Moto usata: comprare Honda Africa Twin 1100. Video guida

Cosa controllare, pregi e difetti, allestimenti e quotazioni della best seller Honda Africa Twin 1100. In video, tutti i segreti

Un'icona tra le maxi enduro, un vero e proprio fenomeno culturale motociclistico che non vede diminuire mai il suo appeal, come dimostra il primato di immatricolazioni ottenuto a Gennaio 2023. Ovviamente oggi parliamo di Honda Africa Twin, ma non del nuovo, bensì di moto usate. Con il nostro nuovo format ''Moto usate, comprare...'' cercheremo di capire come riconoscere un buon usato, cosa controllare, qualche chicca che nessuno sa e iniziare a sognare il deserto.

Honda Africa Twin: la 1100 nelle due varianti

I CONSIGLI DELL'ESPERTO Per adare a fondo ci siamo confrontati con il nostro esperto Simone Puzzi del concessionario MotoStar di Milano, che ci ha raccontato tutte le sfumature di Africa Twin - versioni ed allestimenti ufficiali compresi - i suoi punti deboli, le campagne di richiamo ufficiali e i controlli da effettuare prima dell'acquisto, anche quelli più impensabili. Non vi resta che guardare il video.