Mercato moto: a febbraio 2023 +20,9%. Le moto e gli scooter più venduti

Dopo la partenza col botto del mercato moto a gennaio, a febbraio le vendite di moto e scooter sono ancora col segno più. Rispetto allo stesso periodo del 2022 moto e scooter sono in positivo, mentre continua il periodo negativo dei ciclomotori e c'è una battuta d'arresto anche per l'elettrico. Ecco i risultati, con le moto, gli scooter e i ciclomotori più venduti nel bimestre.

Honda X-ADV è uno dei protagonisti nella classifica scooter

GLI SCOOTER Dietro l'ottimo risultato del mercato moto a febbraio – con +20,9% e 23.676 unità complessive – ci sono soprattutto loro. A trainare infatti sono gli scooter, che a febbraio fanno segnare +44,62%, con 11.309 veicoli immatricolati. Nei primi due mesi del 2023 i due ruote automatici hanno fatto registrare +58,91% e 22.030 unità.

La nuova Suzuki V-Strom 1050

LE MOTO Continua anche la crescita con segno più delle moto, che fanno segnare un aumento del 7,03% e immatricolano 11.266 mezzi. Considerando i primi due mesi dell'anno le moto toccano quota 20.751 unità, pari a un incremento del 13,55%. Paolo Magri, presidente ANCMA, ha dichiarato: ''Il superamento di molti dei residuali problemi di approvvigionamento permetta al mercato di esprimere meglio il proprio potenziale, confermando ancora il ruolo centrale dei nostri prodotti come scelta sostenibile e fruibile per gli spostamenti individuali e per gli utilizzi più legati alla passione, al turismo e allo sport. Per questo riteniamo che l’agenda politica delle amministrazioni locali debba tenere conto, nel dibattito sulla sostenibilità dei trasporti e sul futuro delle città, del contributo determinante che i motocicli continuano a offrire alla soluzione dei problemi della mobilità''.

I CICLOMOTORI Ancora male il segmento dei cinquantini, che flette del 10,05% per un totale di 1.101 unità. Nei primi due mesi dell'anno i ciclomotori hanno fatto registrare il segno meno: sono 2.213 i veicoli venduti, per una flessione del 23,90%.

ELETTRICO Nonostante restino ancora disponibili i fondi dell'ecobonus, il mondo dell'elettrico è ancora congelato a febbraio 2023. A febbraio sono 838 le unità immatricolate, per un calo del 3,23% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel primo bimestre del 2023 l'elettrico fa segnare -10,82% rispetto al 2022 e mette in strada 1.706 veicoli a zero emissioni. A discolpa del segmento va fatto presente che, nei primi due mesi del 2022, gli elettrici avevano fatto registrare una crescita dell'82%.

Nuovo Honda Forza 350 2023

TOP 30 SCOOTER Nel segmento scooter sembra che Honda abbia intenzione di fare un'ecatombe della concorrenza. Nelle prime dieci posizioni ci sono sei scooter di Tokio, con SH 150 che conduce, seguito da SH350 e X-ADV 750 – ve l'ho raccontato di recente qui – e ancora SH 125 al quarto posto. Quinto l'altro scooter adventure di Honda, ADV350, mentre il primo ''estraneo'' è Kymco Agility 125 R16, sesto. Tra gli italiani, Piaggio riesce a piazzare al settimo e nono posto Liberty 125 e Beverly 300, mentre Honda infila alla posizione otto il nuovo Forza 350 2023 – qui la mia prova – e Kymco chiude la top ten con People S 125.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Feb 2023 1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.793 2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 1.727 3 HONDA X-ADV 750 Scooter 1.703 4 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 1.316 5 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 987 6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 971 7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 903 8 HONDA FORZA 350 Scooter 846 9 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 688 10 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 582 11 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 538 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 491 13 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 483 14 HONDA SH MODE 125 Scooter 452 15 YAMAHA TMAX Scooter 452 16 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 389 17 YAMAHA XMAX 300 Scooter 369 18 SYM SYMPHONY 125 Scooter 352 19 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 336 20 HONDA FORZA 750 Scooter 291 21 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 237 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 214 23 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 207 24 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 203 25 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 184 26 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 180 27 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 166 28 SYM JOYRIDE 300 Scooter 156 29 SYM JET X 125 Scooter 154 30 BMW CE 04 Scooter 153 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 MOTO Aria di rivincita per Honda e Yamaha che a febbraio scalzano Benelli, sempre stata al comando della classifica con la sua TRK 502 lo scorso anno, ora terza. Al primo posto c'è l'Africa Twin – protagonista del nostro format usato – al secondo la Tracer 9. Maxienduro, enduro stradali, una crossover – la Tracer – e al 7° posto una piccola nuda, la nuova HNTR 350 di Royal Enfield.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Feb 2023 1 HONDA AFRICA TWIN Enduro 851 2 YAMAHA TRACER 9 Turismo 560 3 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 526 4 BMW R 1250 GS Enduro 520 5 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 400 6 YAMAHA TENERE 700 Enduro 377 7 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 371 8 HONDA NC 750 X Enduro 357 9 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 317 10 KEEWAY RKF 125 Naked 313 11 MOTO GUZZI V7 Naked 311 12 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 311 13 KAWASAKI Z 900 Naked 294 14 YAMAHA MT-09 Naked 275 15 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 273 16 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 239 17 HONDA CB 500 X Turismo 218 18 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 199 19 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 196 20 HONDA CB 750 HORNET Naked 190 21 KAWASAKI Z 650 Naked 185 22 YAMAHA MT-07 Naked 184 23 TRIUMPH STREET TWIN Naked 180 24 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN Enduro 175 25 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 173 26 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 172 27 YAMAHA TRACER 7 Turismo 172 28 BMW F 750 GS Enduro 171 29 TRIUMPH TRIDENT 660 Naked 171 30 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 161 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 CICLOMOTORI Il buon vecchio Liberty 50 di Piaggio non osa passare lo scettro di cinquantino più venduto, seguito dalla gamma Fantic Motor Enduro e Motard e da quella Beta, che piazza prima la moto a ruota liscia, poi quella tassellata. Al quinto posto si infila un'elettrica: si tratta della Talaria Power TL3000.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Feb 2023 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 425 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 226 3 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 175 4 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 107 5 TALARIA POWER TL 3000 Plurimarcia 74 6 VENT 50 Plurimarcia 71 7 VMOTO SOCO CUX Scooter 66 8 APRILIA SXR 50 Scooter 64 9 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 62 10 SYM SYMPHONY 50 Scooter 60 11 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 56 12 NIU N - SERIE Scooter 55 13 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 51 14 YAMAHA NEO'S EV Scooter 50 15 SYM CROX Scooter 37 16 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 32 17 YADEA T9L PLUS Scooter 28 18 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 27 19 ASKOLL ES1 Scooter 25 20 LIFAN E4 Scooter 24 21 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 22 22 SYM MIO 50 4T Scooter 22 23 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 21 24 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 20 25 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 20 26 LIFAN E3 Scooter 19 27 NIU M+ Scooter 19 28 YADEA M6L Scooter 19 29 ASKOLL EVOLUTION ES2 Scooter 18 30 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 18 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 02/03/2023