 733 16 YAMAHA MT-07 Naked 704 17 YAMAHA MT-09 Naked 668 18 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 579 19 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 545 20 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 541 21 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 Custom 516 22 HONDA CB 500 X Turismo 514 23 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 508 24 KAWASAKI Z 650 Naked 482 25 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 461 26 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 442 27 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 437 28 TRIUMPH TRIDENT 660 Naked 423 29 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 420 30 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN Enduro 404 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI Il quadrimestre vede un dominio degli scooter Honda, che piazza 6 pedine nelle prime 10 posizioni. La leadership è di Honda SH350, seguito da SH150, X-ADV750 e SH125. Ancora un Honda, ADV350, al 5° posto, mentre al 6° c'è Kymco con Agility 125. In Top Ten c'è anche Forza 350, al 7° posto, con l'Honda che passa lo scettro a Gruppo Piaggio per le restanti posizioni: il marchio di Pontedera, infatti, piazza in ordine Liberty 125, Beverly 300 e 400 e Vespa GTS 300.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2023 1 HONDA SH 350 Scooter 4.796 2 HONDA SH 150 Scooter 3.383 3 HONDA X-ADV 750 Scooter 3.089 4 HONDA SH 125 Scooter 3.072 5 HONDA ADV 350 Scooter 2.614 6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 2.533 7 HONDA FORZA 350 Scooter 2.172 8 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 2.135 9 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 2.089 10 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 1.604 11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 1.590 12 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 1.460 13 YAMAHA TMAX Scooter 1.438 14 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.247 15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.246 16 SYM SYMPHONY 125 Scooter 1.234 17 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 1.211 18 YAMAHA XMAX 300 Scooter 1.012 19 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 843 20 HONDA FORZA 750 Scooter 661 21 HONDA PCX 125 Scooter 624 22 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 580 23 HONDA VISION 110 Scooter 556 24 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 554 25 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 542 26 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 518 27 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 438 28 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 427 29 SYM JET X 125 Scooter 395 30 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 367 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

CICLOMOTORI ED ELETTRICI: I PIÙ VENDUTI Ripartiamo, anche nel segmento 50, da Piaggio. Il protagonista infatti è sempre lui, Liberty 50, che domina la classifica dei ciclomotori più venduti da gennaio ad aprile. Dagli scooter si passa a Fantic Motor, al 2° posto, con Enduro e Motard, mentre beta occupa il 3° e 4° posto con le sue RR 50 Motard e RR 50 Enduro. Arriva uno ''straniero'' al 5°, SYM Symphony 50 mentre, dopo la Vespa Primavera al 6°, arriva il primo scooter elettrico al 7°: si tratta di Askoll ES1.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2023 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 963 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 491 3 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 374 4 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 248 5 SYM SYMPHONY 50 Scooter 203 6 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 199 7 ASKOLL ES1 Scooter 173 8 VENT 50 Plurimarcia 155 9 TALARIA POWER TL 3000 Plurimarcia 153 10 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 144 11 APRILIA SXR 50 Scooter 141 12 YAMAHA NEO'S EV Scooter 130 13 VMOTO SOCO CUX Scooter 128 14 NIU N - SERIE Scooter 122 15 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 118 16 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 100 17 SYM CROX Scooter 89 18 YADEA T9L PLUS Scooter 69 19 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 66 20 SYM MIO 50 4T Scooter 63 21 LIFAN E4 Scooter 58 22 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 56 23 KYMCO AGILITY 50 Scooter 54 24 KYMCO SUPER 8 50 Scooter 52 25 LIFAN E3 Scooter 51 26 YADEA M6L Scooter 49 27 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 47 28 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 46 29 KYMCO PEOPLE S 50 4T Scooter 45 30 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 45 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 03/05/2023