Mercato moto: a marzo +26,6%. I modelli più venduti

Il mercato delle due ruote a motore ingrana la quarta verso l’inizio della bella stagione, confermando i dati positivi di gennaio e febbraio 2023. Rispetto al marzo 2022 c’è stato un incremento di immatricolazioni del 26,6%, frutto dell’ottimo momento del segmento scooter e moto mentre registrano lievi cali i ciclomotori e i veicoli elettrici. Su quest’ultimo punto ANCMA nel comunicato sottolinea l’importanza degli incentivi, chiedendo al Governo di destinare i fondi non utilizzati nel 2022 per gli incentivi all’acquisto, al momento congelati, alla dotazione economica complessiva di quest’anno. L’obiettivo è quello di contribuire a far raggiungere anche al mercato a emissioni zero una maturità numerica più significativa, non solo in termini percentuali.

Honda SH350i è lo scooter più venduto a Marzo

GLI SCOOTER Come detto sono ancora una volta gli scooter a trainare il mercato, facendo registrare 17.777 unità corrispondenti a una crescita del 31,5%. Il confronto con il primo trimestre 2023 con lo stesso periodo dell’anno scorso è ancora più incoraggiante, infatti da gennaio a oggi sono stati targati 39.811 veicoli, con un incremento percentuale del 45,39% rispetto al 2022.

LE MOTO A dare manforte ci pensano anche le moto che, seppur in maniera leggermente inferiore rispetto agli scooter, fanno registrare ancora una volta numeri positivi. A marzo sono state immatricolate 18.221 motociclette, con un incremento del 25,82% sullo stesso periodo dell’anno 2022. Buono anche il risultato confrontando il primo trimestre, chiuso con 38.976 unità registrate e un incremento del 18,99%. In negativo per tre mesi consecutivi, i ciclomotori chiudono il primo trimestre con un passivo di 17,3% e immettono sul mercato 3.763 mezzi.

Comparativa enduro stradali: Honda Africa Twin

MERCATO ELETTRICO Per il terzo mese consecutivo il mercato degli elettrici chiude in negativo, registrando una flessione del 25,26% a marzo pari a 1.098 unità vendute (accentuata tuttavia da un confronto con marzo 2022 che segnava una performance del +65%). In particolare affanno il segmento degli scooter che a marzo perdono il 27,88%. Sull'anno, i veicoli a zero emissioni segnano un calo del 16,97%, registrando 2.808 mezzi.

VEDI ANCHE

TOP 30 SCOOTER Anche a marzo 2023 la top 5 è tutta a marchio Honda. Al primo posto SH350, seguito dal 150 e da X-ADV (qui il link alla nostra prova). Ai piedi del podio SH125 e ADV350. Alle spalle della pattuglia Honda ci sono il Kymco Agility R16 125, tallonato dal Forza 350, mentre Liberty e Beverly chiudono la top 10. Di seguito la classifica completa.

In sella a Honda X-ADV

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mar 2023 1 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 3.433 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 2.656 3 HONDA X-ADV 750 Scooter 2.587 4 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 2.269 5 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 1.921 6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 1.725 7 HONDA FORZA 350 Scooter 1.558 8 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 1.528 9 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 1.405 10 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 1.068 11 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 1.059 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 1.017 13 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 831 14 HONDA SH MODE 125 Scooter 823 15 SYM SYMPHONY 125 Scooter 798 16 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 783 17 YAMAHA TMAX Scooter 751 18 YAMAHA XMAX 300 Scooter 669 19 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 625 20 HONDA FORZA 750 Scooter 476 21 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 411 22 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 406 23 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 375 24 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 361 25 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 346 26 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 332 27 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 324 28 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 305 29 SYM JET X 125 Scooter 280 30 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 258 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 MOTO Per Honda è primato, seppur meno dominante, anche tra le moto con Africa Twin 1100, seguita da BMW R 1250 GS e la TRK 502, che in attesa dell’arrivo delle sorelle maggiori continua ad attirare gradimento. Ai piedi del podio due best seller Yamaha, Tracer 9 e Ténéré 700, seguite da Ducati Multistrada V4 (qui la prova della versione Rally), Moto Guzzi V7 e ancora Honda con la NC750X (qui la prova). Appena fuori dalla top 10 c’è la Hornet. Di seguito la classifica completa.

Ducati Multistrada V4 Rally 2023

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mar 2023 1 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.525 2 BMW R 1250 GS Enduro 1.141 3 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 1.126 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1.080 5 YAMAHA TENERE 700 Enduro 757 6 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 680 7 MOTO GUZZI V7 Naked 664 8 HONDA NC 750 X Enduro 660 9 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 629 10 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 600 11 HONDA CB 750 HORNET Naked 591 12 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 553 13 KAWASAKI Z 900 Naked 542 14 KEEWAY RKF 125 Naked 540 15 YAMAHA TRACER 7 Turismo 515 16 YAMAHA MT-09 Naked 504 17 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 440 18 YAMAHA MT-07 Naked 433 19 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 428 20 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 366 21 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 366 22 HONDA CB 500 X Turismo 361 23 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 Custom 347 24 KAWASAKI Z 650 Naked 338 25 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN Enduro 315 26 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 313 27 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 308 28 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 307 29 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 298 30 TRIUMPH TRIDENT 660 Naked 295 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/04/2023