Yamaha guarda alla sostenibilità: in arrivo moto e scooter in plastica riciclata

Completato lo sviluppo di un materiale da riciclo, che servirà per costruire le sovrastrutture di alcuni modelli per ora dedicati al mercato asiatico

Il tema dell’ambiente e della sua salvaguardia è all’ordine del giorno a livello globale. L’elettrificazione di auto e moto è un processo che ha preso la sua strada ed è inarrestabile, ma l’abbattimento delle emissioni inquinanti non passa solo attraverso motori più puliti. E nella galassia automotive, se sul banco degli imputati ci sono le automobili, anche nel più piccolo ma altrettanto importante settore delle moto ci si interroga su come limitare l’impatto ambientale. Una bella risposta l’ha data Yamaha, che ha deciso recentemente di perfezionare la sua produzione di veicoli a due ruote con un materiale plastico realizzato grazie al riutilizzo di elementi riciclati.

Plastiche riciclate Yamaha: per la Casa di Iwata sovrastrutture di scooter e motoRICICLARE È UN’ABITUDINE Se ci pensiamo bene, il riciclo è già parte integrante della nostra quotidianità. Dai rifiuti domestici, ai vestiti, ai piccoli e grandi elettrodomestici a fine vita. Inoltre, nel settore dell'abbigliamento i tessuti e le plastiche riciclati per produrre scarpe, vestiti e accessori sono usati con sempre maggiore frequenza. Detto questo, nell'industria automotive siamo solo agli inizi. E l’idea della Casa di Iwata, potrebbe aprire una nuova strada, ma vediamo di cosa si tratta.

Plastiche riciclate Yamaha: fianchetti e parafango della nuova Ténéré 700 Extreme

UN MATERIALE INNOVATIVO L'adozione del nuovo polipropilene riciclato (PP) è il frutto di lunghe ricerche di laboratorio che Yamaha ha completato recentemente e con ottimi risultati. Secondo i ricercatori giapponesi, questo manufatto offre “livelli ancora più elevati di resistenza e una qualità maggiore rispetto alle plastiche riciclate convenzionali”. Si tratta in buona sostanza di ''materie prime, che non hanno raggiunto i clienti e sono fornite appositamente per il loro utilizzo in materiali finali riciclati”, ma soprattutto: “non contengono sostanze pericolose per l'ambiente”.

Plastiche riciclate Yamaha: il cruscotto digitale del T-Max dietro al plexi dello scooter

SOVRASTRUTTURE PER MOTO E SCOOTER Ma veniamo all’utilizzo di questo innovativo materiale plastico. Yamaha ha dichiarato che sarà usato innanzitutto per la realizzazione delle sovrastrutture di moto e scooter come carene, fianchetti e altri elementi di finitura, per poi essere usato nella realizzazione di altre parti. In questa prima fase di industrializzazione il PP riciclato sarà impiegato per assemblare i componenti di modelli commercializzati nei mercati del sud est asiatico tra i quali Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. Si tratta di un esordio in un’area ben definita, ma che potrebbe allargarsi entro breve tempo, con la concreta prospettiva di entrare nel ciclo produttivo anche sui modelli Yamaha commercializzati in Europa e Stati Uniti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/04/2023